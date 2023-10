Z Bruselu mě už začali vydírat. Fico odhalil a udeřil zpět

reklama

Robert Fico se svou stranou SMER jasně vyhrál volby do Národní rady Slovenské republiky, když získal takřka 23 procent hlasů. Jeho největší konkurenti ze strany Progresívne Slovensko získali takřka 18 procent. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, o které někteří členové SMERU, např. poslanec Luboš Blaha, hovoří jako o „americké ku*vě“, vítězi voleb pogratulovala a už dala najevo, že Fico dostane dva týdny času na vyjednávání o nové vládě.

Z Evropského parlamentu prý však místo gratulace přišlo vydírání.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 97% Nedopadly 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7978 lidí

„SMER – slovenská sociální demokracie je už téměř dvacet let součástí Evropských socialistů (PES). Levice skoro všude v Evropě prohrává, a proto by vítězství skutečné levicové strany v parlamentních volbách v jedné z členských zemí EU mělo být přirozeně přivítáno. Namísto blahopřání však dnes SMER dostal vydírací vzkaz. Od předsedy strany Evropských socialistů a bývalého švédského premiéra Stefana Löfvena. Prý jestli bude SMER i ve vládě setrvávat na svých postojích k válce na Ukrajině, tak on osobně se postará, aby začal proces vyloučení SMERU z této mezinárodní politické struktury,“ nechal se Fico slyšet na pondělním videu uveřejněném na sociální síti Facebook.

Bývalý švédský premiér uvedl, že „PES podporuje Ukrajinu a očekáváme, že naše členské strany budou nadále podporovat Ukrajinu“. Levicové uskupení stran v Evropském parlamentu vyzvalo SMER, aby se připojil k této politice. Jinak prý může Ficovi a jeho kolegům hrozit vyloučení z PES. „Pokud bude (dosavadní – pozn. red.) rétorika pokračovat a začne se uplatňovat ve vládě, pak se postarám o zahájení tohoto procesu,“ uvedl Löfven v rozhovoru pro server Dagens Nyheter.

„Skutečně překrásné a demokratické. Buď budeme říkat to, co si přejí Spojené státy, nebo nás vyloučí. Buď se zařadíme a budeme poslušně vykonávat politiku jednoho jediného názoru, nebo se z nás stanou vyvrhelové, pokud hodláme říkat, že EU by měla na Ukrajině převzít mírovou iniciativu. Že je lepší okamžitě zastavit zabíjení a raději deset let rokovat o míru, než nechat ve výsledku deset let Rusům a Ukrajincům, aby se propichovali. Předseda strany Evropských socialistů se důsledně řídí filozofií, že kdo usiluje o mír, je válečný štváč. A kdo stojí na straně války a zabíjení, je mírový aktivista,“ reagoval Fico nekompromisně.

A v závěru své vystoupení vygradoval.

„Takže, milý Stefane, zaprvé: Tvůj vzkaz je nedemokratický, nerespektující právo na jiný názor. Je autoritářský. Zadruhé, vydírat suverénní politiky se nepatří. A my jsme suverénní politici. Zatřetí, milý Stefane, podívej se okolo sebe a zkus v Evropě najít levicovou stranu, která pětkrát vyhrála volby a chce počtvrté sestavit vládu. Začtvrté, milý Stefane, jako levičáka by tě mělo zajímat, že Slovensko se kvůli katastrofální pravicové vládě stalo druhou nejchudší zemí v EU. Že máme rozvrácené finance. A největší zdražování. Toto jsou naše problémy, na které se chceme soustředit. Je nám velmi líto, že na Ukrajině je válka. Odsoudili jsme použití ruské vojenské síly, ale naše názory, pokud jde o mír na Ukrajině měnit nehodláme. Vážený pane předsedo strany Evropských socialistů, odmítáme politiku jediného neomylného názoru. A jestli má být daní za to, že se na Slovensku věnujeme skutečné levicové agendě a vyslovujeme suverénní názory, naše vyloučení z mezinárodní strany, tak takovouto daň jsme připraveni zaplatit,“ uzavřel Fico své prohlášení.

PES je sdružení 32 sociálně demokratických a socialistických stran v Evropě. Kromě toho existuje 14 přidružených stran a 13 stran se statusem pozorovatele.

