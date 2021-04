Za vtip o homosexuálech do kriminálu? EU přišla s přísnými tresty za slovní útoky na internetu

reklama

Podle plánů bruselských úředníků bude skutková podstata zvlášť závažného zločinu „nenávistného slovního projevu“ moci být naplněna jak při osobním kontaktu, tak prostřednictvím televizního či rozhlasového vysílání, ale samozřejmě také prostřednictvím internetu. Za projev nenávisti by pak měl být označen každý slovní útok založený na národnosti, rase, náboženství, sexuální orientaci atd. Závazná evropská směrnice by přitom měla být schválena již v říjnu letošního roku, a pro členské státy by tedy vznikla povinnost implementovat tento nový trestný čin do svého vnitrostátního právního řádu.



„Jde o nesmyslný právní konstrukt, jenž považuji za naprosto zběsilý, neboť absolutně nechápu, jak bude odlišován například humorný či satirický slovní projev. Obávám se, že vtipy o židech, cikánech, hloupých blondýnkách či homosexuálech budou navždy zakázány a pro jistotu vymazány ze všech televizních archivů,“ uvedl advokát Jindřich Rajchl a svůj nesouhlas s navrhovanou evropskou směrnicí demonstroval na kauze nezletilé dívky z Terezína, kterou znásilnil africký migrant černé pleti.

„Za tento odsouzeníhodný trestný čin, který zcela jistě poznamená celý zbytek života této dívky, jež byla jeho obětí, mu soud vyměřil trest odnětí svobody na dva roky nepodmíněně. Pokud byste ale tento skutek například na své facebookové stránce či v diskusi pod článkem na zpravodajském webu slovně odsoudili, přičemž součástí tohoto odsouzení by byl slovní útok týkající se barvy pleti pachatele tohoto trestného činu (zcela by postačil hanlivý výraz „negr“), pak vám bude reálně hrozit, že půjdete za mříže na delší dobu než tento násilník,“ vysvětluje absurditu Rajchl, který připomněl, že hnutí Trikolóra ostře odsuzuje jakékoliv projevy rasismu či rasové nenávisti, stejně tak důsledně hájí principy rovnosti pohlaví, náboženského vyznání či sexuální orientace.



Podle jeho slov je proto Trikolóra připravena otevřeně u Evropské komise protestovat proti navrhované legislativní změně a v případě jejího přijetí proti ní hlasovat v Poslanecké sněmovně. „Současně Trikolóra vyzývá k projevení nesouhlasu s touto úpravou všechny své členy, podporovatele, jakož i ostatní občany ČR, kteří vnímají nebezpečnost tohoto návrhu, jenž je přímým útokem na základní právo zakotvené v Listině práv a svobod, tedy právo na svobodu slova. Apelujeme na všechny občany ČR, aby dali svůj nesouhlas jasně a zřetelně najevo. A to jak vyjádřením se na stránkách Evropské komise, tak i hlasem pro politická uskupení, která nedopustí implementaci těchto bruselských nesmyslů do českého právního řádu, v říjnových parlamentních volbách. Volební uskupení Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jasně a neodvolatelně deklaruje, že bude hlasovat PROTI přijetí této směrnice,“ dodal Jindřich Rajchl.

