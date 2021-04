Zahrál toho Hamleta neuvěřitelně. Pobavili jsme se... Babiš utřel Zaorálka po ministrově dlouhé tiskovce

reklama

Lubomír Zaorálek (ČSSD) zatím odmítá vést Ministerstvo zahraničí tak, jak si to naplánoval předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle Lubomíra Zaorálka je zahraničí vykuchaný resort. Vnímá to tak i Babiš? „Musím říct, že po dnešní nekonečné tiskové konferenci pana Zaorálka mám pocit, že skutečně ta kultura mu jde skvěle. Protože zahrál toho Hamleta neuvěřitelně a mohl by jít klidně do Národního divadla, protože v tomhle on je nepřekonatelný. Jinak ten obsah ani nechci hodnotit, moc jsem tomu nerozuměl,“ podotkl Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nevím, o čem mluvil pan Zaorálek. Já samozřejmě hlavně dělám politiku v rámci Evropské unie, to je moje hlavní role. V rámci Evropské rady, a myslím si, že tam mám úspěchy. Zamezili jsme ilegální migraci, získali jsme obrovské prostředky pro Českou republiku, bojujeme za nezávislost energetickou, protože chceme jádro a další věci, takže tuhle agendu vždycky dělal úřad premiéra a dělám ekonomickou diplomacii a samozřejmě zahraniční politiku dělá vláda. To nedělá ministr zahraničních věcí samostatně, takže nevím... pokud se pan Zaorálek ke mně nahlásí na schůzku, tak rád to s ním proberu,“ podotkl Babiš.

„Zahraniční politiku dělám hlavně v Evropě, to je pro nás nejdůležitější, a samozřejmě, když jsem měl čas, chodil jsem na ekonomické mise, to mě samozřejmě naplňovalo, protože tam člověk vidí nějaké výsledky. Pan Zaorálek je třicet let v politice, živí se politikou. Mluví skvěle, mluví dlouze, umí to krásně, ta tiskovka byla neuvěřitelně dlouhá, celkem jsme se na ní pobavili,“ pokračoval dál Babiš. Zahraniční politiku jako vláda máme jednotnou, podle jeho slov jsme svrchovaný stát. „Bojuji za české zájmy všude na světě a jsem pyšný na Českou republiku,“ uvedl.

Fotogalerie: - Restart trhů?

Předseda vlády v rozhovoru také ubezpečil o tom, že o svých ministrech rozhoduje sám, nikoliv prezident Miloš Zeman. „Pan prezident mi to spíš svým únorovým vyjádřením vykazil. O výměně ministra zdravotnictví jsem uvažoval delší dobu. Není možné, aby nefungoval vztah mezi premiérem a ministrem. Hlavní problém byl v tom, že na Ministerstvu zdravotnictví nebyl postavený nový tým, měli jsme různé rozepře v protilátkových koktejlech, které jsem nakoupil a které zachraňují životy. Pan ministr tam měl nejbližšího spolupracovníka, který promořoval, který měl úplně jinou koncepci,“ sdělil Babiš s tím, že jde o náměstka Vladimíra Černého.

Závěrem se pak Babiš vyjádřil k ministrovi školství Robertu Plagovi. Věří, že ten vydrží až do voleb – ale musí dojít k dialogu. „Musíme hlavně dořešit ten sport, tam se to také nepovedlo. My jsme si to vyříkali a budeme lépe spolupracovat,“ uzavřel.

Psali jsme: Hamáček zkolaboval. Co na to Kalousek? Až tuhne krev Ukrajina: Bublá to. Bude válka, nebude válka... Krutáková (STAN): Povinné kvóty na potraviny by pomohly velkým producentům Hannig (Rozumní): Sebevražda v přímém přenosu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.