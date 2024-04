Zboží z Německa. Kuřecí nugety 57,90, půl kila řízků 104 korun. A Češi to mají pod nosem

reklama

„Norma je zajímavá jednou věcí. A to tou, že se tam prodává většinou zboží z Německa,“ popsal Starej fotr, který svůj nákup uskutečnil v Žatci. „Ten krám není úplně velkej. Ve srovnání je to prostě nějaký takový menší Penny. Toho zboží tam mají poměrně dost na to, jak je to malej krám. Mají tam zboží, jako je elektronika, oblečení a další různý sortimenty. Co nás ale s manželkou zaujalo samozřejmě nejvíc, je to, že tam jsou opravdu německý výrobky. A výrobky, který poznáváme z německých obchodů, protože tam samozřejmě jezdíme nakupovat,“ podotkl Starej fotr, že jde o různé druhy sladkostí.

„Museli jsme něco nakoupit a ochutnat, protože manželka má ráda sladké, tak samozřejmě nakupovala i sladkosti. Mají tam samozřejmě i drogerii, některé ty výrobky jsou normálně klasický německý, je to přímo německá výroba, našli jsme tam samozřejmě i další jiný věci, jako jsou hotová jídla, jsou tam samozřejmě i mražená jídla, máme tam mrazák a i v mrazáku máme německé výrobky. Mají tam hodně zajímavou pizzu, kterou tady mám dneska na test, miluju Maria, je to nějaká edice special. Ne všechno je úplně levné, ale jsou tam třeba výhodné ‚packy‘, což my v Čechách tady moc nevídáme. Třeba balík čínských polívek vyjde poměrně levně, našli jsme tam samozřejmě i sladkosti, který jsou ve větším balení, ty vyjdou taky levně, ty u nás samozřejmě vůbec neseženete, jenom v Německu,“ sdělil Starej fotr, že ne vše je ale levnější.

„Chce to asi přebírat, vybírat a myslím si, že tam člověk najde zajímavé věci za poměrně zajímavou cenu. Co taky nevídáme úplně často v těch známých řetězcích, jsou tyhlety jakoby špatně nakrájený salámy. Já to budu říkat úplně takhle ošklivě, ale ono to nikdy tak hrozný není. Samozřejmě nejsou to tak ty krásný úhledný plátky, ale tady vás třeba vyjde dušená šunka s 80 procenty masa na nějakých směšných 13,40 korun za 10 deka, dokonce kladenská pečeně za 14 kaček, ale i slanina a další uzeniny, s kterýma se setkáte spíš v podnikových prodejnách, kde se právě takhle balí po větším množství a za menší a nižší cenu. Mají tam i nějaké hotovky, nějaké vlastně polívky v pikslách,“ řekl.

Jako první Starej fotr ochutnal „brumíka“. „Opět to není určené pro český trh a tenhleten Brumík stál 9,90. Já nevím, kolik už dneska stojí klasický Brumík, ale tenhleten je o dost větší, teď jsem mu urval hlavu, ale ukážu vám ho takhle vcelku. Je trošičku sušší než Brumík. Brumík je přece takovej vlastně jakoby hodně vláčnej. Tohleto spíš má takovou strukturu klasický buchty, má to takový jako aroma hodně,“ ukázal následně Starý fotr složení, nad kterým se pozastavil. „To se bojím jíst i já. Už jenom proto, že je tam konzervant a několik zahušťovadel a dalších iks chemek, tak tohleto bych svýmu děcku nedal,“ řekl Starej fotr.

Následně ochutnal sendvič se salámem a sýrem za 44,90. „Už vidím první rozdíl oproti těm českým sendvičům, kdy vlastně ten salám a všechno je až krásně do konce. Žádnej napchanej sendvič vepředu, aby to vypadalo skvěle na tom obalu, ale opravdu sendvič až dozadu. Je tam nějaká cibulka, nějaký pomazánkový máslo, člověče, to voní hezky a není to vlhký,“ poznamenal Starej fotr a chválil to, že sendvič je krásně udělaný až do konce.

