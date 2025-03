Západní cenzura neexistuje? Marek Španěl proti Veselovskému. Velká dohra s publicistkou

Marek Španěl, herní vydavatel, miliardář a spoluvlastník médií jako ParlamentníListy.cz a Echo Media, poskytl rozhovor DVTV, ve kterém se vyjádřil k politické situaci ve světě, roli Donalda Trumpa, válce na Ukrajině, západní civilizaci a progresivismu. Rozhovorem ho svými otázkami provázel Martin Veselovský.

„Strany jako STAN a Piráti jsou spíš produktem progresivismu. Starostové vznikli jako lokální politická strana, ale ukázali se jako dobrý vehikl na nošení progresivistických myšlenek,“ popsal.

Došlo i ke střetu mezi novinářem Veselovským a Španělem o cenzuře, který měl dohru na síti X.

Španěl otevřeně vyjádřil podporu Donaldu Trumpovi, kterého vnímá jako politika, jenž plní své předvolební sliby. „Trumpa vítám jako změnu. Je to politik, který v tuto chvíli plní to, co sliboval. Dělá vše pro to, aby ukončil válku na Ukrajině. Bez něj by naši civilizaci čekal strašný náraz, který by v extrémním případě mohl znamenat úplný zánik,“ uvedl.

Trump zachází s fakty volně, ale plní sliby

Trumpovo jednání označuje za „autentické“ a oceňuje jeho snahu o naplnění předvolebních slibů. „Trump až překvapivě plní své předvolební sliby. Postupuje očekávatelně, postupuje věcně, postupuje racionálně,“ dodal. Zároveň však připustil, že Trump zachází s fakty volně, což ale podle něj není výjimečné: „Nechává mě klidným, že Trump zachází s fakty velmi volně. Dělají to všichni politici. Po politikovi nemůžete chtít pravdu, protože se jedná o předvolební kampaně.“

Španěl se vyjádřil k válce na Ukrajině a roli USA v tomto konfliktu. „Dělá vše pro to, aby ukončil válku na Ukrajině,“ řekl o Trumpovi. Zároveň kritizoval cynismus velmocí: „Svět velmocí byl cynický vždycky. Rubio (Marco, ministr zahraničních věcí USA – pozn. red.) řekl, že válka na Ukrajině je proxy válka mezi USA a Ruskem, a vidím v tom velký kus pravdy.“

Poukázal také na aktivní roli USA na Ukrajině v minulosti: „USA byly extrémně aktivní na Ukrajině včetně syna amerického prezidenta. Na to se zapomínalo,“ připomněl nekalé podnikání Huntera Bidena, syna exprezidenta Joea Bidena.

Marek Španěl a Martin Veselovský. (Screen: DVTV)

Ohledně setkání Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským uvedl: „Vítám, že se to děje před očima veřejnosti, než když se to děje v zákrytu. Je zázrak, že k takové změně došlo.“

Španěl vyjádřil obavy o osud západní civilizace, kterou považuje za vrchol lidského úspěchu. „Západní civilizace ztratila instinkty přežití, to mohlo vést k jejímu zániku. Nebo k její marginalizaci někde na periferii. Západní civilizace je nejlepší, čeho lidstvo dosáhlo,“ řekl.

Kritizoval také pokrytectví politické elity, které podle něj dosáhlo vrcholu během covidové pandemie: „Maska absolutní přetvářky a pokrytectví, která pro mě je součástí té slepé uličky. Politici si před projevem na kamery nandali respirátory, aby si je po vypnutí kamer zase sundali. Přičemž v projevu apelovali na občany, aby respirátory nosili.“

Fotogalerie: - Stop covidové totalitě

Progresivismus je zásadním nebezpečím pro západní civilizaci

Španěl ostře kritizoval progresivismus, který podle něj přímo navazuje na marxismus a představuje zásadní nebezpečí pro západní civilizaci. „Progresivismus přímo navazuje na marxismus, je to levicová teorie, která má kořeny v marxismu a velmi se mu podobá prakticky ve všem,“ uvedl.

