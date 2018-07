Z toho Kalouska klepne: Pospíšil se rozpovídal, jak by TOP 09 mohla spolupracovat s ANO

Mezi předsedou TOP 09 a europoslancem Jiřím Pospíšilem a předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem to v poslední době jiskří. Zatímco Miroslav Kalousek podpořil přijetí několika uprchlíků, jak nás o to žádá Itálie, Pospíšil podpořil premiéra Andreje Babiše (ANO) a přijmout část uprchlíků odmítl. V rozhovoru pro páteční MF Dnes Pospíšil připustil, že by TOP 09 mohla vládnout společně s ANO, byť jen v Praze.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a Hana Marvanová za hnutí STAN společně kandidují v pražských komunálních volbách. Obnovuje se tak spolupráce mezi TOP 09 a Starosty. Pospíšil by podle svých vlastních slov uvítal, kdyby mohl v Praze po volbách utvořit koalici se stranami ideově blízkými, ale prý nemůže vyloučit ani to, že se v Praze zrodí koalice TOP 09 a ANO.

„Primárně bych velmi rád usiloval o koalici se stranami, které jsou nám programově blízké i na celostátní úrovni. Považuji koalici s hnutím ANO za nepravděpodobnou, ale asi chápete, že v tuto chvíli nedokážu vyloučit žádnou variantu,“ řekl. Po komunálních volbách si pro vedení strany sedne a zhodnotí výsledky. Pospíšil věří v solidní výsledek právě v Praze.

Může se prý také stát, že TOP 09 bude s výsledky nespokojená a dříve či později si zvolí jiného předsedu. Možná místopředsedu TOP 09 a senátora Tomáše Czernina. Pokud by strana svolala mimořádný volební sněm hned po podzimních volbách, Pospíšil počítá s tím, že už by nemusel být předsedou strany. Tak to prý v demokracii chodí.

Ale to je ještě daleko. Teď Pospíšil doufá v silný výsledek v Praze. „Pro mě je solidní výsledek nad 15 procent. Volby se pak hodnotí i v kontextu toho, jak dopadnou ostatní strany. Jak v Praze dopadne ODS či Piráti jako strany, které bojují o podobný typ voličů," podotkl Pospíšil.

TOP 09 by tak teoreticky mohla vládnout TOP 09 a ANO i navzdory tomu, že na celostátní úrovni zpravidla nenechává Pospíšil ani Kalousek nit suchou na Andreji Babišovi. Pospíšil však neví, co si má myslet o novém pražském lídrovi ANO miliardáři Petru Stuchlíkovi. Prý o něm nic neví, takže nemůže říci, zda by konkrétně s ním mohl spolupracovat.

