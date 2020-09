Xaver jen koukal. Ve studiu se mu do sebe pustili podnikatel a zástupce SPD, starý známý ódéesák se jen smál

KRAJSKÁ DEBATA XTV Předvolební debatní série XTV s Lubošem Xaverem Veselým pokračovala v Jihočeském kraji. A přinesla dvě neobyčejně živé debaty. Poté, co rozohněný mladý zástupce Pirátů nastoupil na dva členy krajské koalice, přišli do studia zástupci SPD a Trikolóry, kteří si to rozdali takovým způsobem, že zkušený matador z ODS Martin Kuba jen přihlížel a dělal si reklamu na své výrobky.

Do studia v první části zasedl Jan Novák, zástupce Pirátů. Pavel Hroch zastupoval Jihočechy 2012 a Ondřej Veselý vládnoucí ČSSD.

Novák, radní z Týna nad Vltavou, je u Pirátů již deset let, prakticky od jejich vzniku. Jinak se věnuje divadlu, boxu a šermu.

Kandidát Pavel Hroch se představil jako „venkovský kluk“. Vystudoval střední průmyslovou školu a poté působil v dělnických profesích. Stal se starostou obce Kovářov a tam starostuje již pátým volebním obdobím. Jihočeši 2012, kde byl zakládajícím členem, se do zastupitelstva dostali již minule, stali se součástí koalice a Pavel Hroch je proto náměstkem hejtmanky.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD XTV. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA 2020: JIHOČESKÝ KRAJ – JAN NOVÁK (PIRÁTI), ONDŘEJ VESELÝ (ČSSD), PAVEL HROCH (JIHOČEŠI 2012)

Sociální demokrat Ondřej Veselý reagoval vtipem, že jeho strana má 140 let, takže by jejím zakládajícím členem být ani technicky nemohl. Pochválil hejtmanku Stráskou, podle něj nejlepší hejtmanku v zemi a tvrdil, že Jihočeský kraj byl vyhlášen jako nejlepší místo k životu.

Pirát lamentoval nad dopravní obslužností a jako příklad uvedl svůj zážitek, když máte přestupovat z autobusu na vlak v Táboře a na přestup máte jen pět minut. A když se autobus zdrží, musíte čekat hodinu.

A vadí mu i další věci. Třeba že se staví různé betonové haly a fabriky, a pak jsou prázdné. „To je prostě dvacátý století. Postaví se nějaká hala, lidi tam chodí dělat od nevidím do nevidím a nejsou tam ty inovace. Dělají se tam nějaké součástky, které se pak pošlou do Německa nebo do Rakouska,“ rozčiloval se. Chybí prý „nejvyšší úroveň mechanizace“.

Hroch se přidal, že jihočeští zemědělci raději prodávají své mléko do Německa, protože tam jej prodají výhodněji, než jim nabízí jihočeská Madeta. Ale na druhou stranu bez těchto firem to taky nejde. „My přece chceme zaměstnanost,“ rozohnil se a vychválil přitom průmyslovou zónu u Písku.

Veselý se chlubil úrovní zdravotnictví, ve které je prý Jihočeský kraj naprostá špička, a náměstek Hroch přitakal. Také vykládal, jak v jižních Čechách rozjeli systém „smart cities“, který je vzorem pro celou republiku.

Pirát pak kritizoval rozšíření budějovického letiště, což je podle něj největší propadák vládní garnitury. Vydělávat podle něj dokážou v celé republice jen dvě letiště – pražské a brněnské, a cokoliv navíc je zbytečné. „Já bych chtěl vidět ty lidi, co bydlí okolo, jestli tam to Cargo chtějí,“ klepal do stolu. Hroch se ohradil, že současná reprezentace jen dokončila někdejší nápad ODS.

Ale Pirát jel dále. „Teď jsme s pirátským autobusem byli ve Vodňanech. A pan Babiš pořád vykládá, že mu ta EU vadí, a přitom tam má ceduli, jak mu EU inovovala nějaké kuřecí párky nebo já nevím co,“ vyprávěl. Ale dotace prý uznává, jen se nesmí rozkrást.

„Jihočeský kraj je jeden z mála krajů, kde jsme čistý,“ ohradil se náměstek Hroch.

Nakonec se předháněli v lákání turistů do jižních Čech, a Pirát přitom dvakrát pozval turisty na UNESCO do Chvalešovic, než je opravili, že jde o Holašovice.