Podle něj progresivismus usiluje o osvobození člověka od jakékoli nadvlády, ovšem včetně přírody a přirozenosti: „Chce osvobodit člověka a zachránit ho od nadvlády čehokoliv a kohokoliv, dokonce i od nadvlády přírody a přirozenosti.“

Progresivismus podle Španěla využívá politické strany k prosazování svých idejí: „Strany jako STAN a Piráti jsou spíš produktem progresivismu. Starostové vznikli jako lokální politická strana, ale ukázali se jako dobrý vehikl na nošení progresivistických myšlenek.“

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8071 lidí

Španěl varoval před globálním rozšířením progresivistických ideologií, které podle něj ohrožují západní civilizaci. „To je globální problém západní civilizace,“ řekl. Podle něj jsou v každé zemi štáby lidí, kteří monitorují plnění progresivistických cílů: „V každé zemi jsou štáby lidí, kteří měří, jak pokračujeme v plnění těch cílů, a všechny ty cíle jsou na bázi progresivismu.“

Kritizoval také narativ, který podle něj označuje bílého muže za utlačovatele: „Z definice je Evropan utlačovatel, a to i když už je ve své zemi menšinou. Bílý muž je vždy utlačovatel. Pachatel je podle progresivistické ideologie vždycky bílý muž.“

Varoval před destruktivními důsledky progresivismu: „Ve jménu progresivistického dobra zničíme všechno.“

Španěl vyjádřil skeptický pohled na možnost objektivního popisu reality. „Realita je velmi složitá a slova jsou velmi jednoduchá. Hledat factchecking je velmi naivní přístup, jak se přistupuje k popisu reality. Všechno je subjektivní, představa, že existuje objektivní článek, je naprosto nereálná,“ řekl.

Podle něj existuje čistá pravda pouze jako absolutno: „V mém světě existuje čistá pravda pouze jako absolutno. Jediná čistá pravda je absolutní pravda, kterou nikdy nejsme schopni poznat, protože je nekonečná a my jsme koneční.“

Cenzura

Dotkl se i tématu cenzury na sociálních sítích. „Radikalizace člověka je mnohem pravděpodobnější, pokud je zatlačen do kouta, jeho názor je označen za nepřijatelný. Podle mě to takhle nefunguje. Čím víc hlasů, tím víc jsme schopní se přiblížit k té pravdě,“ řekl Španěl s tím, že factcheckingové spolky a společnosti si vybírala společnost Meta a tyto spolky a společnosti byly zpravidla podporovány vládami. Navíc Španěl zmínil, že Meta i tehdejší Twitter podléhaly nátlaku prezidentské administrativy USA, což s Trumpem skončilo.

„Lži, které neodporují progresivismu, který je reprezentovaný právě těmito organizacemi, se mohly publikovat celou dobu a masivně se publikovaly. A běžně je publikovala i hlavní média.“

Marek Španěl a Martin Veselovský. (Screen: DVTV)

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17618 lidí

Takové spolky podle Španěla vznikaly i v ČR. „I tady vznikaly spolky, které samy sebe označily za strážce pravdy a řekly – my jsme ti, kteří určujeme, které médium je závadové,“ řekl Španěl a jmenoval Fond nezávislé žurnalistiky. Poté popsal spolek Demagog.cz. „To má dvě roviny – koho budete factcheckovat, když budete factcheckovat všechny, tak je to v pořádku, ale ve chvíli, kdy budete factcheckovat výběr subjektů a některé prostě ignorujete, to už je chyba.“

„To, co v Americe nazývají cenzurně průmyslový komplex, že skutečně vzniklo, skutečně existovalo, mělo to velký obrat a zaměstnávalo to spoustu lidí, kteří se živili tím, že označovali ten ‚závadný‘ obsah a informace a v zásadě je aktivně potlačovali. Nejvíc to začalo být vidět za covidu, kdy ten cenzurní tlak jednotlivých vlád byl obrovský,“ předkládal Španěl na stůl před udiveného moderátora Veselovského, který se Španělovu pohledu na svět bránil a popíral, že by něco takového existovalo.

Jílková předložila fakta, Veselovský přiznal neznalost

Na Veselovského pak na síti X reagovala publicistka Cecílie Jílková, která společně s Markétou Dobiášovou stojí za investigativním podcastem Oč tu běží. „Martin Veselovský v rozhovoru s Markem Španělem zpochybnil existenci cenzury v západním světě. Zpochybnil tak nejen kauzu Twitter Files, práci investigativního týmu složeného z kapacit, jako je Bari Weiss (The Wall Street Journal, The New York Times, Die Welt, The Free Press), Matta Taibbi (Rolling Stone, The EXile, New York Press, Racket News) a Michaela Shellenbergera (Public News), zpochybnil ale také šéfredaktory jednoho z nejstarších lékařských recenzovaných periodik, The BMJ, kteří byli na pokyn Evropské komise (prostřednictvím tzv. kodexu proti dezinformacím) a na pokyn Bidenovy administrativy sami blokováni a zcenzurováni s pravdivou zprávou o závažných pochybeních při klinických studiích vakcín,“ nechápala Jílková Veselovského rétoriku vůči Španělovi.

