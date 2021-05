Zabij mě! Zeman: Výbuchy emocí. A vážný vývoj

Vždyť Zeman propálil, že Hamáček plánoval cestu do Moskvy i s vědomím „Vrbětic“! bouří čeští novináři na Twitteru po rozhovoru prezidenta na Frekcenci 1. Jeden z nich při komentování jeho obsahu zvolal: „Zabij mě.“ Redaktor Práva Mitrofanov zase glosoval Zemanovu větu, že výbuch ve Vrběticích mohl být krytím pro „manko“ pronajímatele skladu. Za vážnější lze považovat, že rozhovoru si všimla i ruská tisková agentura RIA Novosti. Konkrétně toho, že zařazení Česka na seznam nepřátel Ruské federace prezident označil za „hloupost“.

Prezident Miloš Zeman se dnes v rozhovoru pro Pressklub Frekvence 1 vyjádřil i k aktuální kauze kolem vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) a informacím Seznam Zpráv, že měl odletět do Ruska uskutečnit výměnný obchod Sputnik V za informace o Vrběticích.

„Teď mě nechte aspoň tři minuty mluvit. Myslím si, že tyhle věci je potřeba sledovat s chladnou hlavou a především se zabývat kritikou pramenů. Ten informační pramen se tedy jmenuje Seznam.cz. Podle mého názoru Seznam.cz je takový odpadkový koš české žurnalistiky, protože v něm pracují neúspěšní novináři, kteří byli uvolnění ze svých předchozích mediálních pozic. Koneckonců, jak mi říkal generální ředitel Českého rozhlasu, i Janek Kroupa byl odejit z Českého rozhlasu kvůli své nedůvěryhodnosti. Když už o Kroupovi mluvíme, no tak tento člověk má z ostudy kabát, pokud si vzpomenete například na kauzu Budišov. Kromě toho v jednom televizním rozhovoru řekl, že druhý den předloží korunního svědka, a nepředložil nic. Z tohoto důvodu ho pokládám za podvodníka. Nu a protože v české mentalitě je věřit podvodníkům, bohužel, tak celá řada novinářů i politiků spustila aféru o údajné velezradě Jana Hamáčka. Moje odpověď je velice stručná. Jenom naprostý hlupák věří obskurnímu novináři,“ řekl Zeman.

„Špatná detektivka je ten obchod s potlačením informací o Vrběticích. Sputnik chce koupit Rakousko, Německo i další země. Na tom není nic špatného. Bylo by krásné, kdyby se u nás uskutečnil summit Biden – Putin, ale samozřejmě že po odhalení Vrbětic k tomu nedojde. Takže Jan Hamáček naprosto rozumně původně plánoval svoji cestu do Ruska s těmito dvěma tématy, nikoliv nějakým kšeftem a zcela rozumně tuto cestu odvolal, když se začalo mluvit o Vrběticích. Jenom blázen by do Ruska v takovém případě jel. Ten folklór ohledně zastíracího manévru si upřímně řečeno mohl odpustit,“ dodal.

A právě na tato slova přišla reakce ze Seznam Zpráv. „Miloš Zeman je soudem uznaný lhář, ale to neznamená, že si od něj člověk nechá jeho lži líbit. Reportér Janek Kroupa, za jehož prací pevně stojíme, přestoupil z ČRo do Seznam Zpráv dobrovolně, odnikud nebyl vyhozen! Ohrazuju se i proti výpadu, že je Janek podvodník. Je to ubohé,“ poznamenal šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík.

Miloš Zeman je soudem uznaný lhář, ale to neznamená, že si od něj člověk nechá jeho lži líbit. Reportér Janek Kroupa, za jehož prací pevně stojíme, přestoupil z ČRo do @SeznamZpravy dobrovolně, odnikud nebyl vyhozen! Ohrazuju se i proti výpadu, že je Janek podvodník. Je to ubohé.

— Jiří Kubík (@jiri_kubik) May 16, 2021

„Co jiného bys čekal od takové osoby,“ napsal v reakci na Kubíkova slova komentátor z Práva Alexandr Mitrofanov.

Co jiného bys čekal od takové osoby.

— Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) May 16, 2021

„Prezident Zeman zboural Hamáčkovu kamufláž. ‚Folklór o zastíracím manévru si mohl odpustit,‘ řekl. ‚Původně plánoval cestu do Ruska kvůli Sputniku a summitu a rozumně cestu odvolal, když se začalo mluvit o Vrběticích.‘ Až na to, že info měli oba 7. 4. a cestu JH domluvil 14. 4.!!!“ poznamenal k dalším Zemanovým slovům na Frekvenci 1 Kubík.

