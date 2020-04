Zděšený Hamáček se postavil proti Prymulovi. A pak se vyjádřil Babiš. Došlo i na cesty do ciziny

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) se na dálku pustil do křížku s epidemiologem Romanem Prymulou, který se domnívá, že přišel čas změnit strategii a promořit zdravou část populace koronavirem. Hamáček to vidí zcela jinak. „Z promořování není cesty zpět,“ sdělil Hamáček varovně. Proti Prymulově názoru se také postavil premiér Andrej Babiš.

reklama

V úvodu tiskové konference před kamerami veřejnoprávní televize oznámil, že do České republiky dorazí další velká dodávka ochranných obleků.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 4794 lidí

Nastínil také, která opatření vláda rozvolní.

Hamáček: Cesty do zahraničí se mohou uvolnit

„My navrhujeme, abychom po Velikonocích zrušili zákaz vycestování pro české občany. Chci ale jasně říci, že to neznamená, že otevřeme hranice. Hranice jsou nadále uzavřené, víza se nevydávají a stále platí zákaz vstupu cizinců, až na výjimky. Chceme, aby naši občané mohli vycestovat do zahraničí v odůvodněných případech. Když to zjednoduším, tak nebude možné si vycestovat do Drážďan na nákupy, ale když bude oprávněný důvod, tak to možné bude,“ vysvětlil Hamáček.

Každý, kdo se vrátí, bude také muset počítat s tím, že ho čeká karanténa.

Pendleři nebudou muset do karantény, pokud předloží test na koronavirus, který prokáže, že jsou negativní.

Pohyb obyvatel po zemi české bude podle Hamáčka i během Velikonoc významně omezený. „Nejsem přesvědčen o tom, že bychom byli v situaci, kdy je možné ta opatření zásadním způsobem uvolnit,“ konstatoval ministr vnitra s dovětkem, že na Slovensku mají méně nemocných občanů, ale na Velikonoce budou mít ještě přísnější opatření. Ani u České republiky proto nelze čekat, že dojde k rozvolnění nařízení. „Když se podíváme kolem nás, tak země, které jsou na tom podobně, možná i lépe, tak spíše ta opatření ještě přitvrzují. Rozhodně nikdo ta opatření moc nerozvolňuje,“ zvedl Hamáček varovný prst. Plošné otevírání obchodů považuje za rizikovou záležitost.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chce si ale počkat na debatu na vládě, kam se pravděpodobně dostaví i epidemiolog Roman Prymula.

Prymula? No... Spíš ne

Toho se chce Hamáček také zeptat, proč změnil názor a začal říkat, že by bylo vhodné promořit českou populaci koronavirem.

„Z mého pohledu není kam spěchat. Je potřeba tu věc velmi vážně zvážit. Je potřeba se také podívat kolem nás. Pokud se nepletu, tak jsou v Evropě dvě země, které zkusily tu cestu řízeného promořování. Velká Británie a tam to nedopadlo velmi dobře, tam se ta epidemie vymyká z kontroly. Druhý stát je Švédsko, kde to vypadá, že to nějakým způsobem funguje, jakkoli moje informace ze Švédska jsou, že už teď také zvažují nějaká přísnější opatření. A pokud se mám podívat do světa, tak velkým příkladem byl Singapur, který zvládl velmi dobře tu epidemii krotit, ta čísla jsou lepší než u nás, a Singapur přesto ta opatření zpřísnil,“ upozornil Hamáček.

Babiš taky proti

Pokud se vláda nakonec rozhodne populaci opravdu promořit koronavirem, nebude cesty zpět. A pokud už vláda půjde touto cestou, nestihne se na to připravit za jeden či dva dny.

„To bude rozhodnutí, které už bude neměnné. Pokud toto rozhodnutí učiníme, tak to bude zásadním rozhodnutí toho současného stavu a není z toho cesta zpátky.“ varoval Hamáček.

Proti Prymulově názoru, že společnost se musí ,,promořit", se ve vyjádření pro Radiožurnál také postavil premiér Andrej Babiš.

„Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény," uvedl Babiš s tím, že dílčí uvolnění restrikcí jsou možná.

Psali jsme: Ozbrojený odpor? Stavět lidi ke zdi? Zdeněk Zbořil se děsí, co teď padá. A mluví o pravdě a lásce Prymula šokoval a otočil. A Roman Šmucler k tomu má ještě víc Laudát má strach: Tady to může dopadnout ještě mnohem hůř... Babiš a Hamáček jsou ve při. Kvůli opatřením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.