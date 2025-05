Zelené bezmozky. Pravda jim nemůže stát v cestě dobrému příběhu, rozebírá Vyoral

Estonsko a další pobaltské státy zabránily premiéru Ficovi v cestě do Moskvy přes svůj vzdušný prostor, protože letí na oslavy 80. výročí konce druhé světové války. Je to malichernost?

Jde o zcela záměrně očividnou ostrakizaci nejen samotného Ruska, které se po staletí snaží Anglosasové dobýt a ovládnout, ale už i kohokoliv, kdo bez špetky mozkové buňky v hlavě pravověrně velkohubě nehřímá a nechrastí zbraněmi proti oné eurasijské velmoci. Estonsko a další pobaltské státy, coby americké vazalské satelity, pak dělají za USA stejně černou práci tak, jako to činí ukrajinská vládnoucí junta v čele se zkorumpovanou Zelenskajou Grétou. Válka cizíma rukama a vytvoření, vyzbrojení a následné poštvání zběsilého beranidla vůči Rusku a jeho zdrojům. Podobnost agresí za Napoleona, Hitlera, Zelenského… čistě náhodná? Možné je všechno. Jen mějme na paměti slova klasika, na která se odkazoval třeba Jan Werich nebo Miloš Zeman: Všechno je jinak.

Kromě toho, Foltýn a ministerstvo zahraničí naskakují na baltský narativ, že osvobození v roce 1945 bylo jen přesunem do další totality, popř. okupace. Jak to jde dohromady s tím, že se „okupanti“ ještě v témže roce stáhli? Nebo jsou fakta dnes zbytečná?

Měli jsme tu na návštěvě ukrajinského prezidenta. A mě tak napadlo, nejradši ho mají většinou ti, kteří brojí proti populismu. Myslíte, že by dokázali říct a obhájit, zda je Zelenskyj levičák nebo pravičák? Jaké zákony se mu povedly ještě před únorem 2022?

Velká část těch, kteří uvědoměle a pravověrně hřímají ve prospěch prakticky všech agend stávajícího režimu, si v orwellovském smyslu dokážou obhájit neobhajitelné. Viděli jsme to u koronafašismu, testovacího a vakcinačního teroru, viděli jsme to u již takřka zapomenuté operace Black Lives Matter, vídáme to u agendy LGBTBFLMPSVZ… A vidíme to u rusko-ukrajinského konfliktu, který je pouze zástupnou válkou mezi Ruskem a západem, kdy západ je bohužel v tomto konfliktu mnohem spíše skutečným agresorem než samotné Rusko s Putinem v čele. A můžeme si lhát do kapsy, namlouvat si cokoliv, nebo se třeba s Foltýnem, Fialou a Zelenským oblékat do zeleného mundúru a stavět se na hlavu. Co se Zelenského diskriminačních a dalších zákonů týká, nechť si čtenáři dohledají tentokrát sami. Nerad bych je dezinformoval.

Pavel Novotný by měl nepravomocně jít za katr. Podle soudu se nechoval řádně během plnění podmínky. Zaúřadovaly boží mlýny? Nebo také věříte, že Pavel Novotný do vězení nikdy nenastoupí?

Tomuhle prominentnímu nosáči tankujícímu kdoví co, který nesahá po kotníky ani onuci, nebude nikdy dovoleno zkřivit ani vlásek. Jakkoliv by si to tenhle zakomplexovaný šišlavý šašek kolikrát zasloužil. I když ono je už stejně trochu pozdě na výchovu rozmazleného Pavlíka, který zřejmě trpěl závistí ke slávě svého otce. Takže nemějte strachy, nebo si nedělejte naděje – podle toho, jak to máte – ale tenhle do vězení nikdy nepůjde.

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře brojí proti členství Ukrajiny v EU, řka, že to je nevýhodné pro všechny země, které již v unii jsou. Ale když jsme tak v tom, neměli by si nadšené přijímání rozmyslet i v EU a na Ukrajině? Zvláště vzhledem k tomu, jak silný je na Ukrajině nacionalismus. Nebo si dotyční myslí, že se to prostě „nějak zvládne“?

Nezáleží, co si dotyční myslí. Ti jsou pouze lokaji, prostředníky a vykonavateli vyšší vůle. A jak by mělo být už za ta léta jasné snad každému, kdo zvládá malou násobilku, tak Evropské utopii nejde o blahobyt, prosperitu, bezpečí apod. členských zemí – respektive pevně svázaných nevolníků… EU v čele se svým politbyrem je pouze a jen nástrojem řízení, který je ze své podstaty namířen proti národním státům, proti jejich identitě a v důsledku proti zájmům drtivé většiny z nás – občanů.

Máme nového, amerického papeže. Myslíte si, že to v církvi povede k nějaké změně?

O novém papeži mi zatím není příliš moc známo, takže nemohu úplně soudit. Zajímavé je, že jde o druhého papeže za sebou z amerického kontinentu, přičemž vůbec prvního z USA. Můžeme tady hledat nějakou spojitost a symboliku v návaznosti na prvního jezuitu na papežském stolci? Každopádně si můžeme připomenout další platnou tezi: you have to be selected to be elected. Tedy něco ve smyslu: musíš být vybrán, abys byl zvolen. A vybrán nikoliv lidmi zezdola, ale těmi několika málo seshora. Nicméně dle všech mých předpokladů bude nový papež Robert Francis pokračovat v destrukční agendě nastavené Bergogliem.