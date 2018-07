Že by měl Babiš pravdu? V tajné službě se možná rodí obří průšvih, který leccos vysvětlí

O dělení moci v tajných službách píše server Neovlivní.cz. Popisuje, že sociální demokracie si zřejmě podrží vliv v civilní rozvědce ÚZSI, šéf ANO by si pro změnu mohl prosadit šéfa civilní kontrarozvědky BIS.

Favority na křesla ředitelů dvou civilních tajných služeb, rozvědky a kontrarozvědky, jsou Marek Šimandl a Radek Musílek. Šimandl by mohl obsadit post šéfa civilní špionáže, Musílek by pro změnu mohl usednout do čela BIS. Oficiálně však personální otázky komentovány nejsou.

Původní text ZDE

Anketa Vydělala Česká republika na členství v Evropské unii? Rozhodně vydělala 6% Spíše vydělala 4% Spíše prodělala 3% Rozhodně prodělala 87% hlasovalo: 3056 lidí

Jak následně dodává server Neovlivní.cz, v případě tohoto rozdělení by měl navrch Andrej Babiš, neboť BIS má mnohem větší pravomoce. „A je to právě BIS, kdo má mimo jiné na starost oblast ekonomických zájmů státu. V praxi to znamená, že má ze zákona povinnost sledovat například velké finanční operace a monitorovat aktivity jednotlivých skupin. Tyto informace pak přistávají na stole vládě, která s premiérem v čele také může službu pověřovat konkrétními úkoly,“ zmiňuje také server.

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) také řeší jeden problém. Nakoupil šest odposlouchávacích zařízení známých jako Agáta a investoval rovněž do soukromé firmy CyberGym Europe. Nyní vyšetřovatele zajímá, za jakých okolností tak učinil.

Původní text ZDE

V celé kauze se k výslechu dostaví také bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), jehož zbavil mlčenlivosti jeho nástupce Lubomír Metnar (ANO), píší Lidové noviny. O kauze informuje také server Respekt.cz.

Fotogalerie: - Zasedání vlády č. 31

Šéfka vrchních pražských žalobců Lenka Bradáčová nechce celou věc komentovat, stejně tak Metnar mlčel. Chovanec sám tvrdí, že za hospodaření rozvědky nenese odpovědnost. „Žádný český ministr vnitra nemá ze zákona právo řídit ani kontrolovat hospodaření ÚZSI,“ uvedl Chovanec. Bývalý šéf tajné služby Karel Randák však dodává, že kdyby se ministr zajímal, rozvědka by mu musela sdělit, na co peníze potřebuje.

Co se týče odposlouchávacích zařízení, bývalé vedení tvrdí, že Česko poskytlo přístroje jako humanitární dar Egyptu v boji proti islámskému terorismu. Spekuluje se však, že na Blízký východ nikdy nezamířily. Vyšetřovatele pak také zajímá, co bylo důvodem pro vznik projektu se společností CyberGym Europe.

K rozvědce se vyjádřil také expremiér Jiří Paroubek na serveru VašeVěc.cz. "Při kontrole hospodaření české civilní rozvědky (ÚZSI) vyplouvají na povrch smutné věci. Vyšetřování nařídil před půl rokem, jako šéf resortu vnitra, tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar, který je nyní v druhé Babišově vládě ministrem obrany. Nejprve do konce června a nyni v novém termínu do poloviny července má být podána poslanecké sněmovně (Stálé komisi pro kontrolu ÚZSI) zpráva o tom, kam se ztratily odposlouchávací mobilní přístroje Agáta, za něž ÚZSI před nedávnem zaplatila 90 mil. Kč," popsal Paroubek.

"Dále se v zákulisí hovoří o tom, že se jaksi stále dohledávají desítky milionu korun, které měly být předány a existují jisté pochybnosti, zda předány byly únoscům, coby výkupné za unesené české občany v zahraničí. Nechci celou věc už dále příliš rozebírat, ale zdá se, že se rýsuje skandál opravdu monumentálních rozměrů, ve kterém jde jednak o bývalé vedení ÚZSI a jeho činnost, která může být posuzována z hlediska trestně právní odpovědnosti, ale jde také o politickou odpovědnost…" dodal a vzpomněl na to, že v dané době byl ministrem vnitra první místopředseda ČSSD Milan Chovanec. "Být na místě Chovance, věděl bych co je má povinnost. Ale třeba se ještě celá věc nějakým věrohodným způsobem vysvětlí. Pokud ne, přistoupí Stálá komise pro kontrolu ÚZSI ke zmasakrování bývalého vedení ÚZSI a také k vymezení politické odpovědnosti za celou kauzu, která je jasná," uzavřel. Původní text ZDE.

Psali jsme: Analytička: Lůza, to jsou ti, co řvali před sněmovnou. Lidi chtějí Babiše. Alfa samce, vy trpaslíci. Líbí se jim, že byl špion Paroubek: Zasedání komise pro prověření privatizace OKD začalo Kuba (ODS): Juchelka bojuj, my ti věříme! Majerová Zahradníková (ODS): Tohle "vrtěti psem" se mi opravdu nelíbí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef