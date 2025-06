Zákulisní praktiky? Advokát Suchý naložil Fialovi

Napětí kolem bitcoinové kauzy na Ministerstvu spravedlnosti se přesunulo z veřejné debaty přímo do vládních řad. Nově jmenovaná ministryně Eva Decroix (ODS), která má ve funkci nahradit svého spolustraníka Pavla Blažka, naznačila, že o problematickém daru státu v kryptoměně věděl i náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák z hnutí STAN. Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2484 lidí

Nastupující ministryně spravedlnosti Decroix to v neděli sdělila spolu s předsedkyní poslanců ANO Alenou Schillerovou v pořadu Otázky Václava Moravce. Mají prý e-mail dokazující, že o záměru bitcoinového daru Ministerstvu spravedlnosti náměstek na ministerstvu Karel Dvořák měl informace.

Tím Decroix vyvolala nelibost u některých představitelů STAN, kteří ji veřejně kritizují a žádají vysvětlení. Zdroje uvádějí, že napětí mezi oběma stranami roste a starostové kvůli výrokům Decroix „znejistěli“.

Premiér Petr Fiala (ODS) se večer vyjádřil na síti X a apeloval na jednotu koalice: „Ve veřejném prostoru je příliš mnoho spekulací a emocí. To zcela jistě ničemu nepomáhá. Proto chápu určitou nervozitu v řadách vládní koalice. Věřím, že si na našem společném jednání vše vysvětlíme. Není v zájmu ani SPOLU, ani STAN celou situaci eskalovat. Jediný, kdo by z toho měl prospěch, je opozice a proruské síly v zemi,“ uvedl předseda vlády na Facebooku.

Premiérovo vyjádření okomentoval s ironií advokát Radek Suchý, známý svou kritikou vůči vládě. Na adresu premiéra Fialy na sociální síť Facebook bez servítek napsal: „Tohle už je fakt nemocný, popř. naprosto imbecilní člověk.“

A dále glosoval Fialovo vyjádření následujícími slovy: „V překladu ten jeho výlev znamená: 1. snaha vyšetřit největší skandál za 36 let prospívá proruským silám! 2. Vítku neblbni, narušíš-li jednotu v bídě a zločinu, je to krátkozraké a vymstí se to tobě i nám – nezapomeň na Dozimetr a sorry, že jsi u těch bitcoinů nebyl! Pokud to chlapci a děvčata z koalice nechápete, tak na uzavřeném jednání si řekneme, kdo na koho co má a ví, aby všem spadl hřebínek – každý týden dobrý, skartovačky mají omezenou výkonnost a navíc všechny kšefty jsme ještě nestihli… Pavel to kdyžtak po volbách protáhne a máme to tak do února. Tak rozum do hrsti! A plujeme dál močálem černým kolem bílých skal.“

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro Blesk k situaci řekl, že takové výroky ho spíše překvapují od opozičních politiků. „Od ODS to ale podle mě není autentická snaha postavit se k věci čelem, kterou deklarovala,“ uvedl s tím, že situaci si chtějí zástupci ODS a STAN vyjasnit na bilaterálním jednání.

Podle informací deníku Blesk by se tato schůzka měla uskutečnit v úterý. Hlavním tématem bude i další koordinace postupu ve vládní spolupráci.

Toto obvinění ze strany Evy Decroix přichází v době, kdy opozice – zejména hnutí ANO – již sesbírala potřebné podpisy pro mimořádné hlasování o nedůvěře vládě související s bitcoinovou kauzou.