Trikolóra, SPD a vystoupení z EU: Atmosféra zhoustla

První trojice nabídla velmi živou a temperamentní debatu, načež byla vystřídána a Martinem Kubou z ODS, Daliborem Uhlířem a Zdeňkem Kotešovcem z SPD.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD XTV. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA 2020: JIHOČESKÝ KRAJ – ZDENĚK KOTEŠOVEC (SPD), DALIBOR UHLÍŘ (TRIKOLÓRA), MARTIN KUBA (ODS)

Tento podnikatel ve stavebnictví se do politiky aktivně zapojil až v SPD, která je podle něj zárukou skutečné svobody a demokracie.

Martin Kuba se představil jako „jihočeský lékař, podnikatel a patriot“, ačkoliv je znám hlavně jako první místopředseda ODS a ministr Nečasovy vlády. Dále se pochlubil, že je se svou firmou držitelem světové inovační ceny za baterie akumulující solární energii a daří se jim tak dobře, že mohou i podporovat jihočeské talenty, a na to je mimořádně hrdý.

Dalibor Uhlíř z Trikolóry je celoživotní Jihočech, podnikatel zaměstnávající 40 lidí a v minulosti celostátně úspěšný hráč badmintonu.

Informaci o světové inovační ceně pro svou firmu dokázal Martin Kuba zamíchat i do další odpovědi na téma obchvatu Českých Budějovic. Kraj podle něj jede příliš pomalu a chtělo by to „jiný tým“.

Kandidáti SPD a Trikolóry se pak pohádali nad otázkou vystoupení z Evropské unie, za které se Kotešovec jednoznačně přimluvil. Uhlíř se smíchem dodal, že vystoupení z EU je „oblíbený marketingový tah“ Okamurova hnutí.

Uhlíř pro vstup do EU nehlasoval, ke spoustě věcí je kritický, ale je podle něj třeba říkat lidem pravdu. „Vykašlete se na ty věci, co říká váš předseda. Váš voličský potenciál, to jsou lidi v montovnách v Budějovicích, Kaplici nebo jinde, a těm je třeba říct narovinu – jsme pro czexit, ale budete zřejmě nezaměstnaní.“

Podle Uhlíře jsme malá proexportní země uprostřed Evropy a taková gesta si zkrátka nemůžeme dovolit. „Já si myslím, že vy to ani nemyslíte vážně, protože vy tím pořád strašíte a vždycky jednou za čtyři roky to oprášíte,“ mávl rukou.

Kandidát SPD trval na tom, že se jedná o reálná fakta. „Dříve jsme tu měli státní podniky, ty něco vyráběly, zisk šel do státní kasy a přerozdělil se občanům,“ předložil svou poczexitovou vizi Kotešovec s tím, že bychom to mohli zavést znovu.

Kuba se zajímal, zda si představuje, že to bude fungovat stejně jako před rokem 1989 a ptal se kandidáta SPD, kolik mu tehdy bylo. Kotešovec přiznal, že dva roky, ale nechápal, proč bychom měli být montovnou pro zahraničí za třetinové mzdy, místo abychom vyráběli kvalitní produkty pro sebe.

Uhlíř si myslí, že EU se začne drolit sama a bude vícerychlostní, což se ukázalo už v pandemii. My bychom měli hlavně spolupracovat se sousedními státy. Kandidátovi SPD zopakoval, že má říct svým voličům v montovnách, že budou bez práce.

Kotěšovec protestoval, že czexit by měl být až „po přípravě“. On sám tomu prý tolik nerozumí, ale odborníci na to jsou, tak by měli být povoláni a vymyslet, jak to provést.

Kuba jen poslouchal, a pak pronesl, že „máme sousedy v Německu a Rakousku a já si dneska už vůbec nedovedu představit, že bych stál na hranicích a někde čekal“. Na EU jej mrzí, že se moc vrhá do politiky, což původně neměla v úmyslu.

Měla by se prý raději věnovat podpoře ekonomiky, což Kubu znovu přivedlo ke zmínce o své světové inovační ceně, až se kandidát SPD uchechtl, jestli jim to vůbec funguje. „Já vím, co to znamená postavit firmu. Řada politiků to hezky komentuje, ale nikdo si to nezkusil,“ ujistil Kuba.

On sám začal budovat firmu až poté, co byl ministrem. A musí prý uznat, že řadě jeho kolegů v ODS chybí reálná životní zkušenost z byznysu.

