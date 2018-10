Zdechovský: EU už nesmí být socialistická a neomarxistická

Na serveru euractiv.cz vyšlo nové interview s europoslancem za KDU-ČSL Tomášem Zdechovským. Zdechovský v něm mluví o nadcházejících eurovolbách, co Čechům na mezinárodní scéně uškodilo i o migrační krizi. „Řada lidí bude chtít, aby volby byly buď o proevropanství, nebo protievropanství, případně o euru. O tom se ale nerozhoduje v evropských volbách, ale volbách do Poslanecké sněmovny, kde již protievropské síly vyjma Okamury a komunistů prohrály,“ kopl si europoslanec. Ale na adresu EU řekl: „Evropská unie už nesmí být nadále socialistická a neomarxistická.“

První otázka směřovala na to, co se EU při řešení migrace podařilo a co ne. Zdechovský uvedl, že se nepovedlo zavést migrační proceduru, jaká je v Nizozemí, kde rozhodnutí, zda člověk azyl dostane nebo nedostane, netrvá déle než šest týdnů včetně všech odvolání. Nepovedla se prý ani větší osvěta ve státech, ze kterých přicházejí migranti bez nároku na azyl. A co se též nedaří, je údajně zajistit, aby v Řecku a Itálii nebyly porušovány migrační procedury. „Itálie a Řecko například dlouho odmítaly přijmout agenturu Frontex, která by proceduru rozhodování o přijetí či nepřijetí zrychlila,“ doplnil europoslanec.

Fotogalerie: - Babiš v sídle Frontexu

Zdechovský naopak pochválil to, že se podařilo zlepšit pomoc mířící do zemí odkud migranti pocházejí, zlepšit komunikaci a zefektivnit návratovou politiku. Snížil se prý i počet příchozích. „Například v Itálii zrušili zákon, který dovoloval migrantům nedat otisky prstů. Teď musí migranti dávat otisky všude, což pomohlo filtrovat ty, kteří žádali o azyl opakovaně,“ dodal konkrétní zlepšení europoslanec. Také poklesl počet neziskovek, které přispívaly k tomu, že se migranti vydávali na vodu.

Pak přešla řeč na jarní volby do Evropského parlamentu. Zdechovský připustil, že téma migrace bude stále aktuální, zejména ve Francii a v Německu, kde migranti stále páchají trestné činy. „Řada lidí bude chtít, aby volby byly buď o proevropanství, nebo protievropanství, případně o euru. O tom se ale nerozhoduje v evropských volbách, ale volbách do Poslanecké sněmovny, kde již protievropské síly vyjma Okamury a komunistů prohrály,“ popsal nadcházející volby. Také prohlásil, že populistické strany budou chtít získat hlasy pomocí strachu, zatímco demokratické strany se soustředí na reformu EU.

Fotogalerie: - Sjezd KDU-ČSL

Jak by po reformách měla EU vypadat? „Evropská unie už nesmí být nadále socialistická a neomarxistická, musí být pragmatická a zaměřit se na témata spojená s globálními výzvami, nehrnout se do věcí, které by si členské státy měly řešit samy,“ vyjádřil se europoslanec za KDU-ČSL a dodal: „Sociální demokracie v Evropě zažije obrovský propad. Ta odstřiženost od reality a snaha v době migrační krize dostat sem co nejvíce lidí namísto řešení problému se na výsledku voleb projeví.“

Zdechovský také volal po pragmatismu směrem k Maďarsku. „I když nesouhlasím s některými kroky Viktora Orbána a jsem jeho velkým kritikem, tak s ním musíme především umět jednat,“ řekl o tom, proč nehlasoval pro zahájení řízení proti Maďarsku kvůli porušování unijních hodnot. Europoslanec uvedl, že s Maďarskem se dá jednat. „Kdyby se našel někdo jiný než Juncker nebo jeho zástupce Timmermans, tak ta situace bude vypadat jinak,“ naznačil Zdechovský, že problém bude hlavně v přístupu.

Fotogalerie: - O zahraničí s lidovci

Pak přišla otázka na vnímání Česka. „ČR je zmiňována nejčastěji v souvislosti se střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše. To je špatně. Musíme přijít s vizí – třeba, že chceme nějaké věci změnit,“ vnímá pozici Česka Zdechovský. Pak uvedl konkrétní příklady: „Z Velké Británie nyní odcházejí desítky firem do států EU. My jsme zatím nenalákali žádnou z nich. ČR by mohlo pomoci, kdybychom říkali, že chceme být součástí EU a být konstruktivními partnery.“

Moderátorka se potom zeptala: „Kdo by měl být tím hlavním rétorem, který sem firmy naláká a prosadí v Evropě český hlas?“ Europoslanec odtušil: „Měl by to být silný prezident, kterého nemáme. Dále silný premiér, který také není. Samozřejmě je potřeba i ministr zahraničních věcí, a toho také nemáme.“ Podle něj nám absence ministra zahraničí uškodila. „Kdo si myslí, že agenda Ministerstva zahraničních věcí se dá spojit s jinou, je blázen,“ pronesl Zdechovský na adresu vlády. S Tomášem Petříčkem se mu prý vždy komunikovalo dobře, ale zda je dobrou volbou, to dle europoslance Zdechovského ukáže jen čas.

Celý rozhovor ZDE:

autor: kas