Vzít mu tu medaili. Soros nemá klid na radost z ocenění od Bidena

Americký prezident Joe Biden dnes udělil Medaili svobody miliardáři Georgi Sorosovi. Investor maďarského původu se narodil v Budapešti, odkud později emigroval do Spojeného království. Poté se přestěhoval do Spojených států amerických, kde založil hedgeový fond Soros Fund Management.

„Jako přistěhovalce, který v Americe našel svobodu a prosperitu, mě tato pocta hluboce dojímá,“ poděkoval miliardář Soros na platformě X za udělení Medaile svobody. „Přijímám ji jménem mnoha lidí na celém světě, s nimiž nadace Open Society Foundations v uplynulých 40 letech spolupracovala,“ napsal. Soros společnost Open Society Foundations založil v roce 1993. Od té doby se společnost zasazuje o podporu práv, rovnosti a spravedlnosti, čehož dosahuje poskytováním podpory potřebným nezávislým organizacím po celém světě.

As an immigrant who found freedom and prosperity in America, I am deeply moved by this honor. I accept it on behalf of the many people around the world with whom the Open Society Foundations have made common cause over the past 40 years. https://t.co/vdwTgHcZBy — George Soros (@georgesoros) January 4, 2025

K udělení Medaile svobody právě investoru Sorosovi se vyjádřil i syn zvoleného amerického prezidenta Donald Trump mladší. Medaili by si podle něj víc zasloužil dvacetipětiletý muž, který z hořícího domu v roce 2022 zachránil čtyři děti. Trump mladší sdílel video celého incidentu s tím, že „šašci jako Soros a další, kteří ji (medaili) tento týden od Bidena dostali“, si ji nezaslouží.

This guy deserves the presidential medal of freedom… Not the clowns like Soros and the others who got it from Biden this week. https://t.co/onifnV8xdU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 4, 2025

Podle bývalé republikánské kandidátky na prezidentku Nikki Haleyové je udělení mediale Sorosovi jen další fackou do tváře Ameriky. Nedočkavě proto vyčkává inauguraci zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, která se má uskutečnit 20. ledna 2025. „Udělení prezidentské Medaile svobody Georgi Sorosovi je po snížení trestů vrahům a omilostnění jeho syna další fackou Americe. Šestnáct dní do inaugurace je dlouhá doba. Kam je schopen sklouznout příště? Dvacátý leden nemůže přijít dost brzy,“ stěžovala si Halyeová na platformě X.

Giving George Soros the Presidential Medal of Freedom is another slap in the face of America after reducing the sentences of murderers and pardoning his son. 16 days is a long time until the Inauguration. What is he capable of sliding in next? January 20th can’t come soon enough. — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 4, 2025

Podnikatel Steve Bannon, který byl hlavním stratégem prezidenta Donalda Trumpa v první polovině roku 2017, dokonce doporučil, že by měl Trump po inauguraci Sorosovi medaili vzít. „Měl by poslat skupinu lidí a strhnout mu tu medaili z krku,“ navrhl Bannon a navrhl, že možná pak může být zlatá medaile roztavena a její kusy mohou být poskytnuty rodinám třinácti příslušníků armády Spojených států, kteří zemřeli u Abbey Gate.

Bannon goes off- President Trump should rescind George Soros medal by executive order on day one and send a group of people to rip it off his neck- Melt the pieces down, cut them up and give them to the 13 gold star families that whose children were killed at Abby gate. pic.twitter.com/nc11zjGlDc — Karli Bonne’ ???? (@KarluskaP) January 4, 2025

Miliardář a podnikatel Elon Musk nedávno v podcastu Joea Rogana připomněl, že Soros je jedním z velkých přispěvatelů Demokratické strany a podle jeho názoru ve skutečnosti „nenávidí lidstvo“. Svými činy podle Muska Soros „narušuje strukturu civilizace“. Příkladně Musk zmínil zvolení státních zástupců, kteří „odmítají stíhat trestné činy“.

??????ELON: GEORGE SOROS FUNDAMENTALLY HATES HUMANITY



“He's doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected who refuse to prosecute crime.”pic.twitter.com/2s59KsQ3WJ https://t.co/mUKQjLxXE4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 4, 2025

Stanice NBC Montana informovala, že podle zprávy Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF) z roku 2022 jsou s miliardářem Sorosem spojeny téměř dvě desítky prokurátorů. Organizace LELDF rovněž poukázala na to, že šestnáct státních zástupců v minulosti podpořilo dopis adresovaný prezidentu Joeu Bidenovi, v němž požadovali vytvoření „prezidentské pracovní skupiny pro stíhání v 21. století“. V dopise stálo, že „desítky let trvající praxe tvrdého postupu proti zločinu nevytvářela bezpečnost a byla protikladem spravedlnosti“.

Účet na End Wokeness na platformě X pak sdílel mapu Spojených států amerických spolu se státními zástupci v daných oblastech. „40 % vražd v USA se odehrává v okresech, kde působí Sorosem financovaný prokurátor,“ informoval účet. „Biden mu udělil Medaili svobody…“

40% of homicides in the US take place in districts with a Soros-funded prosector.



Biden gave him a Medal Of Freedom. pic.twitter.com/2WkR0oJK0h — End Wokeness (@EndWokeness) January 5, 2025