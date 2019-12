Zase demonstrujou! Pochoďák, nesmysly! Soukup si nedá říct. Opět se smál Minářovi

Moderátor Jaromír Soukup chválí bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha za „dobrý čuch na marketing“. Soukup tak reaguje na Rathovy proklamace, že si bude ve vězení přivydělávat malováním ženských aktů. Kromě toho se svérázný moderátor také opřel do spolku Milion chvilek pro demokracii, jejichž akce považuje za zbytečné. „V tom průvodu není ani jediný volič ANO. A přesvědčovat ty, co tam budou, aby nevolili Andreje Babiše, je úplně zbytečné,“ prohlásil Soukup.

Jaromír Soukup ve svých Zprávách reaguje na vyjádření Davida Ratha o jeho plánech stát se malířem. „David Rath, bývalý politik, lékař a teď vězeň, který nepřestává zásobovat média pikantnostmi ze svého života, a bývalý ministr a hejtman již prozradil, jak si bude krátit čas za mřížemi teplické věznice," spustil Soukup.

„Když byl před sedmi lety ve vazbě, sepsal několik novel zákonů, jenže literaturu teď dal k ledu a místo toho chce léčit a pozor, malovat,“ prohlásil Soukup se zvláštním důrazem.

Malování podle moderátora rozhodně není špatný nápad, což dokládá i případ podnikatele odsouzeného za vraždu Ivana Jonáka, který také ve vězení maloval. „A o Jonákovi nemluvím náhodou, oba totiž mají stejnou inspiraci. David Rath stejně jako Jonák oznámil, že chce malovat především ženy,“ pokračoval Soukup.

„No jo, my muži to víme, žena je to nejhezčí, co tahle planeta nabízí, tak je logicky nejmalovanějším objektem. A podle mě to potvrzuje, že Rath má dobrý čuch na marketing, protože co si budeme povídat, v mužské věznici je po tomto druhu umění poptávka,“ dodal pobaveně Soukup s tím, že už se těší na první aukci Rathových obrazů z vězení.

Soukup se také rád znovu opřel do demonstrací, které pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. „Zatímco premiér Andrej Babiš dnes večeří s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech, tak v Praze se zase demonstruje. Do ulic totiž vyrazili fanoušci Milionu chvilek pro demokracii. A zase demonstrujou,“ prohlásil v úterních Zprávách svérázný moderátor.

„Asi se chtějí rozloučit s letošní manifestační sezónou, po dvou velkých setkáních na Letné a na Václavském náměstí je dnešní akce takový pochoďák. Začne se na Václaváku, jde se k sídlu vlády na Strakově akademii a průvod by měl končit na Klárově, kde budou promlouvat opoziční politici,“ přiblížil Soukup organizační plán akce.

A vyjmenoval tři důvody, které měla tato demonstrace akcentovat. „Trestně stíhaný premiér, nejasnosti kolem čerpání dotací na Čapí hnízdo a organizátoři také touto akcí chtějí ukázat všem voličům hnutí ANO, že mohou volit také někoho jiného,“ poznamenal Soukup a dodal, že hlavně třetí důvod je podle něj nesmyslný.

„Já nechci být pesimista, nevím, jak dopadne audit nebo vyšetřování Čapího hnízda. Ale ten třetí bod, volit někoho jiného, se asi úplně nepovede. A to z jediného důvodu, protože v tom průvodu není ani jediný volič ANO. A přesvědčovat ty, co tam budou, aby nevolili Andreje Babiše, je úplně zbytečné, protože oni ho stejně nevolí,“ má jasno Soukup, který přidal malou fotbalovou metaforu. „Je to stejné jako fanoušek Sparty nebo Baníku, ti taky nevymění svůj milovaný klub třeba za Drnovice,“ dodal.

Demonstrace se navíc podle něj zcela míjejí účinkem. „Pochybuji o tom, že by demonstrace zkazily prezidentovi a premiérovi chuť k večeři, protože ti už dopředu oznámili, že chtějí probírat aktuální politická témata a popřát si hezké svátky. Prezident Zeman je na dovolené v Lánech a ze svého klidu se nechá vytrhnout jen 26. prosince, kdy natočí vánoční poselství,“ připomněl Zemanův dvorní moderátor.

„Oba pánové také chtějí doladit termín pravidelného novoročního oběda, kam kromě politiků přicházejí i jejich lepší polovičky. Tedy nic proti spolku Milion chvilek, ale obávám se, že datum protestů není vybrané moc dobře,“ prohlásil na závěr Soukup.