A pokračovala v kanonádě. „Je to zaprvé profesionální ostuda známého novináře, zadruhé znak toho, v jak hluboké autohypnóze se česká novinářská scéna, jež se sjednotila pod praporem ‚boje proti dezinformacím‘, nachází. KAŽDÝ z těchto novinářů totiž MUSEL za poslední roky na kauzu Twitter Files narazit. Jak k ní poté přistoupil, názorně ukazuje na kvalitu jeho charakteru. U jmen jako Martin Veselovský taková neschopnost není možná,“ napsala Jílková a popsala kauzy s cenzurou, které zmínění novináři nebo periodika prožila.

Rubrika PL: FAKTA A DEZINFORMACE

Na její post reagoval Martin Veselovský. „Nechci vám do toho rovnou házet vidle, přece jenom to muselo dát dost práce, ale nějak si nemůžu vzpomenout, kde jsem řekl, že v západním světě není cenzura,“ napsal v odpovědi moderátor DVTV.

„Někdo, kdo o této cenzuře ví a nepopírá ji, neoznačí vyprávění o TNI za fantaskní. Nejste povinen znát všechny názvy všech iniciativ, to je v pořádku. Ale označit to za fantaskní? Co je na tom v daném kontextu neuvěřitelného?“ dostalo se mu odpovědi.

Martin Veselovský následně ukázal svou neznalost věci. „TNI? Technické normy? Nebo co to je? A kde jsem o tom mluvil? Nezlobte se, ale strašně plácáte,“ napsal Veselovský.

„Mluvili jste o tom v rozhovoru. A máte to i zde v tom vlákně výše včetně odkazu na web BBC,“ poučila Veselovského Jílková s tím, že mu text o TNI naservírovala ve svém postu.

Došlo na chvilku prozření. „Aha, už to vidím. Zajímavé, nikdy jsem o tom neslyšel. Moje chyba. Btw pan Španěl mluvil o tom, že tahle iniciativa funguje v Česku,“ nedal se Veselovský.

I tady se mu dostalo poučení o tom, co říkal jeho host v jeho pořadu. „Pokud vím, řeč byla o zapojení České televize do té iniciativy. A to asi bude pravda. Každopádně na tom sdružení s těmito cíli podle mě při tom všem, co jsme viděli a co víme, není nic fantaskního,“ usadila Veselovského Jílková.

A dodala, že je smutné, že za novináře musejí dělat práci lidé na sociálních sítích. „Tak já tady nejsem od toho, abych dohledávala spojení mezi Českou televizí a zmíněnou iniciativou, ale jestli to tam zaznělo, tak být Vámi, jdu a pokusím se to najít sám, a teprve pokud si budu jist, že to spojení neexistuje, to budu vytahovat jako argument. Není smutný, že tu práci za novináře musíme dělat my ve svém volném čase? Je,“ napsala Jílková.

„Tak každý si volíme svoji cestu, že?“ ukončil disputaci s Cecílií Jílkovou Veselovský.

„To tvrzení lze jen těžko rozporovat. Snažila jsem se poukázat na to, že odliv důvěry v tradiční média je způsoben erozí novinářské etiky. Vzniká decentralizovaná paralelní polis typu Substack či X, kde působí kromě nezávislých novinářů také lidé, kteří tuto službu poskytují veřejnosti z pocitu nutnosti, aniž by to byla jejich profese, a často zdarma a na úkor svého volného času. A to je svým způsobem hezké i smutné zároveň. Původní hodnoty západní civilizace aktuálně zachraňuje ‚koalice podivínů‘. Nemuselo to tak být,“ uzavřela Jílková.

????HLUBOKÉ POPÍRÁNÍ MARTINA VESELOVSKÉHO

Aneb taková neschopnost není možná, to musí být záměr.

1/7 Martin Veselovský v rozhovoru s @spanelx zpochybnil existenci cenzury v západním světě. Zpochybnil tak nejen kauzu #twitterfiles, práci investigativního týmu složeného z kapacit,… pic.twitter.com/GDdVbahTRF — Cecílie Jílková (@CecilieJilkova) March 8, 2025

Oficiálně přiznaná cenzura

O cenzuře mluvil těsně po inauguraci Donalda Trumpa na 47. prezidenta USA i zakladatel společnosti Meta Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg publikoval na svém facebookovém profilu video, kde oznámil změny v řízení Facebooku a Instagramu.

