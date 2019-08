Zaorálek: Kultura nemá být spolek kamarádů. Peníze? Dělají si z lidí blázny

Nový ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) plánuje na ministerstvu zásadní změny. Kultura podle něj postrádá koncepci a na nejvyšších místech je jen sdružením kamarádíčků. Zaorálek chce také navýšit rozpočet na slibované jedno procento ze státního rozpočtu, ačkoliv ministryně Schillerová změny vyloučila. „Připadá mi jako ostuda to, že když se zavázali k jednomu procentu, tak naopak to procento snižují. To si dělají z lidí blázny,“ řekl Zaorálek v rozhovoru pro Právo.

Podle Zaorálka je největší problém, že kultura postrádá jasnou koncepci. „Kultura, bohužel, žije v určitém svém vnímání světa a mně připadá, že je starosvětské. Tady chybí koncepce kultury odpovídající současné realitě,“ má jasno nový ministr kultury s tím, že se obecně špatně prezentuje smysl a postavení kultury ve společnosti.

„Mám v kultuře řadu přátel a známých, takže se těším, že se spolu budeme moci bavit o problémech, které v jednotlivých oblastech jsou,“ pokračoval Zaorálek a dodal, že ho zajímá hlavně kultura ve městech a obcích.

Nejprve se ale chce věnovat situaci na ministerstvu a poté u velkých kulturních organizací jako Národní divadlo nebo Národní galerie. „Bude mě zajímat, jak funguje ministerstvo, aby kultura nebyla sdružením kamarádů, ale aby byla zřejmá odpovědnost,“ kritizuje současný stav kultury Zaorálek v rozhovoru pro Právo na webu ČSSD.

Jako svůj další zásadní cíl vidí Zaorálek navýšení rozpočtu pro kulturu. „Chci, aby byl zřetelný alespoň trend ke zvýšení. Abychom se přiblížili školství, kde je ten pohyb platů trochu důstojný,“ říká rozhodně Zaorálek, že se nehodlá spokojit se 400 miliony korun navíc, když bylo slíbeno jedno procento rozpočtu. „To si dělají z lidí blázny? K čemu jsou závazky před veřejností, když se nemají dodržovat?“ dodal.

Zaorálek nevidí jako zásadní problém svůj třaskavý vztah s prezidentem Zemanem. „S prezidentem Zemanem nevidíme kulturu úplně stejně. My se spolu s chutí pohádáme, ale žádná animozita v tom není,“ ubezpečuje nový ministr kultury, že velké střety s prezidentem neočekává. „V minulosti, když jsme společně řešili zahraniční politiku, jsme si vytvořili určitý způsob komunikace, takže ho prý sice štvu, ale v zásadě se mnou nemá problém,“ byl v dobré náladě Zaorálek.

Před volbami byl v řadách ČSSD Zaorálek nejhlasitějším kritikem Andreje Babiše, přesto podle něj není pokrytecké jít s ním teď do kabinetu. „Je pravda, že před volbami jsem se snažil, seč jsem mohl, ale prostě volby dopadly jinak. Poté jsem prosazoval to, abychom šli do opozice,“ vzpomíná Zaorálek.

V současném rozpoložení by podle Zaorálka z opozice neprosadili nic ze své agendy. „I s Andrejem Babišem přece jen některé věci můžeme dělat a prosadit,“ věří Zaorálek. „Navíc jsem nechtěl předčasné volby, protože ty vždy vedou ke zlému, destabilizuje to zemi,“ komentoval své rozhodnutí jít do vlády, aby dle svých slov zabránil jejímu rozpadu.

Ve věci kauzy kolem Národní galerie, která podrazila vaz tehdejšímu ministru kultury Antonínu Staňkovi, chce Zaorálek vše znovu prověřit. „Se Staňkem jsme se sešli. Chtěl jsem znát všechny jeho argumenty, které ho vedly k těm jeho krokům, z nichž některé narazily a vypadaly docela brutálně,“ řekl Zaorálek. „Také mně ale připadá zvláštní, že kurátoři berou 30 tisíc a někdo si dá milionovou odměnu,“ nechápe nový ministr kultury a chce si promluvit i s odvolaným ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem.

