Zatímco uvnitř radnice Prahy 6 se řešil Koněv, venku se to pralo: Kdyby byli u moci pravdoláskaři jako vy, nás by popravovali!

Zatímco zastupitelé Prahy 6 jednali o tom, zda pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva ponechat na náměstí Interbrigády, nebo ho přesunout někam, kde nebude budit tolik vášní, před radnicí to vřelo. „Kdyby byli u moci pravdoláskaři, tak jsme normální lidi jako my perzekvovaní!“ zahřmělo z jednoho tábora. „To není pravda, já chci, abyste mohli říkat své názory!“ zaznělo z druhé strany.

Když zastupitelé Prahy 6 jednali o možném odsunu pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z veřejného prostoru, jednací sál praskal ve švech. Dovnitř se chtělo dostat tolik lidí, že řada z nich nebyla vpuštěna. Lidem tak nezbylo než poslouchat jednání v předsálí, nebo se zapojit do ostrého slovního souboje, který se odehrával venku na ulici před radnicí.

Na radnici v předsálí dorazila mezi jinými i komunistka Marta Semelová nebo občan s vlajkou NATO, který se nezdráhal projevovat velké nadšení, když u řečnického pultíku stál starosta Prahy 6 z TOP 09 Ondřej Kolář.

„Přesně tak! Bravo! Ano!“ volal nadšený občan, když starosta Prahy 6 vysvětloval, proč pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva nemá na Praze 6 co dělat.

„Fuj! Hanba!“ volal poté v okamžicích, kdy se k pultíku dostal komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který prohlašoval, že Koněvův pomník má zůstat tam, kde je.

Po chvilce se však pán i s vlajkou NATO vydal na ulici, kde to žilo. Pustil se do debaty se zastánci ponechání Koněvova pomníku na náměstí Interbrigády.

Narazil na aktivistu Jiřího Černohorského, který strhl z Koněvova pomníku plachtu, kterou kolem Koněva nechali pověsit zastupitelé. Na demonstraci si s sebou Černohorský přinesl loutku, která měla ztvárňovat starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) s nápisem „euroštětka“.

„Jestliže vy tady chcete dehonestovat Rudou armádu, Sověty a dneska Rusko, tak Rusko po celém světě kolik že to má těch základen?“ vypálil na občana s vlajkou NATO aktivista Jiří Černohorský. Tak kolik že to má Rusko po světě základen? A kolik, že mají USA základen po celém světě? Víte ten počet?“ dotíral aktivista na občana v narážce na skutečnost, že armádní základny USA po světě se počítají na desítky, zatímco u základen Ruské federace jde jen o jednotky.

„Jediný, co bych k tomu chtěl říct, je, že jsem pro svobodu projevu a že bych chtěl, aby vy jste vždy měli právo říkat své názory, se kterými já nesouhlasím, abyste měli právo je svobodně říkat. A to přeju jak sobě, tak i vám, protože svoboda projevu by měla platit pro všechny lidi,“ vyhnul se přímé odpovědi ohledně základen občan.

„Tak proč předěláváte historii?“ ozval se výkřik z davu.

Pán s vlajkou NATO si však nenechal přerušit myšlenkovou nit, obrátil se zpět na Černohorského a pustil se s ním do křížku. „Vy jste neúspěšnej politik, když někam kandidujete, tak jste politik. A vy nemáte žádnej program, jedinej váš program je strhávat plachtu kolem Koněva. Potřebujete na sebe strhnout pozornost, nemáte nic jinýho, čím byste zaujal,“ nešetřil Černohorského občan.

Jenže Černohorský si to nedal líbit. „Kdybych já chtěl na sebe upoutat pozornost, váženej, tak když tam byly všechny ty kamery, tak já bych se nesbalil a neodešel odtamtud. Ale stál bych tam třeba jako vy s další vlajkou, mával bych tam jako pitomec a ještě s těma televizema bych minimálně hodinu diskutoval,“ vrátil Černohorský slovní ránu. „Vy nic neznáte, vy nic nevíte,“ přisadil si ještě Černohorský proti občanovi s vlajkou NATO.

Ani občan s vlajkou nemlčel. Odvrátil se od Černohorského k ostatním lidem a jal se jim vysvětlovat, že se dnes na zastupitelstvu Prahy 6 jednalo v podstatě o symbolech a o tom, že pro některé občany je Koněv symbolem osvobození od nacismu, jenže pro jiné je symbolem maršála, který neváhal vydat příkaz k masakrování Maďarů.

Z davu zaznělo jméno Otto Koláře, což měl být předek současného starosty Prahy 6, který údajně spolupracoval s nacistickou tajnou policií. Otec a syn Kolářovi však vyvraceli, že by jejich předek spolupracoval s okupanty. Jde o lež, která se volně číří po internetu. A pravdou je, že když kdosi v davu vykřikl na pána s vlajkou NATO: „Co ti říká jméno Otto Kolář?“, někdo další v davu hned diskutéra umravňoval. „To nemůžeš tohle říkat, to nemůžeš,“ znělo v davu mezi příznivci maršála Koněva.

Pán s vlajkou Aliance ujišťoval své spoluobčany, že si přinesl prapor NATO, aby dal jasně najevo, kdo byl naším spojencem. „Amerika to není,“ ozvalo se v tu chvíli z davu rozzlobeně. „Kdyby byli u moci lidi jako vy, tak by nás normální lidi perzekvovali a popravovali, protože vy pravdoláskaři chcete pravdu a lásku, ale jen když je to v zájmu USA. Jakmile má někdo názor jinej, tak je třeba ho zlikvidovat,“ přilétlo k občanovi s vlajkou NATO.

Do debaty se zapojila dáma, která o sobě tvrdila, že je dcerou československého legionáře a že Rusové pečují o pomníky legionářů ve Vladivostoku, v Samaře a jinde. „Nelžete mi tady. Podívejte se na internet, jak ty pomníky vypadají. A jeďte do Ruska,“ zaznělo směrem k procházející dámě.

