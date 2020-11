Zatápí ODS. „Měsíční“ senátor neodpustil podanou ruku Babišovi. Ve straně to vře

reklama

Poslaneckou sněmovnou koncem minulého týdne prošlo zrušení tzv. superhrubé mzdy, což by pro zaměstnance v důsledku znamenalo výrazné snížení daně z příjmů. Návrh prošel až během nočního jednání ze čtvrtka na pátek a to díky hlasům hnutí ANO, ODS a SPD. Proti se důrazně postavila koaliční ČSSD, jejíž pardubický hejtman Martin Netolický kvůli tomu dokonce vlastní stranu vyzval k odchodu z vlády. Daňové změny, které Sněmovnou prošly, by totiž výrazně dopadly na rozpočty obcí a krajů a dle různých odhadů by přinesly výpadek zhruba 130 miliard korun ročně.

Normu má nyní posuzovat Senát a je pravděpodobné, že ji neodklepne ve výše zmíněné podobě, jakou obdržel z dolní komory. Jednotný ve svém postoji není dokonce ani senátorský klub ODS. Nejhlasitěji se veřejně ozval senátor Tomáš Goláň, podle něhož je podoba zrušení superhrubé mzdy čirý populismus, rozvrátí veřejné finance a bude sebevraždou ODS. Tím však popudil některé své stranické kolegy. Těm se nelíbí hlavně to, že Goláň do ODS vstoupil teprve před měsícem a už říká, co je pro stranu dobré.

“Miluju, když o sebevraždě ODS mluví ti, kteří tam přišli před 14 dny i s cestou, nebo tam nebyli nikdy. Hlasování poslanců ODS o snížení daní znamenalo pro mě nadechnutí, naději. Nenechte to, prosím rozmělnit, zničit. Pro mě by to už asi bylo na ručník,” reagoval na Goláňova prohlášení na sociálních sítích někdejší poslanec ODS Petr Tluchoř.

Podle šéfa ODS Petra Fialy je však postoj jeho strany jasný. Občanští demokraté dlouhodobě prosazují snižování daní a ke zrušení superhrubé mzdy vyzvali premiéra už dávno. “Zrušení superhrubé mzdy byl zásadní bod našeho volebního programu v roce 2017. I kvůli němu nám tehdy takřka 600 tisíc voličů dalo svůj hlas. V tomto jsem “stará škola”, podle mě se mají sliby plnit, nejen o Vánocích. I proto jsme hlasovali pro její zrušení,” prohlásil Fiala.

Klub ODS v Senátu bude mít podle svého šéfa Zdeňka Nytry volné hlasování a nebude tak své členy zavazovat k jednotnému postoji.

Senátor ODS a někdejší dlouholetý primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati názory svého čerstvého stranického kolegy v horní komoře odmítá. Goláň má podle jeho slov na odlišný názor právo, ale dlouhodobá pozice občanských demokratů je jasně ve snižování daní.

“Je to jeho názor, který i veřejně prezentuje, ale já z druhé strany věřím tomu, že při diskusi v klubu ho přesvědčíme, že to tak není a postup ODS jako celku je správný. Pokud se Babiš a jeho vláda neumí chovat zodpovědně ve výdajové části rozpočtu, neznamená to, že nemáme plnit náš program a snižovat daně. Věřím, že vládní nezodpovědnost na výdajové straně bude krátkodobá, protože snad po příštích volbách tato vláda existovat nebude a my budeme mít šanci škrty ve výdajích udělat,” má jasno senátor.

Jsme demokratická strana, každý může říkat svůj názor a my vnímáme hlasy všech lidí, včetně těch, kteří nejsou ve straně, takže nemám zásadní problém s tím, že je členem ODS krátce. Jako každý člen má právo se k tomu vyjadřovat a věřím tomu, že jeho námitky dokážeme odargumentovat a jeho postoj není většinový. To, že má pan Goláň odlišný názor ještě neznamená, že ho nesmí říkat,” popisuje Raduan Nwelati.

“Sám podpořím, aby superhrubá mzda byla zrušena a daň byla 15 procent. Bude-li to nutné, aby vše prošlo Senátem, jsem ochoten ustoupit na 16 procent s tím, že v rámci kompromisu mohu připustit zvýšení odpočitatelné položky, ale ne ve výši, která prošla Sněmovnou, nýbrž v nižší výši, což odpovídá výstupu Výkonné rady ODS. Zároveň podpořím kompenzaci pro obce a kraje ve výši padesáti procent výpadku,” řekl nám senátor Nwelati.

Odmítá, že by se ODS začala sbližovat s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše jen proto, že s ním v otázce zrušení superhrubé mzdy hlasovala jednotně.

“V žádném případě to takto nevnímám. Byli jsme rádi, že někdo navrhuje náš program. Jestli si pamatujete dobře, před časem jsme panu premiérovi nabízeli dohodu, že podpoříme zrušení superhrubé mzdy. On to teď vyslyšel, navrhnul a rádi jsme to podpořili,” vysvětlil Nwelati s tím, že chápe obavy možný volebních partnerů TOP 09 a KDU-ČSL z toho, že stávající vláda není schopna dělat škrty v rozpočtu, přestože to ODS opakovaně navrhovala ve výši 40 - 50 miliard. “Věřím tomu, že naše budoucí možné koaliční partnery přesvědčíme, že musíme udělat všechno proto, abychom o těchto záležitostech po příštích volbách rozhodovali a pak mohli realizovat v rozpočtu i úspory. Společná koalice je správný krok k tomu, abychom po příštích volbách měli hlavní slovo při řízení státu a zodpovědného rozpočtu,” dodal senátor Raduan Nwelati z ODS.

