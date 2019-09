Zabavuje se! Zle v české škole: Toto zakázala dětem pít. Řeší to i ministerstvo

29. 9. 2019 22:12

Na školách pokračuje boj proti energetickým nápojům. Od začátku roku je nesmějí pít děti například ve škole v Lounech a ani je tam nesmějí nosit. Už loni se k podobnému opatření uchýlili v Mostě. Podle učitelů tyto nezdravé nápoje dětem do ruky nepatří. Zákaz se objevil i ve školním řádu, podle školy se osvědčil. Česká televize přinesla reportáž, jak to nyní v tamních školách vypadá o přestávkách na svačinu a co na to říkají sami studenti.