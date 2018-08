Zákaz nošení muslimských šátků: Bude ještě veselo

Podle magazínu Time se dnes verbálně střetli odpůrci i zastánci zákazu. Marcus Knuth z vládnoucí strany Venstre prý říká, že tento tradiční úbor, který nosí některé konzervativní muslimky, je silně opresivní. Sasha Andersonová z aktivistické skupiny Party Rebels si naopak myslí, že zákon diskriminuje menšiny, a chystá demonstraci. Tu plánují i podporovatelé zákona.

Dánsko se tímto zákonem zařadilo mezi jiné evropské země, kde už podobný zákaz platí. Jedná se například o Francii, Belgii nebo Rakousko. Zákon výslovně muslimský oděv nejmenuje, ale je všeobecně znám jako zákaz burek. Povoluje zahalování tváře tam, kde je k tomu opodstatněný důvod, například při nošení lyžařských masek v zimě nebo v případě motorkářských helem. Při prvním porušení zákona mohou úřední orgány uložit pokutu 1 000 dánských korun, což je v přepočtu asi 3 500 korun českých. Ale v případě opakovaného porušování může tato částka vystoupat až na desetinásobek.

Sabina, studentka z Dánska, se spojila s dalšími muslimkami, aby ukázala, že ženám by mělo být povoleno „vyjádřit tímto způsobem svou identitu“. „Neodložím svůj nikáb. A pokud, tak jenom proto, že to byla má volba,“ říká budoucí učitelka pro agenturu Reuters. Chystá se zúčastnit dnešního protestu, kde se má sejít s dalšími ženami, které nikáb nosí, ale i nemuslimskými Dánkami, které si na protest také chtějí zahalit tvář.

„Každý by chtěl definovat, co jsou dánské hodnoty,“ říká Meryem, která nosila nikáb ještě před svatbou. Studuje na univerzitě v Aarhusu. „Věřím, že se lidé musí integrovat, dostat vzdělání a tak. Ale nemyslím si, že by se nošení nikábu neslučovalo se sdílením dánských hodnot,“ říká. I ona se chystá nikáb nosit dál a proti zákazu protestovat.

Mathias Vidas Olsen, výrobce historických šperků, říká, že není ani pro, ani proti nikábu, ale věří v právo lidí nosit si, co chtějí. „Vidím to tak, že vláda se dere tam, kde nemá co dělat, a snaží se získat snadné politické body laciným útokem na už tak stigmatizovanou menšinu,“ dodal.