„Problém se složitými systémy však spočívá v tom, že dělají chyby. I kdyby omylem cenzurovali jen procento příspěvků, jsou to miliony lidí. A dosáhli jsme bodu, kdy je to prostě příliš mnoho chyb a příliš mnoho cenzury,“ řekl Zuckerberg a doznal, že jej ke kroku dohnaly volby, při kterých zvítězil Donald Trump. „Nedávné volby také působí jako kulturní bod zvratu směrem k opětovnému upřednostňování projevu. Takže se vrátíme ke kořenům a zaměříme se na snižování chyb, zjednodušení našich zásad a obnovení svobody projevu na našich platformách,“ řekl.

A popsal, že Meta zruší takzvané ověřovatele faktů. „Nejprve se zbavíme ověřovatelů faktů a nahradíme je komunitními poznámkami podobnými na síti X. A to počínaje v USA,“ řekl Zuckerberg a vysvětlil proč. „Poté, co byl Trump v roce 2016 poprvé zvolen, tradiční média bez přestání psala o tom, jak jsou dezinformace hrozbou pro demokracii. Snažili jsme se v dobré víře tyto obavy rozptýlit, aniž jsme se stali arbitry pravdy, ale ověřovatelé faktů byli příliš politicky zaujatí a zničili více důvěry, než vytvořili, zejména v USA,“ řekl.

Dojde i ke změkčení témat, která se v posledních letech ocitla na indexu. „Zbavíme se spousty omezení v tématech, jako je imigrace a gender, která jsou prostě mimo kontakt s mainstreamovým diskurzem. To, co začalo jako hnutí za větší inkluzi, bylo stále více využíváno k umlčování názorů a uzavírání lidí s odlišnými myšlenkami a zašlo to příliš daleko,“ popsal majitel Mety.

Sítě společnosti Meta přestanou spoléhat na automatický systém. „Změníme způsob, jakým prosazujeme naše zásady, abychom omezili chyby, které jsou příčinou velké většiny cenzury na našich platformách. Dříve jsme měli filtry, které skenovaly jakékoli porušení zásad. Nyní tyto filtry zaměříme na řešení nelegálních a vysoce závažných porušení. A v případě méně závažných porušení se budeme spoléhat na to, že někdo problém nahlásí, než začneme podnikat kroky,“ slíbil Zuckerberg.

Velký otřes zažil svět i po odkoupení sociální sítě Twitter miliardářem a spojencem Donalda Trumpa Elonem Muskem. Po odkoupení Elon Musk začal zveřejňovat takzvané Twitter Files. Složky, které odhalovaly, jak americká administrativa aktivně prosazovala cenzuru na sociální síti. Zveřejňování interních dokumentů a interní komunikace uvnitř společnosti Twitter s americkými úřady začala být zveřejňována po převzetí společnosti miliardářem Elonem Muskem, jenž dal materiály k dispozici novinářům. První rozbor dokumentace vyšel na počátku prosince roku 2022. Od té doby již přibylo v rámci takzvaných Twitter Files hned několik dílů, které odhalují, co se dělo v Twitteru před jeho převzetím Muskem a jak podle zjištění novinářů sociální síť například spolupracovala s americkými úřady při cenzurních zásazích týkajících se několika citlivých témat.

Novináři a reportéři, mezi nimiž byli Matt Taibbi, Lee Fang, Bari Weissová či Michael Shellenberger, začali postupně mapovat, jak probíhalo zablokování exprezidenta USA Donalda Trumpa či že docházelo k cenzurování obsahu týkajícího se mnoha zjištění z notebooku Huntera Bidena, syna hlavy Spojených států, případně pak i masivní cenzury v covidovém období.

Psali jsme: Zeman pálil do kamer: Fiala je nejhorší premiér. Lipavský pomůže k porážce SPOLU „Až tam dojdou Ukrajinci, půjdete bojovat, pane Jakobe?“ Vondráček ve studiu vypěnil Petr Pavel varoval před scénářem, že si Trump s Putinem rozdělí sféry vlivu „Kandidujte znovu.“ Pavel dva roky na Hradě. Mnozí ho už tlačí do dalších voleb