Že kradu?! Takže... Manžel ženy z ČT, Pospíšil a miliardy: Přituhuje. Piráti mají problém

Hlavní město nechá interně prověřit zakázku na servis souprav metra za 14,6 miliardy korun, kterou kritizuje opozice a koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Strany se také shodly na tom, že město změní stanovy firmy, aby o podobně velkých zakázkách musela informovat vedení města. Koaliční strany Piráti a Praha Sobě naopak nepodpořili návrh členů Spojených sil odvolat ředitele DPP Petra Witowského a náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě). O celé kauze píše mimo jiné Deník N, který si všímá toho, jak se v řešení problému neshodnou Piráti uvnitř strany.

„Nebát se a nekrást platí i dnes! Málo se ví, že tento známý výrok T. G. Masaryka zazněl v rámci kampaně při doplňovacích volbách do pražského zastupitelstva v roce 1913. Výrok směřoval proti korupci, s níž se potýkal pražský magistrát už před sto lety,“ napsala k celé věci radní Hana Marvanová Kordová na svém facebooku.

„Není tedy překvapující, že co chvíli musíme řešit podivné a netransparentní zakázky, naposledy zadání zakázky za 15 mld. Kč Dopravním podnikem za zády vedení města a dozorčí rady DPP. Když jsem kandidovala před více jak rokem do pražského magistrátu, naše heslo bylo transparentní hospodaření města, včetně městských firem. Proto teď důsledně trváme na tom, aby městská firma, která má z minulosti téměř nejhorší pověst spojenou se jmény pražských kmotrů, fungovala skutečně transparentně,“ podotkla.

Poslední kroky vedení Dopravního podniku vzbuzují podle jejích slov velké pochybnosti. „Zakázka z ruky na 20 let, která se může vyšplhat až na 22 mld. Kč jednoznačně měla být schválena v dozorčí radě DPP, a to se nestalo. Proč? Je to jen šlendrián nebo se někdo bál takového schvalování? Jak to, že o zakázce ještě před podpisem smlouvy nebyla informována rada města? Proto jsme požadovali odvolání generálního ředitele DPP, který je za tento netransparentní postup zodpovědný. Není to navíc jediná záležitost, která se chystá v DPP za zády vedení města. Přitom DPP hospodaří ročně s miliardovým rozpočtem a vlastní obrovské nemovité majetky v Praze. Bohužel jsme pro vyvození osobní odpovědnosti nezískali podporu u našich partnerů, což považuji za chybu. Právě vyvozování osobní odpovědnosti je důležitou prevencí před opakováními,“ uvedla.

„Zároveň trváme na tom, aby se změnily stanovy společnosti a zásadní rozhodnutí DPP, která se týkají velkých zakázek, závazků na mnoho let dopředu, zbavování se majetku DPP, vstupování do obchodních společností a podobná významná rozhodnutí byla vždy rozhodována dozorčí radou a zároveň před jejich schválením byla projednána v radě města. Věděla jsem, že boj proti korupci v Praze nebude jednoduchý, tak jako nebyl před sto lety za T. G. Masaryka. Nesmíme to ale vzdát. Držte nám v tom palce,“ dodala.