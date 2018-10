Západ neví, jaké to je mít ruské tanky před domem. Komisařka Jourová popsala, jak provádí v Bruselu osvětu proti hybridním hrozbám z Moskvy

Hostem pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byla eurokomisařka Věra Jourová. Vyjádřila obavy ze šíření dezinformací před jarními volbami do Evropského parlamentu. Co s tím? Z evropské úrovně lze prý dělat v podstatě jen dvě věci. Patří mezi ně i možnost určovat, co je pravda a co je lež? Nahlédněte.

Europoslanci by rádi více bojovali proti šíření dezinformací na internetu. Proč? Europoslanci a komisaři mají obavy, že právě šíření dezinformací by mohlo ovlivnit jarní volby do Evropského parlamentu. Je vysoká pravděpodobnost, že ke zneužití osobních údajů k šíření dezinformací bude docházet ve všech státech,“ upozornila Jourová. Zvláště zranitelní jsou podle ní lidé, kteří čerpají informace z internetu a ponechávají stranou tištěná nezávislá média.

„My z evropské úrovně můžeme udělat dvě věci. My můžeme jednak alarmovat. A pak můžeme udělat něco, co dělám např. já, to jest jednat přímo s těmi internetovými giganty,“ doplnila Jourová. Giganti sami jsou si prý vědomi toho, že šířením některých informací napomohli k prohloubení příkopů ve společnosti, a teď se s tím snaží něco dělat.

„Co budeme regulovat, je ochrana osobních údajů. To, co nebudeme regulovat, je to, co je pravda a co je lež. To v žádném případě dělat nebudeme, protože lež není nelegální,“ zdůraznila dáma. „Já nejsem arbitr pravdy,“ dodala ještě k tématu dáma.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A co budete dělat, pokud se o ovlivnění voleb pokusí Rusko?“ zeptala se moderátorka Marie Bastlová. „V České republice vidíme, že tady je ta intenzita vysoká, říkají to experti. A já si myslím, že by byla fatální chyba čekat, až se něco stane. My radíme státům se oplechovat, dopředu se chránit.“

Západ s tím zkušenost nemá. Oni neviděli ruské tanky před svým domem, takže naším úkolem je upozorňovat na to, že toto riziko existuje. Stejně tak je podle Jourové třeba bojovat proti dezinformačním webům, které šíří strach a hysterii. „A já si myslím, že to je jeden z velkých úkolů pro státní instituce, které nastaví takový systém, který dezinformační weby odhalí a pomůže uvést informace na pravou míru.“

Česká justice i česká vláda podle Jourové setrvávají na pozicích právního státu. Eurokomisařka by jen vyšetřovatelům doporučila, aby uvažovali také nad využitím paragrafu o šíření poplašné zprávy, pokud vidí, že k šíření takové zprávy opravdu dochází.

Psali jsme: Senátor Valenta: Ne cenzuře! Nejvyšší státní zástupce Zeman od Moravce varoval internetové „šiřitele nenávisti“. Chce bojovat proti hrubnutí společnosti V Maďarsku vidím náznaky totality, varovala v ČT eurokomisařka Jourová Nový rozpočet EU by měl být pro Česko příznivý. Týká se věcí, na nichž máme zájem, říká Jourová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp