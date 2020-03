Za rozšíření pandemie z Číny prý nese vinu také Světová zdravotnická organizace

Tento názor publikovala sinoložka Olga Lomová v Deníku Referendum, která pravidelně publikuje materiály o moderní Číně. Generální ředitel WHO podle ní nekriticky přebíral informace od čínských úřadů a odkládal zásadní rozhodnutí. Tím, že nepovažoval situaci za dostatečně vážnou, zamezil včasnému přijetí opatření a epidemie se rozšířila do celého světa.

reklama

Světovou zdravotnickou organizace vede od roku 2017 etiopský politik a lékař Tedros Adhanom Ghebreyesus. Právě jeho informace a doporučení jsou vodítkem pro vlády všech států, aby přijímaly adekvátní opatření. Organizace ale také poskytuje prevenci a konkrétní pomoc nejvíce zasaženým státům. „Z povahy věci se jedná o apolitickou organizaci, která by měla jednat v zájmu zdraví všech lidí kdekoliv na světě. V případě dnešní pandemie „wuchanského zápalu plic“, jak je nemoc COVID-19 označovaná na Dálném východě, dala WHO před ochranou zdraví světové veřejnosti přednost politickým zájmům Číny,“ píše Olga Lomová v Deníku Referendum

První případy nákazy novým koronavirem se objevily již ve druhé polovině listopadu minulého roku a nemoc se bez nějakých zásahů šířila celý prosinec. „Lékaři wuchanských nemocnic začali upozorňovat na nebezpečí nové infekční nemoci, připomínající epidemii SARS, která Čínu zachvátila před sedmnácti lety, již během prosince. Varování lékařů však umlčela policie, která jim hrozila postihem za šíření nepravdivých zpráv a zakázala o nemoci mluvit. Krátce poté se čínské úřady obrátily na WHO s informací o výskytu nové nemoci a poskytly jí vzorky nového viru. Čínská veřejnost však informována nebyla a ve Wu-chanu nebyla přijata ani preventivní hygienická opatření,“ připomíná Lomová. A zanedlouho poté byl Wu-chan uzavřen do přísné karantény.

Anketa Vadí vám vládní nařízení, ať lidé během karantény nejezdí na chaty a chalupy? Vadí 9% Nevadí 91% hlasovalo: 8050 lidí

O hrozícím nebezpečí informoval jako první Taiwan, ten WHO poslal varování, že hrozí velmi nebezpečná epidemie. Právě Taiwan přijal velmi rychle bezpečnostní opatření a pandemie se nestihla rozšířit. „Ostrakizace Taiwanu pod nátlakem Číny na půdě všech institucí OSN vedla k tomu, že závažné varování bylo klasifikováno, jako by přicházelo z jedné z čínských provincií, jak odpovídá oficiální politice ČLR. Ta Taiwan neuznává za samostatný stát, ale označuje ho za svou provincii. V důsledku toho WHO nepřikládala taiwanskému varování váhu a vůbec ho nezahrnula do svého rozhodování,“ píše Deník Referendum. Až 23. ledna, již poté, co Čína zavedla masivní opatření, WHO uznala, že nemoc je přenosná mezi lidmi, a doporučila kontrolu cestujících z Číny.

Fotogalerie: - Rouškolidé

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus se poté sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a společně se shodli, že Čína epidemii zvládne. O necelé dva týdny poté musel Tedros Adhanom Ghebreyesus přiznat, že je globální nedostatek potřebného zdravotnického materiálu. „WHO pak postupně zveřejňovala stále naléhavější doporučení a varování. Světovou pandemii generální ředitel Tedros vyhlásil nicméně teprve 11. března, to jest dva a půl měsíce poté, co se objevila první vážná varování,“ píše Lomová.

„Případ selhání WHO, která se neodhodlala vydat rozhodnutí v rozporu s přáním Čínské lidové republiky, se ukazuje být jako širší a systémový problém. Vývoj situace kolem pandemie, která mohla být zastavena, nebo alespoň zmírněna, ukazuje, jak je v dnešním propojeném světě nemožné dělat tak zvanou pragmatickou politiku a zavírat oči před tím, jak Čína dostává pod kontrolu organizace, jež by měly být nezávislé. Pandemie koronaviru, která dnes zabíjí obyvatele Evropy, nám až příliš dramaticky připomíná, že na ignorování lidských práv v Číně krutě doplácí celý svět,“ uzavřela pro Deník Referendum Olga Lomová.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.