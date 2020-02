Zadlužen kvůli Babišovi? Invalida začal hladovou stávku před sněmovnou

reklama

Balog je po autonehodě upoután na invalidní vozík. Od poloviny minulého roku (podle data založení svého živnostenského oprávnění ve veřejném rejstříku) se snaží podnikat, aby se uživil, dovozem potravin a olivového oleje z Řecka, kde šest let pobýval a má známé.

53letý Balog se pro účely podnikání přihlásil k EET a za osm tisíc zakoupil tzv. registrační pokladnu. Obchod se podle jeho slov začal slibně rozjíždět. Ovšem poté, co Balog EET na jeden měsíc odhlásil kvůli plánované dovolené a chtěl začít podnikat znovu, dozvěděl se, že si za osm tisíc musí kupovat přístroj nový. Na ten už ale peníze neměl.

„Osm tisíc jsem za to dal. Stát mi dával 800 korun měsíčně. Živil jsem dvě děti. Teď už jedno živí mě a pracuje a druhé má šest let, chodí do základní školy, samé jedničky a hraje šach, co jsem ji naučil,“ vysvětlil naší redakci ráno v den zahájení hladovky před Sněmovnou Balog.

Radovan Balog demonstruje proti EET (Foto: Hans Štembera)

Kvůli tomu, že nemohl opětovně prodávat zboží (neměl registrační pokladnu), Balogovi vznikly dluhy. Předtím si peníze půjčoval u poskytovatelů nebankovních půjček.

„Kvůli panu Babišovi a EET mně vznikly dluhy, protože já jsem nemohl prodat tovar z nákladu, tím jsem nemohl splácet půjčky, co jsem měl, lebo jsem neměl na EET, protože oni mi řekli, kupte si novej, jenže já jsem došel z dovolené a měl jsem tisíc korun. Já jsem neměl osm tisíc korun na EET,“ sdělil nám rozhořčeně Balog. „Když jsem to chtěl zapnout, tak po mně požadovali, abych si za osm tisíc korun koupil ještě jednu takovouhle kravinu, protože oni tam montujou nějaké čipy, které když vám vypnou, tak si musíte zakoupit nový přístroj,“ dodal. „Hračka za osm tisíc. Já jsem za to dal osm tisíc. Chtěj po mně, abych si koupil novou, novou hračku za osm tisíc,“ kritizoval jen pár hodin po zahájení stávky s tím, že hodlá vytrvat a hladovkou demonstrovat do té doby, dokud poslanci zákony související s EET neupraví. „Požaduji, aby byly znovu vyrobeny zákony o EET, zákony, které nebudou diskriminovat začínající, malé podnikatele a živnostníky, nebudou diskriminovat výrobce vín, dovolí nám rozdávat ochutnávky na akcích,“ uvedl.

„Já jsem odkoupil tu firmu pak od dcery papírově. No, vždyť my jsme to dělali jako rodina. Máme objednávky minimálně na 300 litrů oleje, plus mám slíbené dva tisíce litrů oleje do jednoho hypermarketu.“

Zboží dávali Balogovi jeho přátelé v Řecku takzvaně na sekeru, jelikož jej podle jeho slov dobře znají. Pobýval tam šest let. Sdělil nám i pár detailů týkajících se jeho podnikání.

Na mašinku od EET si přinesl palici (Foto: Hans Štembera)

„Vozíme olivový olej přímo z Pragy, osobním autem si to vozím ve vozíčku. Vozíme i olivy přímo z Řecka, žádné z Německa, černé, dobarvované. No, nemá to značku bio, ale je to všechno bio, protože v Řecku je všechno bio. Oni mají vysoce kvalitní jídlo a já vybírám jenom to úplně nejlepší. Mám nejlepší sýry, od nás brali,“ uvedl s tím, že neví, proč by si měl přístroj na EET kupovat za své znovu. „Když to chce stát regulovat, chce vybírat peníze, tak ať to stát i zaplatí,“ dodal. Zaspekuloval také, že současné nastavení EET hraje do karet mobilním operátorům.

Balog pochází z obce Hluk u Uherského Hradiště. EET a protikuřácký zákon měly podle jeho slov neblahý vliv na tamní komunitu. „U nás zavřely tři hospody ze čtyř a nejenom kvůli tomu EET, i kvůli tomu kouření samozřejmě,“ popsal situaci živnostník. „Odebrali možnost jít si na pivo starejm důchodcům, co na to byli zvyklí celej život,“ dodal.

Psali jsme: U Xavera o Milionu chvilek? Cirkus na Letné. A horší věci: Babišovy odpůrce trefí šlak Přichází skrytá cenzura od Facebooku? To bude problém s Ústavou ČR, tuší Markéta Šichtařová Premiér Babiš: Tohle byla dovolená za všechny prachy Munzar (ODS): 3. a 4. vlna EET se blíží

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.