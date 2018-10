Vytvářejí jen zlobu a nenávist. Babiš, kníže, Bartoš, Klaus ml., Keller, Gazdík či Okamura nám tohle řekli k tomu, že Zeman vyznamená Michala Davida

„Moje kritérium je velmi jednoduché. To vyznamenání mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice,“ řekl Zeman.

Michal David je fenomén české populární scény

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Většina reagovala tak, že jde o pravomoc prezidenta republiky, a tím pádem i o jeho určitou vizitku. Někteří řekli, že hudbu Michala Davida mají rádi.

„Michal David je fenoménem české populární scény a je jedním z mých oblíbených interpretů,“ reagoval na dotaz ParlamentníchListů.cz předseda ANO a premiér Andrej Babiš.

„Vzhledem k tomu, že pan prezident v roce 2016 ocenil pana Hůlku, v roce 2017 paní Vondráčkovou, pokračuje pan prezident evidentně v nastavené linii!“ odpověděl ParlamentnímListům.cz předseda Pirátů a poslanec Ivan Bartoš.

„Vyznamenání jsou plně v pravomoci pana prezidenta, a jelikož je Michal David desítky let jedním z nejpopulárnějších umělců, jehož autorské písničky má rádo obrovské množství lidí, tak souhlasím,“ řekl ParlamentnímListům.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Je to čistě pravomoc prezidenta, komu vyznamenání udělí – a také jeho vizitka. Já si zásluhy o stát představuji přece jen trochu jinak,“ říká předseda STAN a poslanec Petr Gazdík.

„Je to rozhodnutí prezidenta republiky. Pan David je určitě populární, ale jestli zpívání milionům lidí je na státní vyznamenání, je diskutabilní. Prezident často vyvolává emoce a myslím, že Michal David je dalším v řadě, koho k tomu použil,“ myslí si místopředseda KDU-ČSL a poslanec Ondřej Benešík.

„Bylo by to tak hezké, nicméně mám dojem, že rozhodující důvod byla podpora Miloše Zemana v prezidentské kampani. Zpěváků či zpěvaček obdobné kvality máme vícero,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Určitá skupina lidí by zase chtěla kádrovat

„Srovnala bych to se sportem. V běhu rozhoduje čas, v krasobruslení umělecký dojem. Jednou je to objektivní, jednou subjektivní. Různé instituce udělují různá vyznamenání. V této disciplíně je to vždy subjektivní rozhodnutí. Předchozí prezidenti si vybírali vyznamenané podle svého uvážení. Dělá to i prezident Zeman. Reprezentuje většinu voličů z přímé volby. Určitá skupina lidí by zase chtěla kádrovat. Vytvářejí jen zlobu a nenávist. Z malicherných důvodů. Pokud chce někdo rozhodovat o státním vyznamenání, stačí mít důvěru lidí a vyhrát prezidentskou volbu,“ řekla nám místopředsedkyně senátorského klubu ČSSD Božena Sekaninová.

„Jsem sice metalista a Michala Davida neposlouchám, ale nemám s tím žádný problém,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Václav Klaus ml.

Podle europoslance Jana Kellera je věcí prezidenta republiky, komu se rozhodne udělit státní vyznamenání. „Pokud se to někomu nelíbí, měl kandidovat na prezidenta, porazit Miloše Zemana a mohl teď rozhodovat, koho vyznamená a koho ne. Ti, kdo to neudělali, mohou buď uznat Zemanovu volbu, anebo mohou zbytečně prudit. Jinou možnost nemají,“ dodal Keller.

„Udělit státní vyznamenání je plně v gesci prezidenta republiky Miloše Zemana, který byl mimochodem do tohoto úřadu již dvakrát za sebou zvolen přímou volbou všemi občany České republiky. Já osobně jsem na písničkách Michala Davida vyrůstal a je pravda, že jeho dílo zasáhlo obrovské množství lidí. Takže jsem přesvědčen, že si toto vysoké ocenění zaslouží, jelikož je to vynikající umělec,“ říká místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Podle mých informací návrh na státní vyznamenání pro Michala Davida nešel přes příslušný sněmovní podvýbor, respektive přes Sněmovnu, ale byl zcela v režii Hradu. Nezpochybňuji hudební schopnosti a multiinstrumentalitu tohoto zpěváka, ale myslím, že by mu spíše slušela jiná hudební ocenění za celoživotní přínos než řád republiky,“ říká poslanec ODS Karel Krejza.

„Já v udělení vyznamenání Michalu Davidovi nevidím problém. Naopak. Vnímám pana Davida jako hudební fenomén, který dokáže nadchnout a propojit tři generace,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ANO Jan Volný.

Miliony lidí budou s panem prezidentem souhlasit

„Prezident má pravdu. Michal David je po celá léta velmi oblíbeným zpěvákem ke vzteku těch rádobyzpěváků, kteří mu závidí i úspěšné spartakiádní skladby,“ reagoval senátor Jaroslav Doubrava.

„Je výhradně věcí pana prezidenta, koho vyznamená. Já proti Michalu Davidovi nic nemám a i na jeho hudbě jsem odrostl. Jestli i o tomto chce rozhodovat pražská kavárna, tak pěkně děkuji. Jsou mi k smíchu,“ sdělil poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Udělování státních vyznamenání je plně v kompetenci prezidenta republiky. S udělením vyznamenání Michalu Davidovi souhlasím, je to za jeho celoživotní přínos v oblasti populární hudby,“ sdělil člen předsednictva SPD a poslanec Radovan Vích.

„No, já bych to nedělal. Ale já nejsem prezident,“ reagoval senátor ODS Tomáš Jirsa.

„Za mě je to zcela v pořádku. Umění, a to i hudba, musí být oproštěno od ideologických a politických kritérií a vzorců. Zeman má plnou pravdu, když říká, že Michal David zpíval a zpívá pro miliony lidí, za což si zaslouží obdiv, a to i když se jeho zpěv či postoje nemusejí zrovna všem líbit. Rozhodně tak odmítám útoky některých samozvaných hudebních znalců, především havlovsko-kavárenského střihu, nikoliv pouze na Davida jako takového, ale především na svobodu hudebního vkusu každého z nás,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Myslím, že miliony lidí budou s panem prezidentem souhlasit a pár nezajímavých individuí bude na pokyn povinně prskat,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

„Já celý život hraju na trumpetu, a nedostanu nic,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

Lidská závist obecně, a v Česku zvláště, je téměř nekonečná

Prezident Zeman také uvedl, že ho nepřekvapí, pokud se k vyznamenání Davida objeví kritické hlasy. „Lidská závist obecně, a v Česku zvláště, je téměř nekonečná,“ řekl. „Každé jméno vyvolá kontroverzi. U Michala Davida nemůžete říkat, že nic v životě nedokázal,“ podotkl.

Prezident ale neočekává, že by vyznamenání pro Michala Davida vedlo k podobným protestům, jako když se v roce 2016 rozhodl neudělit vyznamenání někdejšímu osvětimskému vězni Jiřímu Bradymu. „Kdyby někdo demonstroval kvůli Michalu Davidovi, byl by to velký hlupák,“ dodal Zeman.

Psali jsme: Viděl jsem, jak se Zaorálek objevil mezi lidmi, a stala se tato nehezká věc... A že zpíval Michal David u Babiše? Pokrytec Kalousek se Bursíka chytá. Jan Veleba hovoří Michal David bude koncertovat pro Agrofert. A zde je důvod Michal David odráží romské nařčení kvůli Břeclavi: Nejsem hyena ČSSD: Michal David zaplnil náměstí Svobody v Teplicích

