Zakážou Milion chvilek! obává se Ivan Bartoš. A varuje vládu

Hostem Čestmíra Strakatého byl v pořadu Prostor X šéf Pirátů Ivan Bartoš. Úvodem se hovořilo o prodlužování nouzového stavu. "Kladli jsme vládě nějaké otázky, které tedy nejsou otázky opoziční, ale jsou to otázky běžných lidí, podnikatelů, jakým způsobem budeme prostupovat skutečně pandemií, zda vláda má nějaké připravené kroky pro případnou druhou vlnu, která bývá obvyklá. A vláda ten plán prostě nepředstavuje. Je to prodloužení nějakého stavu, kdy v podstatě věci fungují - zapnout, vypnout, víceméně na základě toho, co vláda na svém jednání vymyslí a večer to na tiskové konferenci oznámí a ty podmínky, které k tomu byly a bylo to i s výsledkem soudu, který proběhl minulý týden, skutečně by vláda měla odůvodňovat svoje kroky a dát lidem jistotu, včetně i třeba té důležité věci, protože o tom se i v tom rozhodnutí soudu hraje..." podotkl.

Zdůraznil, že dle jeho názoru se neděje rozvolňování podle nějakého smysluplného klíče. "Vidíme ty štěky, vidíme ta náhodná opatření, nelogičnosti typu - tolik lidí může být v supermarketu, ale do kostela na mši může 15 lidí. Vláda to nevysvětluje," dodal Bartoš.

"Rozvolňuje se tady zkrátka nějakým způsobem, který není vysvětlený, často je to velmi chaotické. Vy vlastně nevíte druhý den, jestli parkujete správně, jestli můžete otevřít obchod, popřípadě kdy se změni ten další parametr. A to byla i ta výhrada soudu - že takhle masivní zásahy, které mají až devastační dopady i na ekonomiku, prostě musí být zdůvodněné a dělané s rozvahou. A v tuto chvíli je to chaos a já se bojím, že vláda ty potřebné údaje nemá, protože masivní testování neprobíhalo, není spuštěná ani Chytrá karanténa, ačkoliv o ní vláda už měsíc mluví," sdělil Bartoš.

Řeč byla i o hlasování o nouzovém stavu, kdy nakonec díky hlasům komunistům byl nouzový stav prodloužen do 17. května. Přesně tak, jak si přáli oni. Vláda původně požadovala 25. květen, ale k tomu nezískala potřebnou podporu. "My jsme hlasovali pro těch 7 dní a 10 dní, protože teď Sněmovna bude celý příští týden jednat. Od pátého začíná jednání Sněmovny a i soud vyzval vládu, ať upraví ta opatření do souladu s tím zákonem. Takto závažná opatření nemůže vyhlašovat ministr zdravotnictví, který evidentně řadu jiných agend nezvládá, včetně nákupu pomůcek, a vláda měla čas na to to změnit," sdělil. O plánu na posílení pravomocí ministerstva zdravotnictví pak Bartoš hovořil jako o tom, že vláda chce obcházet smysl rozhodnutí soudu.

"Když víte, kolik bylo protivládních demonstrací před pandemií, tak představa, že následující dva necelé roky, co zbývá do volebního období této vlády, tak ministr zdravotnictví takto zakáže veřejná shromáždění nad 50 lidí, to je přeci úsměvné, to není dvakrát demokratické," poznamenal Bartoš. Podle jeho slov vláda dělá záměrně některé kontroverzní kroky pod rouškou koronavirové krize - například zmínil posunutí dostavby Dukovan, které teď jde podle něj špatným směrem.

Bartoš také hovořil o podezřelých nákupech, při kterých se mohly firmy nezákonně obohatit. I z toho důvodu se rozhodl podat podnět NKÚ a FAÚ, na místě je i trestní oznámení. Neopomněl ani zdůraznit, že je třeba využít koronavirovou krizi k větší digitalizaci státu. "Pandemie odhalila, jak špatně na tom Česko v tomto směru je," dodal. Piráti pak mají plán, který chce řešit budoucnost Česka, je v něm mimo jiné zákon věnující se elektronickému zdravotnictví, důrazu na zrychlení digitalizací státní správy nebo větším investicím do zelených technologií.

