Zbytečná hysterie, klidnil Dolejš rozbouřené emoce, když se komunisté rozhodli pro podporu vlády. Pak to ale přišlo: Vy zmije odporné...

Jiří Dolejš na svém twitterovém účtu sdílel článek ČTK, v němž politologové hodnotili fakt, že komunisté jsou od roku 1989 nejblíže k moci. Politolog: „Komunisté se od roku 1989 přiblížili nejblíže vládě - no, konec světa kvůli tomu fakt nebude, hysterie je docela zbytečná,“ napsal Dolejš ve svém tweetu, v němž reagoval i na časté kritické poznámky k tomu, že komunisté nakonec Babišovu vládu podpoří.

To ale některé z dalších užívatelů sociální sítě pobouřilo. „Ha, ha, hysterie, vy všiváci. Já tomu říkám paměť. Nikdy nezapomenu na zmařené životy nevinných lidí, které mají na svědomí soudruzi z vaší bandy. Pro vás není vykoupení. Vy zmije odporné,“ rozohnil se.

Pisatel další reakce zase byl toho názoru, že jim jde hlavně o napojení na lukrativní posty pro současnou končící generaci ve vedení strany. „Na závěr kariéry si vydělat nějakou zlatku navíc. Ale i tak je to ostuda této vlády. Podpora komunistů,“ dodal.

Například politolog Kamil Švec se v Dolejšově sdíleném článku vyjadřoval tak, že podpora menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD ze strany KSČM bude mít dopad na český politický systém především v symbolické rovině. A to především z důvodu, že se komunistická strana dostává do důležité pozice, i když neprošla za posledních téměř 30 let žádnou významnější reformou. „Symbolika je z hlediska politického systému důležitá. Na druhé straně asi nejde očekávat, že by to mělo přinést nějaké fatální důsledky pro politický systém," dodal.

Verdikt byl podle něj očekávatelný. Podotkl, že na vzniku vlády má zájem i prezident Miloš Zeman. Komunisté tak požadavku vyhověli. Pravděpodobnost, že druhá Babišova vláda skutečně důvěru Sněmovny získá, je podle Švece nyní velmi vysoká, mohou se ale podle něj stále ještě objevit komplikace spojené s obsazováním ministerstva zahraničí nebo ministerstva spravedlnosti.

Podle politoložky Vysoké školy ekonomické Vladimíry Dvořákové rozhodnutí komunistů ve straně upevnilo pozici jejího předsedy Vojtěcha Filipa, který byl po neúspěšných volbách ve složité situaci. Při podpoře vlády ale bude mít celkem malý poslanecký klub KSČM mnohem větší význam.

Že komunistická strana získává důležitou pozici, je podle ní nová věc, zároveň ale připomněla významnou roli komunistů při volbě předchozího prezidenta Václava Klause. „Oni už jednou do toho systému včleněni byli," připomněla.

Psali jsme: Hamáček chválí komunisty: Zachovali se zodpovědně Programem KSČM jsou zájmy lidí, stabilita a suverenita naší země a mír Ty bolševický lháři. Vojtěch Filip má kvůli Pochemu problém už i v KSČM Pozor, pane Babiši. U komunistů ještě podle všeho nemáte nic jistého

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab