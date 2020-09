Xaver se při debatě s veřejností neudržel a začalo to: Dan Přibáň? Magor, poloviční blázen, psychotik a demagog!

Na tento díl si Xaver Veselý oblékl tričko na podporu kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa k blížícím se volbám, které dostal od svého fanouška. „Doufám, že Trump v Americe vyhraje volby, protože z těch dvou bláznů je třeba volit toho menšího blázna,“ podotkl úvodem.

Poté se přesunul k diváckým dotazům. Jeden z nich se zajímal o jeho názor na rozhodnutí soudu, který zprostil obžaloby Kočnera a Zsuzsovou v případu vraždy Kuciaka. „Moc mě to překvapilo. Kočnerovi čumí z očí, co je to zač. Chyběly ale důkazy,“ pokrčil Veselý rameny s tím, že soudy je třeba respektovat.

Dotazován byl i na to, co říká na názor profesora Jana Žaloudíka, který tvrdí, že covid není tak nebezpečný. „Žaloudík je extraliga mezi lékařema, přinejmenším je třeba brát vážně, co říká. Nevím, zda to není až moc ostré,“ přemítal Veselý, jenž zná i opačné názory zkušených lékařů. Věří, že za pár měsíců se každopádně ukáže, kde je pravda.

V rámci kritiky, která se na Xavera poslední měsíce valí z různých stran, se ho divačka optala, zda si někdy nepřipadá jako mezi mlýnskými kameny. „Ani ne. Mám ve věcech jasno. Byla i horší období,“ odpověděl stručně.

Často Veselý dostával zprávy, v nichž ho lidé plácali po ramenou za to, jak si v předešlém díle poradil s trabantím cestovatelem Danem Přibáněm, který se pouštěl do radních ČT. „Říkal jste stoprocentní pravdu, je to totální demagog, bije se za správnou pravdu, o které je přesvědčen jen on sám,“ napsala divačka.

„Samozřejmě, že jsem měl pravdu, je to magor!“ zopakoval Xaver Veselý s tím, že Přibáň pouze šíří lži.

Nato pak přišla otázka, zda se Přibáň za svá slova omluvil: „Nepožadoval jsem žádnou omluvu. Lidé s tímto stylem uvažování a jednání se neomlouvají. O Přibáňovi dlouho vím, že je to poloviční blázen, psychotik a prvoligový demagog,“ řekl Veselý.

Více než Přibáňovo vystoupení v pořadu U Kulatého stolu ho zarazila reakce moderátorů, kteří se k záležitosti později vyjádřili tak, že Veselý a Přibáň mají každý zkrátka jiný názor. „Neumět rozlišit, co je názor, a co je fakt, je brutálně nebezpečné. To je obrovský rozdíl. Pokud si tohle někdo plete, tak se mu nedá věřit, i když je v pozici moderátora,“ zdůraznil Veselý.

Věnoval se i otázce, zda je jeho členství v Radě ČT přínosem, a v čem. „Je to přínosem hlavně pro vás, a to časem zjistíte,“ ujistil Xaver spoluobčany závěrem.

