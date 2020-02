Zákaz reklamy na alkohol? Víno není droga, bouří se vinaři

20. 2. 2020 10:48

Ministr zdravotnictví plánuje razantně omezit reklamu na alkohol. V reklamě by již nesměly být žádné živé bytosti, vysílat by se mohla pouze mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. To by mělo zaznít v novém zákonu o regulaci reklamy z dílny Ministerstva zdravotnictví. Alkohol by neměl být ukazován jako něco, co je součástí společnosti a při čem jsou lidé spokojeni. Znamenalo by to i konec reklam na víno a na akce spojené s vínem. S tím nesouhlasí vinaři a proti regulaci se bouří.