Za 25 euro Bavor jezdí měsíc. Ale přituhuje: Hádky o maso

… bejvávalo…

V Bavorském lese, okresním městečku Zwiesl, bývávali dva privátní místní pivovary. Janka Bräu a Dampfbier (což se dá přeložit jako parostrojní pivovar). A uživily se. Každý měl svoji klientelu a europiva z velkých měst, jako je Mnichov a Pasov, se podávala jaksi na okraji. A nebyla – a do současnosti také nejsou vůbec špatná. Jenže Janka ukončil činnost a tenhle objekt jako by byl zakletý. Mladí se tu pokoušeli rozjet diskotéky, ale to nevydrželo víc než pár let. Nu, cena piva i v Německu vzrostla, dali jste si točené za tři eura, dnes už za pět. Ale rozdíl je hodně let. A tak se jako i u nás začaly čím dál více kupovat „lahváče“, protože lemtání z petek je zvláště pro Bavoráky něco bizarního, na co se tak občas zajedou podívat do Čech.

V Bavorsku. Foto: Václav Fiala

Ušetří se i na lyžích

O tom, že i Němci mají hluboko do kapsy, svědčí pohled na polozasněžené, polozasněžované svahy Velkého Javoru, kde davy Němců jezdí na lyžích či snowboardech. Na prostorných parkovištích, které jsou ze dvou třetin zaplněny stojícími škodovkami a daciemi s „espézetkami“ okresních měst, vidíte rozdíly. Němci mají školní prázdniny, a tak vyrazili. Ti bohatší do zahraničních destinací, ti méně movitější třeba do GAPA, tedy Garmisch-Paterkirchenu, alpského německého vysokohorského střediska, nu a ti, co mají jen pár dní volna a menší obnos v peněžence, nepohrdli Velkým Javorem. Vybavení mají skvělé, ale někteří si už dokonce v krabičkách berou svačiny. Což také o něčem svědčí.

Cestování nejen pro šetřílky

Senioři mohou jezdit za i pro nás směšných 25,50 eura měsíc po Bavorském lese, vlakem i autobusem. Krajský úřad v Regenu ještě z této ceny dává padesátiprocentní slevu. Cílem je, aby starší občané něco ušetřili a pak aby se tolik nejezdilo auty. Což už v loňském roce vyvolalo doslova tsunami na železničních nádražích, kdy se za třicet eur mohlo jezdit po celém Německu. Prý se něco podobného připravuje i letos.

„Je to dobré, spoje pěkně navazují, můžeme celý den jezdit sem a tam,“ pochvaluje si důchodkyně Hilda, která dříve dělala v obchodním domě, a tak zase moc peněz neměla. Tedy na německé poměry, na české by už byla královna. Autobusy zajíždějí k nádraží, takže se pohodlně dostanete i do center bavorských městeček. Spojů na rozdíl od nás přibývá.

Se sociálním zařízením ve Zwieslu už to není taková sláva, ale když si člověk vzpomene na Plzeň, musí vyseknout bavorskému okresnímu městečku přece jen poklonu. Místní sklárna běží, dokonce nabírají lidi. A Čechů je tady ve službách mraky – od pohostinství po zdravotnictví, obchod a samozřejmě firmy. A k tomu ještě čeští mlaďasové vypomáhají v místních sportovních klubech za nějaké to docela pěkné všimné.

Sklárna v Bavorsku. Foto: Václav Fiala

Šikana kvůli prasatům

Bavorsko je jiné. Hodně je to znát ve školství. I když se mladí ze škol z jiných spolkových zemí posmívají těm z Bavorska, jací že jsou to „prasečkáři“ a „hnojaři“. Odpovědí na doporučení spolkových úřadů ohledně konzumace vepřového masa ve školních jídelnách, tedy na jeho výrazném omezení, protože se tím mají urážet jiné neněmecké diaspory, bylo rozhodnutí Mnichova o povinném umístění krucifixu v každé třídě a na každém úřadě.

Ano, dochází k šikaně a některá stravovací zařízení se rozhodla, když už tedy mají v omezené nabídce to takzvaně proklínané vepřové, jež je ale v Bavorsku stále téměř národním jídlem, oddělit konzumenty, separovat ty „vepřožrouty“. Oni se jim totiž posmívají i mladí, pro mnohé starší občany hodně pomatení vyznavači vegetariánství a veganství a vůbec zeleného způsobu života. A tak se na cukrovinky tisknou nápisy, že neobsahují želé.

Bez želé. Foto: Václav Fiala

U nás to konzumují kvůli kloubům i důchodci, v Německu je želé, jež je vyráběno z vepřových komponentů, na pomyslném seznamu nepřátelských jídel, a tak výrobci raději hned uvádějí, že je to prostě bez želé. Což si u nás nedokážeme představit. Nu, téměř smrtelným jídlem je také huspenina, i tou vajíčkovou tlačenkou je u našeho západního souseda opovrhováno. Naštěstí je tu Bavorsko, pevná hráz starého Německa. Otázka je ovšem, jak dlouho vydrží, protože voliči bavorské CDU-CSU už mají také požehnaný věk a ne všechna bavorská omladina si na sebe natáhne kožené kalhoty s laclem nebo modro-bílou kostkovanou sukni.

Památník padlým. Foto: Václav Fiala

Sekaná ne, kebab ano

„Viděli jste někdy sekanou bez masa? U nás už jo,“ říká smutně pan Alexander a jako na protest si u svého řezníka v malém krámku dává pořádný plát „leberkäse“ do housky. „Žádná semínka, co lezou mezi zuby a člověka pak píchají i v zadku, když jde na velkou,“ směje se posléze. „Cereální blboviny.“ Více koupíte salát z avokáda nebo v nejhorším případě s lososem, protože jiné maso včetně toho kuřecího se tabuizuje. Nová doba si žádá nová jídla. Na druhé straně halal připravený kebab nikoho neirituje. Samozřejmě že si ale můžete také dát vegetariánský, bohatě posypaný sýrem – a nebo už ani to ne, bez vajec, sýra, mléčných produktů, prostě jen opečenou placku třeba s něčím sladkým. Už takto Němci milují sladké, což není úplně ta nejzdravější chuťovka na světě. Vzpomeňte na bohatě pocukrovanou bílou vánoční štolu, nad kterou by se každému českému dietologovi udělalo minimálně „šoufl“.

Němci se snaží z toho všeho nějak vypovídat. Ale raději doma. Už ani na té manifestaci ne, protože co kdyby to slyšel nějaký šéf. Naštvanost na současný stav je tedy velká, ale rozdílná podle regionů, spolkové země a samozřejmě také konkrétních míst. Že se zvláště v Sasku pravidelně protestuje proti migraci, je už téměř normální. Ale že na protest při fóru státníků do Mnichova se kromě neukotvených anarchistů, kteří nevědí, zda nadávat na Rusko, nebo se jej zastat, dorazí i střední a také starší generace, je pro mnohé překvapivé.

„Jednou se Bavorsko stejně trhne. Budeme mít své automobilky nejenom na elektřinu, ale i s klasickým motorem. A taky jadernou elektrárnu, když už jsme si ji u Landshutu postavili,“ říká optimisticky žena středních let. „V Berlíně vůbec nevědí, co se děje v Mnichově. V Mnichově ale zase moc dobře vědí, co se děje ve Zwieslu,“ končí náš minirozhovůrek poměrně šalamounsky.

