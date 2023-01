Zavřou vám pusu, když vyhraje Pavel. Lež Fialy. Holec před 2. kolem

KONTEXT PETRA HOLCE „Kdyby vyhrál Pavel, v podstatě by u nás poprvé od pádu komunismu zmizela tradiční demokratická dělba moci; menšina voličů vlády by po Strakovce, Sněmovně a Senátu ovládla i Pražský hrad, čímž by většině de facto demokraticky zavřela pusu,“ vyhlíží 2. kolo prezidentských voleb komentátor Petr Holec. Ten navíc tvrdí, že premiér Fiala hned po skončení kola prvního zalhal.

Do druhého kola volby prezidenta postoupili generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš (ANO), kteří jasně vyhráli první kolo se ziskem zhruba 35 procent hlasů. Třetí z favoritek Danuše Nerudová nakonec skončila s velkým odstupem až třetí. Jak tento výsledek hodnotíte?

Začnu „poraženou“ Danuší Nerudovou. Ta si v téhle prezidentské volbě prostě vytáhla tradičního černého Petra, který z některého z favoritů průzkumů a médií vždycky nečekaně udělá „hvězdnou pěchotu“. Nerudová to ale nesla statečně a ve volebním štábu se hezky oslavila nekonečným aplausem svého fanklubu, jako by se už v prvním kole naopak stala prezidentkou. Pro ni je to ale příznačné, celou kampaň vlastně jen maskovala svou totální intelektuální i politickou prázdnotu, která se naplno ukázala v televizních debatách, kde její navoněná bublina stále očividnějšího zoufalství těsně před volbou praskla.

Trochu mě ale vyděsila, když na oslavu svého volebního masakru řekla, že její příběh teprve začíná. To smrdí fakt zlou pomstou. Možná nás proto hodlá trestat dál a po vzoru neúspěšných kandidátů z předchozích prezidentských voleb zkusí Senát, politický „zaopatřovací ústav“. Do něj se mimochodem náramně hodí – hodně peněz za nic.

To vítěz Pavel s druhým Babišem naopak své volební preference předstihli. A permanentně zatracovaný expremiér a šéf ANO ukázal, že měl zase nejlepší volební kampaň. Znovu tak potvrdil svá vlastní slova, že je „urputné hovado“, které se nikdy nevyplatí podceňovat. Úplně ignoroval nejen ataky Pavla s Nerudovou, ale celou klasickou mediální antibabišovskou kampaň. Těsně před volbami přišel do jediné televizní debaty až poté, co se Nerudová předtím sama zničila v těch předchozích. Do druhého kola tak nechal projít Pavla, který může mít díky své toxické totalitní minulosti, o níž navíc tak rád lže, větší problém, aby ho ve finále podpořili i jeho nevoliči.

Zajímavá je ale i volební mapa, i ta jen potvrdila trend: Babiš vyhrál drtivou většinu krajů s tradiční výjimkou Prahy. Moje rodná metropole naopak znovu potvrdila, že je skutečným morálním majákem země, když tady někdejší svědomitý komunista a vojenský rozvědčík Pavel, velebící kdysi sovětskou okupaci z roku 1968, získal s pomocí místních „elit“ víc než padesát procent hlasů. Začínám se bát, že kdyby dnes v Praze proti Babišovi s nějakým novým a hezkým demokratickým příběhem kandidoval i kompletní bývalý ÚV KSČ, tak taky vyhraje.

Jak vidíte druhé kolo volby?

Je jasné, že Pavel bude mobilizovat a maximalizovat antiBabiše dost podobně, jako se to ve dvou předchozích volbách dělo s antiZemanem. Svou podporu mu v tom už vedle Nerudové vyjádřili i další neúspěšní kandidáti Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří v prvním kole tentokrát nápadně propadli. Znovu tedy udivíme souboj jednoho proti „národní frontě“ samozvaného dobra. Papírově je silnější Pavel, jemuž prostým součtem může přibýt víc hlasů než Babišovi. Jenže nikdo neví, jací a kolik voličů přijde do druhého kola. Babiš se proto bude muset snažit získat voliče nejen Jaroslava Bašty a naopak demobilizovat potenciální voliče Pavla, kteří můžou mít problém volit bývalého agenta Pávka.

Už v prvním kole se Babiš stylizoval do role protivládního kandidáta, a i to může ve finále zabrat. Opozičních voličů je totiž těsná většina a Fialova vláda je rekordně nepopulární. Kdyby navíc vyhrál Pavel, v podstatě by u nás poprvé od pádu komunismu zmizela tradiční demokratická dělba moci; menšina voličů vlády by po Strakovce, Sněmovně a Senátu ovládla i Pražský hrad, čímž by většině de facto demokraticky zavřela pusu. Navíc můžeme čekat, že jako dík za hodnotový polibek premiéra Petra Fialy do kampaně by prezident Pavel záhy jmenoval i „vládního“ šéfa Ústavního soudu, který s pomocí České televize tak ostudně zpolitizoval jeho končící předseda Pavel Rychetský. Znovu by tak u nás vládla národní fronta, tentokrát jen Fialovy vládní pětikoalice.

A když už jsme u premiéra – ten na Pavlovo těsné vítězství v prvním kole reagoval slovy, že je to prý kandidát s respektem k Ústavě. Premiér má poslední dobou stále horší problém s pravdou, nějak se mu prostě vyhýbá. Proto jen vyvrátím jeho dezinfo, jak teď ostatně velí občanská povinnost nás všech: Pavel v televizních debatách řekl, že by ministry svévolně nejmenoval kandidáty SPD, což je samozřejmě porušení Ústavy. Nebo tomu tak vládní pětikoalice aspoň říká u prezidenta Miloše Zemana. Babiš proto do finále volby určitě pojede protivládní kampaň, bude chtít posbírat maximum opozičních parlamentních i neparlamentních hlasů. Pavel bude naopak mobilizovat vládní voliče. A že už se finále hned slušně rozběhlo, o tom svědčí i to, že Babiš řekl, že se na něj chystá kompro s KGB!

