Zatímco se USA a Rusko baví o Ukrajině, Baerbocková křičí: Mír získáme jen silou

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v rozhovoru pro ARD zdůraznila, že Evropa by se neměla nechat zmást nejednoznačným jednáním USA a musí nadále podporovat Ukrajinu. Pro Německo to podle ní znamená flexibilizovat tzv. dluhovou brzdu, aby bylo možné poskytnout další finanční pomoc.

Baerbocková komentovala zprávy o možných přímých jednáních mezi USA a Ruskem: „Je důležité, aby se Evropa nenechala vyvést z míry. Musíme si uvědomit, že nový americký prezident má jiný styl práce. Různí aktéři jednají paralelně, ale nakonec může vzniknout společná pozice.“ Zdůraznila, že Evropa musí hájit své hodnoty a zájmy a že jednání o míru nemohou probíhat bez účasti Evropanů.

Ohledně návrhu Donalda Trumpa na rychlé příměří a následnou mírovou misi bez účasti USA Baerbocková řekla: „Diktovaný mír není skutečný mír. Rusko musí ukončit své agresivní jednání, ale nemůžeme akceptovat řešení, které by bylo jen přípravou na další válku.“

Varovala před destabilizací Moldavska a pobaltských států a zdůraznila potřebu trvalého míru pro celou Evropu.

Na otázku, zda je možné přesvědčit Trumpa, Baerbocková odpověděla: „Nejde o to, ho přesvědčit. Musíme jasně ukázat, že Evropa má co nabídnout. Pokud by byl uzavřen mír, který by nevyhovoval Ukrajině ani Evropě, bylo by to vítězství pro Putina, ne pro Trumpa.“ Zdůraznila také roli Číny, která sleduje, jak se západní svět vyrovnává s ruskou agresí.

Baerbocková dále uvedla, že Německo a Evropa musejí zvýšit svou angažovanost: „Musíme více investovat do obrany a podpory Ukrajiny. Pokud nechceme, aby o naší bezpečnosti rozhodovali jiní, musíme být silní.“ Kritizovala také zdržování schválení finanční pomoci Ukrajině v německém parlamentu a vyzvala k uvolnění dluhové brzdy. „Musíme jasně a jednoznačně říct, že mír můžeme získat pouze silou,“ dodala následně.

Ohledně možného nasazení německých vojáků na Ukrajině Baerbocková uvedla: „Nejde o to, posílat tam nyní vojáky. Musíme být připraveni na různé scénáře, ale nejprve je třeba dosáhnout skutečného míru.“

Úterní jednání mezi Ruskem a USA v Rijádu skončilo po čtyřech a půl hodinách. Diskutovalo se o možném summitu Trumpa a Putina, ale termín nebyl stanoven. Ukrajina se jednání nezúčastnila. Ruský poradce Jurij Ušakov uvedl, že jednání proběhla dobře a byly vytvořeny vyjednávací týmy pro ukončení války na Ukrajině. Ukrajinský prezident Zelenskyj však zdůraznil, že jakákoli jednání o Ukrajině bez její účasti jsou bezvýznamná. Čína vyjádřila podporu mírovým rozhovorům, ale zdůraznila, že by se jich měly účastnit všechny zainteresované strany.

Na politiku Donalda Trumpa stran příměří na Ukrajině reagoval i francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten na pondělí svolal neformální jednání, kde s hlavami dalších velkých států Evropské unie řešili nastalou situaci. Na jednání se česká diplomacie snažila prosadit i premiéra Petra Fialu. Ovšem bez úspěchu. České zastoupení na jednání nebylo.

Když nebyl Fiala pozván, zkritizoval Evropskou unii za špatné nastavení priorit. „Další neformální diskuse, navíc týden po Evropské radě a pár dní před německými volbami, nikam nevedou a Evropa po další večeři vážněji brána nebude. Je třeba začít konat. V první řadě revidovat Green Deal ve prospěch posílení konkurenceschopnosti, zásadně omezit byrokracii, důsledně vyhošťovat migranty, kteří se provinili proti našim zákonům, a investovat do naší obrany a bezpečnosti. Je třeba neztrácet čas a přistoupit k činům,“ citovala premiéra pro ČTK mluvčí vlády Lucie Ješátková stran neformálního jednání o Ukrajině pořádaného v Paříži.

Psali jsme: Na Ukrajinu a Sorose udeřil Georgescu, s podporou Muska. Vede průzkumy Migrace? Je to jinak. AfD v Německu posiluje i kvůli penězům Orbán: Evropské unii zbývají tři roky. Rusové vždy dodrželi slovo „Vím, jaké útoky musela několik let zažívat.“ Lítost nad koncem Pekarové