Zahradilova polemika s neziskovkářem přes Čínu: Tady vidíte, jak ti „experti“ přemýšlejí

Martin Hála upozorňuje na rizika spojená s konceptem globální multipolarity, kterou podle něj prosazuje Donald Trump. Varuje, že tento přístup směřuje k vytvoření impérií se striktně vymezenými sférami vlivu.

V této souvislosti přímo zmínil i europoslance Jana Zahradila (ODS) a bývalého diplomata Petra Druláka, které označil za zastánce multipolarity v českém prostředí. „Gambitem k triangulární hře na ,obráceného Kissingera' Trump v podstatě akceptoval logiku ,multipolárního světa', kterou už delší dobu prosazuje Rusko a hlavně Čína. A u nás lidé jako Petr Drulák či Jan Zahradil,“ uvedl v článku zveřejněném na serveru Seznam Zpráv a webu Sinopsis.

Tvrdí, že Trumpova politika fakticky oslabuje pozici menších států, jako je Česko, které by se v multipolárním uspořádání staly pouhými objekty vlivu velmocí. Podle něj však celý tento konstrukt nestojí na pevných základech: „Zásadně jde o návrat do imperiálních dob, kdy ve světě koexistovaly velké říše, („póly“) se svými sférami vlivu. Pro malé státy jako Česko by byl takový světový pořádek likvidační. Hlavně je ale celý konstrukt iluzorní,“ uvedl s tím, že Spojené státy se samy vzdávají svého výsadního postavení v čele svobodného světa, aby se staly jedním z „pólů“ v nepříliš vybrané společnosti.

„Na rozdíl od imperiálních časů je současný globální konflikt nejen mocenský, ale hlavně systémový. Stojí tu proti sobě dva nesmiřitelné pohledy na svět a na roli jednotlivce a státu v něm,“ uvedl sinolog.

Tvrdí, že Trump rozvrací domácí politický systém Spojených států a posouvá ho směrem k autoritářskému modelu. „Trump by zřejmě rád přiblížil americký politický systém svým autoritářským protipólům. To ovšem nebude v Americe snadné prosadit. Byť se mu to zatím, nutno uznat, docela daří,“ dodal Hála.

Podle někdejšího poslance Evropského parlamentu Jana Zahradila, který na jeho kritiku reagoval, je multipolarita je přirozeným vývojem světového uspořádání. Hálova kritika podle něj může souviset s frustrací spolku Sinopsis, který přišel o financování ze zahraničních zdrojů. za Hálovým postojem, že Trump představuje destabilizující prvek, který mění charakter USA a směřuje jejich politický systém k autoritářskému stylu vlády, stojí frustrace způsobená ukončením finanční podpory z USA pro organizace, jako je Sinopsis.

„Pan Hála ze spolku Sinopsis, zřejmě ve frustraci, že i jemu skončil penězovod z USA, začal vyvíjet horečnou mediální aktivitu. Nejnověji se jeho terčem stala sama podoba současného tzv. multipolárního světa,“ uvádí Zahradil ve své facebookové reakci.

Konkrétně se jedná o výraznou a tvrdou akci v podobě exekutivního příkazu amerického prezidenta, kterým na 90 dní pozastavil financování zahraniční pomoci. Dopady tohoto opatření se začínají projevovat i ve střední a východní Evropě, kde dříve neziskové organizace získávaly prostředky na podporu demokracie, občanské společnosti a monitorování vlivu autoritářských režimů.

Sinopsis, společný projektu Ústavu AcaMedia a Katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se zaměřuje na informování české veřejnosti o Číně a její vzrůstající roli v regionu.

Zahradil dále zkritizoval Hálův pohled na multipolaritu jako na nebezpečný koncept a ironicky zpochybnil jeho představu o globálním spiknutí:

„Pan Hála se domnívá, že multipolarita je jakýsi zlovolný plán, připravený v temnotách zejména čínskými stratégy za účelem rozdělení globální moci a postupného ovládnutí světa. Tento plán pak rafinovaně implementovali do hlav neznalých protagonistů současné americké administrativy, kteří jej ve své naivitě začali také šířit, protože zjevně málo naslouchali českým expertům typu pana Hály,“ pokračoval politik.

Hálova argumentace podle Zahradila jen ukazuje způsob myšlení těchto „expertů“, kteří vidí svět jako prostor řízený tajnými plány a konspiracemi, nikoli jako výsledek přirozeného vývoje.

„Ve skutečnosti jde o pěknou ukázku toho, jak tito ,experti' přemýšlí o světě. Nic se podle nich neděje přirozeně, náhodně, evolučně. Vše je výsledkem tajných plánů, skrytých konspirací, připravených manipulací, jimž je třeba se bránit stejnými metodami. Vlastně je to jakási zvrhlá variace marxismu: marxisté také věřili, že chod společnosti a světa lze naplánovat a pak už stačí jen ten plán plnit,“ uvedl Zahradil.

„Multipolární svět ovšem není výsledkem žádného plánu, ale logickým vyústěním celkového spontánního ekonomického vývoje, kdy začalo prudce růst bohatství států a národů mimo euroatlantický svět, a tedy i jejich geopolitická váha. Globální HDP se prostě už vytváří a přerozděluje jinak, než před 30-40-50 lety, což je ale způsobeno běžnými tržními mechanismy, ekonomickým soutěžením, nabídkou a poptávkou, vytvářením nových dodavatelsko-odběratelských řetězců, změnou kontroly přírodních zdrojů, interakcemi nových společenských trendů, nezadržitelným šířením technologických inovací. To ale nemusel nikdo ve skrytu plánovat, to se prostě a jednoduše stalo, protože takhle dynamicky i chaoticky i nepředvídatelně prostě svět funguje a vždy fungoval. Není to lineární matematická funkce, v níž se dá budoucnost jednoduše vypočítat. Ve svém eurocentricky nadřazeném obdivu k sobě samotným, ke svému modelu demokracie, lidských práv a sociálních jistot jsme na to jaksi zapomněli,“ uvedl bývalý europoslanec.

Závěrem poznamenal, že ho vlastně těší, že byl Hálou označen za propagátora multipolarity, protože ji považuje za hotovou věc. „Takže mě vlastně může těšit, že mě pan Hála přímo jmenoval coby čelného propagátora multipolární podoby světa v ČR. Protože multipolaritu již považuji za hotovou věc,“ uzavřel Jan Zahradil.

