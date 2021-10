Xaver si pozval do debaty koaliční parťáky: Maláčová spustila a Nacher si dal hlavu do dlaní

reklama

Anketa Jsou podle vás Češi národem rasistů? Ano 29% Ne 71% hlasovalo: 13947 lidí

Úvodem oba politici zodpověděli otázku: Proč volit právě jejich politická uskupení?

„Hnutí ANO se, přes to všechno co můžeme slyšet v médiích, podařilo snížit daně, zrušit některé daně, zvýšit platy klíčovým státním zaměstnancům, jako učitelé, policisté, hasiči, doktoři, zdravotní sestry. I přes ty nečekané obrovské výdaje kolem covidu je naše zadlužení nižší než v době, kdy hnutí ANO stát přebíralo. A tohle je základ, který by ti lidé měli vidět. A ne nějaké nálepky a floskule typu Babiš a Antibabiš.“ odpověděl Nacher na danou otázku.

„Všechno, čeho si na této vládě lidé cení, tak je zásluhou sociální demokracie. Díky nám razantně rostly důchody. Rostly mzdy i platy jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. Dokázali jsme stabilizovat celou řadu sektorů, jako třeba sociální služby. A pokud lidé chtějí, abychom v tom pokračovali, tak musí volit sociální demokracii,“ kontrovala nesmlouvavě Maláčová.

Nacher Maláčové ale namítl, že bez hnutí ANO by pozitivní kroky ve Sněmovně nebylo možné prosadit a není prý proto namístě, aby si vše dobré, co vzešlo z kabinetu Andreje Babiše, přivlastňovala ČSSD. „Ty pozitivní zásluhy této vlády ministryně Maláčová násobí ve prospěch sociální demokracie, tohle tedy umí dokonale,“ podotkl.

„Učím se, učím se od pana Babiše," zasmála se Maláčová, že v komunikaci s médii a voliči se učí od premiéra.

Oba politici se každopádně shodli, že v rámci možností a právě přes těžkosti spojené s covidem byla tato vláda úspěšná.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor se ptal Maláčové, jak by měl stát řešit vysoké zadlužení. „Problémem českého státního rozpočtu jsou malé příjmy. To, že jsme hodně zadlužení, přece neznamená, že se automaticky má ubírat na sociální politice,“ prohlásila Maláčová s tím, že by šla jednoznačně cestou zavedení progresivní daně z příjmu a zvyšováním některých sektorových daní.

Zdůraznila, že rozpočet zatěžují i určité dávky. Rozhodně se společně neshodli v přístupu k neplatičům výživného, „Stát by měl být velmi razantní a po neplatičích tvrdě jít, na to ale není politická vůle. A já bych jim zakázala úplně vše, co stojí peníze – fotbal, hokej, zbraně a drahé sportovní koníčky. To vše bych jim sebrala, dokud nezačnou platit, co mají,“ řekla ministryně nekompromisně, že lidi musí cítit, že za nimi stát stojí.

Poslanec Nacher při poslechu jejich nápadů vkládal svou hlavou do dlaní. Podle něj je třeba především v lidech budovat pocit, že mají být především osobně zodpovědní sami za sebe, a ne aby měli pocit, že jim „někdo kryje záda“. „Cestou je směřovat k vymahatelnosti práva a přitvrdit vůči neplatičům,“ připomněl.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je krásné slyšet ten politický styl... zatímco jsem poslouchal, měl jsem pocit, že tu nesedím s ministryní, ale s opozičním politikem,“ podotkl Nacher.

V reakci na poznámku Maláčové, že v Česku se 30 let nehnula vymahatelnost práva, jí vmetl do tváře: „Problém je v tom, že sociální demokracie ve vládách od roku 1998... tohle mi přijde jen jako přehazování. Mně to přijde divné, dovedu to polknout jen od někoho, kdo vznikl nedávno,“ podotkl a rozčílil se i nad tím, že při jeho argumentaci Maláčová neslušně skáče do řečí, zatímco on ji nechává vždy v klidu domluvit.

Maláčová se nedala: „Proč se ta vymahatelnost práva nezlepšila? Co jste dělali jako hnutí ANO posledních osm let? Ministryní spravedlnost po tu dobu za hnutí ANO byla paní Válková, paní Malá, paní Benešová a ministrem pan Pelikán, pan Kněžínek. Nic se nestalo, proto musí nastoupit zase MPSV a řešit to tou dávkou, tím náhradním výživným,“ vyjmenovala ministryně práce a sociálních věcí, že to samozřejmě pak znamená výdajovou stránku rozpočtu.

Stranou nezůstalo ani neutěšené prostředí exekucí a exekutorů v naší zemi.

Proč se stále nedaří narovnat toto prostředí? „Místní příslušnost exekutorů to určitě nevyřeší,“ poznamenal Nacher, načež ho Maláčová okamžitě vyvolala, ať „to vysvětlí“.

Nachera rázná Maláčová opět pobavila: „Já to vysvětlím... vy se mě ptáte jak ve škole, jako bych byl váš student,“ smál se a dodal: „Místní příslušnost znamená, že exektutor by byl blízko dlužníka. To není nic jiného, než přebudování těch velkých exekučních případů na ty ostatní,“ řekl.

Teritorialita exekutorů je podle Maláčové vnímána jako klíčová pro to, aby se podařilo dostat exekuce pod kontrolu a razantně tak snížit náklady. Na správném postupu v této oblasti se ani po několika minutách dohadování neshodli.

Psali jsme: Železný je policista, co prosazuje „státní názor“. Kontrolorovi došla trpělivost Železný se posmíval Nerušilovi z SPD kvůli cizincům. Přišla reakce, kterou asi nečekal Ministryně Maláčová: Vy jste tak podobná paní ministryni Maláčové! Ježiš, to jste vy Hamáček se tvrdě pustil do Šlachty: Všechno by řešil jen pendrekem, nic jiného jsem od něj neslyšel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.