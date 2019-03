Zaplatí 15 tisíc Radku Bangovi za slova „Ne*ře, tahle země není tvoje" a další

Krupka napsal své komentáře v roce 2016, a to poté, když frontman kapely Gipsy.cz nesouhlasil s oceněním zpěváka skupiny Ortel. Bangu tehdy dle Novinek označil za ,,ne*ra, co by měl zkusit cyklon B". Také uvedl, že naše republika by měla být bílá jako čerstvě padlej sníh.

„Tohle tvoje zem není. A ještě se zastáváš muslimů. V téhle době plynem do rypáku nedostaneš, ale nějakej kokot v županu ti uřízne hlavu,“ uvedl tehdy Krupka.

Banga v roce 2016 při vyhlášení Slavíků odešel na protest ze sálu kvůli ocenění skupině Ortel. Bangu zasypaly po jeho odchodu ze Slavíků nadávky, urážky i výhrůžky. A to zejména na jeho profilu na sociální síti Facebook. Banga ze sálu odešel proto, že mu vadí, že Ortel podporuje nacismus. „Jsem zarmoucen faktem, že tomuto zjevnému propagování nacismu nejen přihlížel celý sál, ale většina dokonce tleskala. Ptám se mých kolegů, zpěváků, moderátorů, herců, sportovců – ČEMU JSTE TLESKALI? Já vám řeknu čemu – TLESKALI JSTE NACISTŮM. Doufám, že se vám bude spát úplně stejně jako včera,“ napsal tehdy vysvětlení svých kroků Banga. Následovala sprška zhruba 20 tisíc reakcí. Za svůj postoj si pak Banga dokonce vysloužil Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost od Nadace Charty 77. Zároveň však mnozí ukazovali na písně, které Banga složil a v nichž se jen těžko hledá slušné slovo.