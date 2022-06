Z ekonomiky udělat zbraň na nepřítele. Popekonom Sedláček se rozpovídal. Kult obchodu prý skončil

reklama

„Od roku 2000 zažíváme v naší části světa kaskádu krizí, které byly dost bezprecedentní, to jsou krize biblických rozměrů, které navíc nebyly nikdy predikovány. V žádném filmu jsme nikdy neslyšeli o ničem takovém, jako jsou karantény, a teď se to dostává až do nějakých apokalyptických rozměrů,“ poznamenal Sedláček úvodem, že dříve chodily krize pozvolna za sebou. „Nyní se to koncentruje a přichází to najednou. Není nic, co by zabránilo běženecké krizi kombinované s hospodářskou krizí, kombinované s válkou, s ekologickou krizí. To se všechno může stát,“ zmínil. Myšlenek, co našince napadají, je podle něj hrozně moc.

Ekonomika dle jeho slov v poslední době státy spíše spojovala. V rámci Evropské unie spolu kooperovali i dřívější rivalové jako Německo a Francie, kdy heslem této spolupráce bylo Make Trade, Not War.

„Hippie varianta byla Make Love, Not War, tato idealistická, sluníčkářská, pravdoláskařská varianta se nikdy v dějinách moc neosvědčila, viz středověk, kdy jsme byli v křesťanství nejen papírově, ale i v hloubi srdce, předpokládám. Takže se z toho udělala taková jakoby cyničtější varianta, která na rozdíl od té idealistické byla funkční, a z toho Make Love, Not War jsme udělali Make Trade, Not War,“ popsal Sedláček.

Ruská agrese na Ukrajině povahu ekonomiky jako hybatele míru změnila, kdy je nutné z ekonomiky vyřezávat zbraň a přemýšlet nad tím, jak našeho nepřítele tímto nástrojem co možná nejvíc zranit nebo ukáznit.

„Najednou jsme se probudili do minulého nebo předminulého století a najednou je vidět, jak taková malá věc, jako válka, která se nás jakoby – teď to dávám do hrozně velkých uvozovek, protože já považuji agresi Ruska vůči celému Západu, k tomu se zřejmě dostaneme – nicméně tady u nás žádné střely nelítají, ale i tak nás to pravděpodobně zasáhne víc než celý covid dohromady, kdy tady rok a půl byla zastavená každá periferie ekonomiky, která zastavit možná byla,“ podotkl Sedláček.

K zelené ekonomice: podle Sedláčka je škoda, že jsme se za posledních 20 let nikam výrazně v této oblasti neposunuli. Měli bychom pak náskok jak v záležitostech takzvaného Green Dealu, tak jsme si dle jeho názoru mohli ušetřit i morální dilema s financováním Ruska skrze jeho plyn.

„Proč nejsme v České republice schopni dělat transformace a reformy, to je tím, že tady nemáme žádné život ohrožující prostředí, kde by si člověk musel připravit batoh. Tady u nás, kdekoliv vás pustí z padáku, tak najdete hospodu,“ poznamenal Sedláček, že právě o tomto četl článek jednoho z antropologů.

„V České republice nemáme ani moře, ani poušť, ani nepřístupné hory, takže ta tatranka je zbytečná v tom batohu,“ prohlásil ekonom Tomáš Sedláček.