Prezident Zeman zboural Hamáčkovu kamufláž. “Folklór o zastíracím manévru si mohl odpustit,” řekl. “Původně plánoval cestu do Ruska kvůli Sputniku a summitu a rozumně cestu odvolal, když se začalo mluvit o Vrběticích.” Až na to, že info měli oba 7.4. a cestu JH domluvil 14.4. !!!

— Jiří Kubík (@jiri_kubik) May 16, 2021

Zeman také hovořil k samotnému vyšetřování vrbětické kauzy. „Na rozdíl od jiných nejsem zastánce jedné jediné vyšetřovací verze. Ptal jsem se ministryně Benešové, která řekla, že těch verzí je víc, jakou má coby třetí verzi. A ona mi říkala, že může jít o zakrytí manka v těch Vrběticích. Tak právě proto naléhám, aby policie rychle a důkladně vyšetřovala, ať konečně víme, na čem jsme,“ řekl. „Stará verze, že šlo o neodbornou manipulaci při vyskladňování munice, tak ta celou dobu, před šesti lety, existovala, takže nelze zapírat nos mezi očima. Já považuji tu ruskou verzi za vážné podezření a každé podezření se musí nějakým způsobem vyšetřit. Ale na druhé straně v tomto případě bych doporučoval širší záběr,“ dodal. „Důvěřuji Policii České republiky, víte, že já nedůvěřuji BIS, ale důvěřuji policii. A budu doufat a budu na to i tlačit, aby se to vyšetřilo: Padni, komu padni,“ zmínil také Zeman.

A právě toto spojení zaujalo dalšího novináře. „Padni, komu padni... padni, komu padni... padni, komu padni... vždycky když to nějaký politik řekne, tak mi jezdí mráz po zádech. Kdyby to nebylo aspoň tak vyprázdněný...,“ poznamenal k Zemanovým slovům novinář z Deníku N Lukáš Prchal.

Padni komu padni... padni komu padni... padni komu padni...



Vždycky, když to nějaký politik řekne, tak mi jezdí mráz po zádech. Kdyby to nebylo aspoň tak vyprázdněný...

— Lukáš Prchal (@lukas_prchal) May 16, 2021

„A to ani nepamatuješ, jak to říkával Miloš Zeman... tak hele: Prezident Miloš Zeman: Budu tlačit na to, aby se Vrbětice vyšetřily, padni, komu padni,“ napsal mu v reakci komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo.

„Zabij mě, prosím, už dost...,“ zareagoval Prchal. A v reakci se objevila i slova novináře Respektu Ondřeje Kundry. „Mně se nejvíc líbí – vlci vyjí a karavana jede dál,“ uvedl.

Jindřich Šídlo se pak k prezidentovým slovům vrátil ještě v jednom ze svých tweetů: „Prosím vás, já to poslouchám až teď, pochopil někdo, jaký manko měli mít Rusové podle prezidenta ve Vrběticích?“

„Manku měli. Marii,“ odvětil Mitrofanov.

Manku měli. Marii. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) May 16, 2021

„Prezident právě řekl, že páru mladých lidí z jeho tiskáče, kteří vymysleli ‚pietu‘ s kelímky, přijde na svatbu. Jako za mě to bylo špatně vymyšlený, ale tohle je možná přece jen moc krutej trest,“ všiml si další novinář z Deníku N, Jan Wirnitzer.

Prezident právě řekl, že páru mladých lidí z jeho tiskáče, kteří vymysleli "pietu" s kelímky, přijde na svatbu.



Jako za mě to bylo špatně vymyšlený, ale tohle je možná přece jen moc krutej trest.

— Jan Wirnitzer (@JanWirnitzer) May 16, 2021

Reagoval tak na slova, která prezident v Pressklubu pronesl: „Jsem přijal na Pražském hradě dva mladé lidi z tiskového oddělení hradní kanceláře, chlapce a dívku, kteří toto vše zorganizovali. Poděkoval jsem jim, a protože vypadali, že se možná budou brát, tak jsem jim řekl, že jim možná přijdu na svatbu. Zažil jsem několik ubožáků, kteří to kritizovali, třeba kvůli kelímkům. Vzpomínám si třeba na Daniela Kroupu, což je podle mého názoru zapšklý, neúspěšný politik. Lidi, kteří kritizují pietní akt, považuji za ubožáky.“ Pietní akt byl podle Zemana krásný, on sám zůstal do konce.

Rozhovoru Zemana si všimla i ruská tisková agentura RIA Novosti. Konkrétně toho, že zařazení Česka na seznam nepřátel Ruské federace prezident označil za „hloupost“. „Tak vždycky je špatné býti nepřítelem, ale z ruské strany je to hloupost, protože dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba. Když už nemůže být přátelství, tak ať jsou alespoň korektní vztahy,“ poznamenal doslova Zeman, že tento krok Ruska nazývá škodlivou hloupostí. Rusko mělo počkat na vyšetření vrbětické kauzy.

