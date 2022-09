Zdechovský k lidem na Václaváku: Oni tomu nerozumějí, to se ukázalo. Rusko se hájit nedá

„Nerozumí geopolitice, nerozumí tomu, co se na Ukrajině děje. To, že jsou tam zabíjení lidé, rodiny a že jsou znásilňovány ženy, berou jako nějaký konflikt, který se pro ně odehrává daleko, a je pro ně důležitější, kolik je cena plynu nebo elektrické energie,“ okomentoval europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský poslední protivládní demonstraci na Václavském náměstí. Všiml si menšího počtu protestujících, část prý pochopila, že byla obelhána.

reklama

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 3% ANO 22% SPD 67% Nikdo 8% hlasovalo: 10954 lidí

Zda budou protesty sílit, podle něj záleží na vládě: „Na jejím chování a vývoji ukrajinské krize. Pokud Rusko bude slábnout a válku prohraje, tak i protesty lidí, kteří otevřeně podporují Rusko, budou slábnout. V posledních týdnech mnozí pochopili poté, co byly odhaleny masové hroby a ukázaly se zločiny ruských i čečenských vojáků, kteří mučili a znásilňovali, že některé zločiny jsou neobhajitelné, a začali couvat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz europoslanec. Upozornil také na ruské vlajky, které měli někteří účastníci v profilovém obrázku na sociálních sítích.

Nerozumějí geopolitice, dění na Ukrajině a Putin jim nevadí

Ne každý z těch, kdo ve středu na Václavském městě byli, podle Zdechovského podporuje Rusko, ale část z nich podporuje Rusko a mají svůj názor na tamního prezidenta Vladimira Putina. „To se ukázalo i v rozhovorech s novináři. Otevřeně říkali, že jim Putin nevadí nebo nevidí problém s Ukrajinou, hlavně když poteče z Ruska levný plyn. Nerozumějí geopolitice, nerozumějí tomu, co se na Ukrajině děje. To, že jsou tam zabíjeny rodiny a že jsou znásilňovány ženy, berou jako nějaký konflikt, který se pro ně odehrává daleko a je pro ně důležitější, kolik je cena plynu nebo elektrické energie,“ shrnul.

Na otázku, zda se Čechům, kteří nemají na uhrazení složenek, lze v takovém přístupu divit, odvětil, že tyto problémy nezpochybňuje už od začátku: „Od začátku jsem byl kritikem a říkal jsem, že současná krize vyžene lidi do ulic, na druhou stranu je třeba oddělit ty, kdo nemají peníze na elektřinu a na plyn, a ty, kdo zneužívají krize k proruským zájmům a hájení Ruska. Rusko se po tom všem nedá hájit a musíme brát v potaz, že se skrze své vojáky dopouští válečných zločinů,“ řekl dlouholetý lidovec a poslanec Evropského parlamentu.

Politika neslouží k imunitě před zákonem

Tomáš Zdechovský také okomentoval volební kampaň hnutí ANO a především Andreje Babiše, který se tak podle jeho názoru snaží získat imunitu a spolu s ním obviněná Jana Nagyová v kauze dotačního podvodu. „Žádná politická funkce by neměla sloužit k tomu, aby si politici zajišťovali beztrestnost. Kdybych byl na místě Nagyové, tak bych nekandidoval, nejdříve bych se snažil očistit u soudu. Na jednu stranu tvrdí, že se bude snažit bojovat proti nespravedlivému obvinění, a na druhou stranu poté, co postoupí do druhého kola senátních voleb, řekne před zraky kamer, že si jde do Senátu pro imunitu,“ upozornil. Domnívá se totiž, že v demokratické společnosti by měla být imunita omezena pouze na projevy politiků, aby ponechávala volnou diskusi, ale neměla by být prostředkem, aby se lidé mohli skrývat za své podvody a jinou trestnou činnost nebo prodlužovat soudní řízení.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Střet pětikoalice a hnutí ANO ve volbách, který byl oběma stranami často prezentován jako „buď, anebo“ – tedy například že kdo volí Babiše, volí proti vládě a naopak, byl podle Zdechovského účelem. „V koalici SPOLU jsme postavili celou kampaň s odborníky a snažili jsme se Babiše vygumovat tímto způsobem. Je to cílená kampaň a chceme každému, kdo nemá Andreje Babiše rád, nabídnout alternativu. Myslím, že se nám voliče daří oslovovat, a dvoje vyhrané volby ukazují, že naše marketingová strategie vychází. Andrej Babiš na ni musel naskočit, musel jet stejnou notu a přinutili jsme ho hrát roli antivláda,“ vysvětlil europoslanec. Dále řekl, že mu přijde s ohledem na to, jak se Babiš profiloval jako lídr marketingového týmu a mediální komunikace, směšné, že nyní je „spíše jen takový přívěšek“.

Zdechovský: ANO slábne

Europoslanec KDU-ČSL navíc tvrdí, že podpora šéfa ANO slábne. „Andrej Babiš za těch sedm až osm let, co je v politice, výrazným způsobem oslabil. Můžete se kouknout i v Senátu a ve volbách, Andrej Babiš přestává být téma. Navíc on sám potřebuje celostátní témata, protože není se svými kandidáty schopen řešit témata regionální. Kandidátka na Hodonínsku řeší Turów, aniž ví, že je v Libereckém kraji,“ uvedl Tomáš Zdechovský s tím, že podpora hnutí ANO slábne.

„Volič by měl vybrat senátora, který bude hájit jejich zájmy, a ne zájmy Agrofertu, a já myslím, že lidé jsou natolik chytří, že dokážou správně rozhodnout. A vyhraje ten, kdo bude skutečně pracovat, má dlouholetou zkušenost. Oni mají pocit, že výzkumy a peníze převálcují všechno, ale nakonec zvítězí zdravý rozum,“ dodal.

Psali jsme: Putin spustil lavinu, politici se vrhli na sítě. Pekarová se ohání Hitlerem Ministr Kupka: Potřebujeme kvalitní lidi do státní správy, proto služební zákon Okamura (SPD): Hrozí krach ČR a vy si odhlasujete neomezený počet náměstků Ukrajinská reakce na Putina: Rychle do NATO. A konec vyjednávání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.