Jako poslední ochutnal hamburger z drůbežího masa. „Složení je kuřecí separát 75 procent, mouka, éčka a další věci,“ zdůraznil Starý fotr ze složení a ukázal, že jde o malinké burgříčky na sobě za 24,90. „Ten burger je tady normálně syrovej, tady je normálně syrový maso. Fuj. Voní to teda příšerně. Co to je? Ty vole, je to přechucený, co cítíte? Tam bude miliardy prostě věcí. Ale nikde nepíšou, že by se to mělo ještě tepelně upravovat. Tohle je prostě normálně syrový, je to jemný jako paštika, je to takhle úplně měkký. Ty vole, to je mazec,“ řekl Starej fotr, že by to on osobně ještě hodil na pánev. „Ale nazývat toto hamburgerem je urážkou všech hamburgerů,“ zhodnotil.

A pokračoval v ochutnávce kuřecích hranolek a nugetek. Kuřecí hranolky pořídil za 79,90, nugety za 57,90. „Struktura vypadá masitě. Není to jako namletý separát, je tam vidět, že je tam dost toho masa. Docela dobrá kuřecí chuť. Když jsem byl v Americe, kde jsme testovali ty fast foody americký proti českým, tak v Burger kingu jsem je měl a mohu spolehlivě říct, že v tom Burger kingu chutnaly hůř než tyhle,“ sdělil k těm hranolkám.

„Nugetka není stejná jako tady u nás, není to tak hodně namletý jako ty, co jsem občas kupoval v Lidlu. Bude blbý, když řeknu, že mi tyhle chutnají víc po kuřeti než ty z toho Mekáče?“ nakladl Starej fotr otázku. A rozebral také řízky, kdy koupil půl kila řízků za 104 korun.

„To jsou dobrý hovaďáci, ty vado, no, už vidíme tu strouhanku, že vlastně taková jako do oranžova, takže to je něčím přibarvený, aby to bylo hezčejší, ukaž, ty vado, heleď, ty vole, to je plachta. Takhle to vypadá za syrového stavu. Strouhanka něčím nabarvená, tak to dáme do oleje. Složení: 67 % vepřové maso, strouhanka je z pšeničné mouky, z modifikovaného škrobu, sůl, koření, droždí, prášek citronu, řepkový olej, pitná voda, sůl, glukózový sirup, bílý pepř. V čem je to teda obarvený? Vidím tady nějaký koření. Možná, že v tom je třeba zakomponovaná nějaká paprika, ale prášek citronu je hodně zajímá ingredience pro ten řízek, protože samozřejmě vždycky si na ten řízek někdo dává ten citron. Já si ho tam dám taky,“ poznamenal Starý fotr a ochutnal řízek.

„Nesnáším tuhle polotovarovou strouhanku, ale to maso je uvnitř dokonce i šťavnatý. A má normálně zajímavou chuť vepřovou, jo, prostě vůbec bych s tím asi neměl problém, takhle někde narychlo, to vůbec není. Zlíčoviče, pěknej kus řízku, jo, opravdu se podíváte, tak je to kus vepřového prostě a pěknej kus vepřovýho,“ dodal, že to není úplně špatné, domů by si to kupoval jen v nouzi, ale na koleje pro studenty třeba dobré.

Pizzu Mario nakonec jen ukázal, neupekl. „Pizza 119 Kč, těsto vypadá krásně a jsou tam pěkně velký kusy salámu nebo šunky spíš. Myslím si, že ta pizza bude hodně dobrá. Norma mě překvapila. Není to bůhvíjaký krám, není to asi krám na levný zboží, i když se tam prostě dá nakoupit levně, ale spíš za mě je to dobrý krám na tyhlety německý věci, protože kolikrát ty německý věci jsou opravdu kvalitnější než to, co se vozí prostě do východní Evropy. Bohužel, bohužel, přiznejme si to, pořád to tu je, ta dvojí kvalita tu pořád je. Jak jste viděli, tak ne ale všechny výrobky jsou tak kvalitní,“ zakončil Starej fotr.

