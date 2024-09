Výzva lékařům k výpovědi. Odborům a komoře došla trpělivost

Lékaři se v závěru minulého roku dožadovali, aby jejich plat byl pevně navázaný na průměrnou mzdu a byl z ní odvozovaný. To se ovšem nestalo. A nepočítá s tím ani návrh státního rozpočtu z pera Zbyňka Stanjury. „Náš plán je, že dáme vládě ještě šanci a k 31. říjnu, pokud se nic nestane, tak znovu zopakujeme výpovědi z přesčasové práce,“ řekl pro CNN Prima NEWS předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel.

Loňské protesty vedly k šesti tisícům výpovědí lékařů z dohod o přesčasových hodinách z celkových 22 tisíc lékařů v českých nemocnicích. Engle uvedl, že věří ve vyšší zapojení více lékařů.

V prosinci 2023 došlo k dohodě lékařských odborů s premiérem Fialou, která měla protesty odvrátit. Ale podle nynější situace je pouze oddálila, neodvrátila. Vláda podle odborů porušila svůj slib sjednocení platů ve státních a soukromých nemocnicích.

„V roce 2022 dosahovala průměrná hrubá mzda lékařů 84 810 Kč měsíčně, což je při porovnání s průměrnou hrubou mzdou všech zaměstnanců v Česku téměř dvojnásobek. Ve srovnání s rokem 2021 se ovšem průměrná mzda lékařů zvedla pouze o 1 000 Kč,“ informuje o stavu v peněženkách lékařů Český statistický úřad.

Ministerstvo zdravotnictví se odvolalo na Hegerovo memorandum. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) své memorandum vytvořil v roce 2011, kdy probíhaly protesty lékařů. Hegerovo memorandum ministerstvo připomnělo a vysvětlilo v tiskové zprávě. „Z něj mimo jiné plyne jistota minimálního příjmu pro jednotlivé kategorie lékařů navázaná na průměrnou mzdu tak, jak stanoví Hegerovo memorandum, tedy 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství dva roky zpětně při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce na úrovni evropského standardu, tedy maximum osm hodin přesčasové práce týdně,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Podle ministra zdravotnictví je takový systém udržitelný.

40 % z platu lékařů nyní tvoří přesčasy. Právě kvůli příliš velkým přesčasovým hodinám propukly protesty v minulém roce. A zlepšila se situace? „Přesčasy se v některých nemocnicích po protestu lékařů zmírnily, ale dodržovat zákonný limit se daří pouze ve čtvrtině nemocnic,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Sekce mladých lékařů ČLK Dalibor Veselý.

Kromě platů označil prezident České lékařské komory Milan Kubek za problém i úhrady zdravotních pojišťoven. „Kromě nesplněného slibu o zvýšení platů lékařů na důstojnou úroveň je problém nepoměru mezi tím, co si stát za zdravotní péči objednává, a tím, co jsou zdravotní pojišťovny ochotné platit,“ řekl Kubek.

Náměstek Ministerstva zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL) ale reagoval na požadavky i na ohlášené protestní výpovědi z přesčasových hodin s dopředu danými červenými liniemi, za které vláda Petra Fialy nepůjde. „Zásadně odmítáme návrh odborů a ČLK na variantu ‚polovičního znárodnění‘, když navrhují, aby platy v soukromých nemocnicích určovala vláda,“ napsal Pláteník na síti X.

A promluvil i o ekonomickém dopadu požadavků lékařů. „Jsme vázáni naší podepsanou dohodou a ekonomickými možnostmi, v těchto mantinelech vyjdeme požadavkům maximálně vstříc, ale nebudeme fungovat na dluh ani zapomínat na naši odpovědnost vůči dalším prioritám jako dětští praktici a další,“ sdělil Pláteník kategoricky.

Na webu Slibem neuzdravíš, kde je protest odbory filtrovaný veřejnosti, lékaři deklarují, že „každý den plníme poslání, na které jsme přísahali – pečovat o zdraví a životy našich spoluobčanů. Nechceme za to metály a poplácávání po zádech. Jen úplně obyčejné věci, funkční systém, základní jistoty, dodržování zákonů a spravedlivé ohodnocení. Chceme opravdové řešení tristní situace, ve které se nacházíme. Protože slibem možná nezarmoutíš, ale také neuzdravíš,“ píší lékaři k protestu, jehož téma se redukovalo pouze na navýšení platů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na síti X zkonstatoval, že všechny požadavky z loňských protestů byly podle něho splněny. „K požadavkům zdravotnických odborů mám v tuto chvíli jediné: Ministerstvo zdravotnictví splnilo svoji část dohody z 8. prosince ve všech bodech. Novela zákoníku práce je účinná, požadavky v oblasti vzdělávání byly splněny a lékařským odborům jsem předložil i návrh na sjednocení odměňování zdravotníků, který přesně plní prosincovou dohodu i Hegerovo memorandum,“ napsal ministr na síti X.

A poukázal na to, že lékaři nejsou solidární se zbytkem společnosti. Jejich požadavky jsou ve výši desítek miliard, ty by se podle ministra musely vzít z jiných resortů. „Požadavky odborů jsou ve výši desítek miliard korun navíc, a pokud bychom jim chtěli vyhovět, museli bychom to sebrat jiným,“ napsal Válek.

„Šlo by to i zestručnit: ,... vše jsme splnili, akorát prachy nejsou.‘ Odbory jste nenadchli tak ani tak. A patří vám to. Kdybyste nekupovali ty stíhačky, které svět neviděl, měli byste i na odměny,“ dostalo se mu odpovědi od europoslance Ondřeje Dostála (STAČILO!).

