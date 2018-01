Zelení ve Skotsku chtějí dát uprchlíkům volební právo. Ukáží tím prý otevřenost a dají lekci Londýnu

Server Britské listy předestřel českým čtenářům stanovisko europoslance za Zelené Rosse Geera, že by bylo dobré, kdyby uprchlíci, kteří se rozhodnou žít ve Skotsku, dostali hlasovací právo v komunálních i všeobecných volbách. Uprchlíci by podle tohoto europoslance měli dostat možnost naplnit svá demokratická práva. Právě tak budou moct okusit, co to je žít v demokratické společnosti.

„Skotsko je vstřícná země. Naše historie přijímání těch, kteří potřebují bezpečný domov, je dlouhá a pokračuje i dnes. Teprve před několika týdny jsme oslavovali příchod dvoutisícího syrského uprchlíka. Jak lépe ukázat všem těm, kdo tu žijí a jejichž život je ovlivňován rozhodnutími vlády a komunálních úřadů, aby měli právo se podílet na rozhodování o tom, kdo bude činit tato rozhodnutí,“ napsal europoslanec.

Novinář Michael Gray k tomu na sociální síti twitter napsal, že by takovýto krok velmi uvítal a doufá, že na něj dojde. Šlo by podle jeho názoru o další důkaz, že Skotsku prospěje, pokud se více moci přesune z centrální britské vlády na občany Skotska.

'Scotland is considering giving refugees the right to vote.' Hope this happens. A simple, inclusive move. & further evidence that devolving power from Westminster to Scotland = better decisions. ?? https://t.co/TaUXQSyptL