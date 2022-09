Že jsou ceny elektřiny vyřešené? Ani náhodou! Odborník spočítal, kolik budeme platit

„Obávám se, že Česká republika neřídí ČEZ, ale ČEZ řídí Českou republiku,“ řekl k současné energetické krizi odborník na energetiku a kandidát do Senátu Ivan Noveský v XTV.cz. Česko je podle něj ve výrobě elektřiny plně soběstačné a pouze ji „potřebujeme dostat do reálných cen“, které mají být na čtyřech korunách za kilowatthodinu. Vládní zastropování cen je prý pouze „bezvadný předvolební trik“. S tím, že budou platit maximálně šest korun za kilowatthodinu elektřiny, podle Noveského lidé počítat nemají. Konečná cena má být vyšší.

Skutečné konečné ceny na složenkách mají být však podle Noveského až dvojnásobné. „Šest korun za elektřinu, to je pouze ‚silovka‘ včetně DPH – to znamená, že lidé budou platit v intervalu někde mezi devíti a jedenácti korunami za kilowatthodinu, nikoli šest korun. A u plynu se jedná o to, že ty tři koruny jsou za kilowatthodinu. Ale nikdo z těch lidí, kteří radostně zajásali, že to bude nyní jako v devadesátkách, tak neví, že tři koruny za kilowatthodinu znamenají 32 Kč za kubický metr. Ty máte na plynoměrech. Tam musíte počítat. Z toho musíte vycházet,“ osvětlil občanům, kteří si mysleli, že po vládním zastropování nebudou mít s růstem cen energií nejmenší potíže.



Podle něj zastropování není pomocí, nýbrž „krádeží“. „Další tragédie, která nás bude stát obrovské peníze, bohužel opravdu obrovské peníze – jednoho každého spotřebitele – je, že vláda sice po osmi měsících začala reagovat na některé naše podněty, které jsme jí dávali jako spolek nezávislých energetiků, ale vymyslela systém, jak spotřebitele okrást a okrást je několikrát,“ míní.



Celý pořad můžete zhlédnout ZDE.



Toto své tvrzení osvětluje tím, že se vládní zastropování cen energií promítne ve finále do všech účtů obyvatel. „Když budete platit devět až jedenáct korun, tak vláda spočítala, že to bude stát daňové poplatníky 130 miliard korun. My máme spočítáno, že to bude minimálně 200 až 300 miliard korun. Vláda chce platit rozdíl mezi nesmyslnými burzovními cenami, které nemají žádný podklad. Zadluží tím naše prapravnuky,“ tvrdí s odůvodněním, že ceny na burzách mohou ještě vzrůst, a k plánům Evropské unie pronáší, že vypadají na to, že budeme „dotovat“ Německo, které má podle něj nejdražší energetické zdroje.

„Podotýkám jenom u obyvatelstva, protože u průmyslu to zastupováno není, jelikož to údajně nedovoluje Evropská unie,“ dodává. Některé firmy podle něj již nyní nemají na platby energií a postupně budou takové případy přibývat.



Trh s elektřinou je podle něj v rukou přirozeného monopolu a „musí se regulovat“.



„Já jsem viděl nějaký tweet pana Kalouska, kde říká, že ceny elektřiny jsou vyřešeny a ti lidé, co budou teď 28. protestovat, jsou ruští trollové. Ne. Ceny energií nejsou vyřešeny ani náhodou. Naopak to prohlubuje zadlužení České republiky a další problémy,“ pokračoval Noveský, který vládě doporučoval jít spíše „slovenskou cestou“.

Kalousek dříve k věci napsal: „Vláda odpracovala ceny energií pro domácnosti, živnostníky a veřejnou sféru. Řešení pro průmysl představí ve středu. Vyjasnilo se tak, za co se bude demonstrovat 28. 9. Za proruskou a protizápadní orientaci státu. Já jen, abychom sentimentálně neslzeli nad těmi, kteří tam půjdou.“

Vláda odpracovala ceny energií pro domácnosti, živnostníky a veřejnou sféru. Řešení pro průmysl představí ve středu.

Vyjasnilo se tak, za co se bude demonstrovat 28.9. Za proruskou a protizápadní orientaci státu. Já jen, abychom sentimentálně neslzeli nad těmi, kteří tam půjdou. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 13, 2022

