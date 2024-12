Zelenskyj přešel do slovenštiny. Spor s Ficem se vyostřuje

Zelenského dopisu předcházelo Ficovo prohlášení, které sdílel na síti Facebook. „Pane prezidente Zelenskyj, já rozumím tlaku, kterému jste vystaven. Rozumím, že ze zištných politických a mocenských důvodů vám Západ dává prakticky všechno, o co si řeknete. Ale já nejsem váš podřízený, který si nemůže říct vlastní názor a který má povinnost jen vám pomáhat a nic od vás neočekávat,“ vypálil ke svému východnímu sousedovi Fico.

A poté Zelenskému vyčetl, že už nechce přes území Ukrajiny Slovensku dodávat žádný plyn. „Protože podle něho, ať už to bude jakýkoliv plyn, bude to vždy ruský plyn. My totiž stále nabízíme možnost, že si na rusko-ukrajinské hranici koupíme plyn a požádáme Ukrajinu, aby ho transportovala jako náš slovenský plyn. … Ale ukrajinský prezident o tom nechce ani slyšet,“ udivil se Fico, podle něhož je Zelenského argumentace tak pevná jako voda v proutěném košíku.

„Zastavením tranzitu plynu způsobí prezident Zelenskyj miliardové škody EU včetně Slovenské republiky a dojde k dalšímu snižování konkurenceschopnosti EU,“ zaznělo od Roberta Fica.

A přišla rychlá odpověď od samotného prezidenta Ukrajiny. „Vypadá to, že Putin pověřil Fica otevřením druhé energetické fronty proti Ukrajině na úkor zájmům obyvatel Slovenska. Jen takto lze vysvětlit Ficovy hrozby odpojit Ukrajinu od mimořádných dodávek elektřiny během zimy, kdy ruské útoky zasahují naše elektrárny a distribuční síť,“ napsal důrazně Zelenskyj.

Javí sa, že Putin poveril Fica otvorením druhého energetického frontu proti Ukrajine na úkor záujmov obyvateľov Slovenska. Len takto sa dajú vysvetliť Ficove hrozby odpojiť Ukrajinu od mimoriadnych dodávok elektriny počas zimy, keď ruské útoky zasahujú naše elektrárne a… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

Pro Ukrajinu nejsou nouzové dodávky elektřiny žádný rozmar, ale životní nutnost kvůli válce, kterou proti Ukrajině vede Rusko. „Ukrajina potřebuje import elektřiny pouze kvůli ruské okupaci naší Záporožské jaderné elektrárny a cílené destrukci značné části ukrajinských tepelných a vodních elektráren ruskými raketami a drony ,šahid’,“ vysvětloval Zelenskyj nesnadnou pozici Ukrajiny.

A pochválil ukrajinské energetiky, kteří se i přes útoky na energetickou síť země snaží udržet síť dle možností funkční. „Díky hrdinské práci našich energetiků a záchranné spolupráci s EU, USA, Spojeným královstvím, Norskem, Japonskem a dalšími partnery jsme zabránili blackoutům na Ukrajině,“ napsal Zelenskyj. „Nyní Fico zatahuje i Slovensko do snahy Ruska ublížit Ukrajincům. Podpora zločinné ruské agrese je naprosto amorální,“ dodal.

Volodymyr Zelenskyj připomněl Slovákům, jaké dopady na jejich zemi má politika jejich premiéra. „Ficova krátkozraká politika už připravila obyvatele Slovenska o kompenzace za ztrátu tranzitu ruského plynu, a nyní může připravit Slovensko ještě o minimálně 200 milionů dolarů ročně, které Ukrajina platí Slovensku za dováženou elektřinu,“ vypočítal Zelenskyj Slovensku jeho ztráty a zdůraznil, že Ukrajina ze Slovenska nečerpá elektřinu zadarmo. „Ano, dovoz elektřiny na záchranu není zadarmo, jedná se o značné finanční prostředky.“

Poté ukrajinský prezident udělil Ficovi radu, jak má pracovat na zásobách plynu. Podstatou podle něho je spolupráce a nákupy plynu v USA. „Pro všechny v Evropě, včetně lidí na Slovensku, je ze všech hledisek výhodnější spolupracovat se sousedy a s Evropskou unií na zvyšování dodávek energetických zdrojů do Evropy, zejména plynu z Ameriky a od dalších partnerů. Jen takto lze snížit ceny energií pro většinu domácností,“ zmínil Zelenskyj.

Když nedostane Ukrajina elektřinu ze Slovenska, dostane ji od dalších partnerů v Evropě, pravil Zelenskyj. „Podíl Slovenska na dovozu elektřiny na Ukrajinu je přibližně 19 %. Ukrajinská vláda spolupracuje s našimi sousedy v EU, aby zachovala potřebný objem dodávek elektřiny. Slovensko je součástí jednotného evropského energetického trhu a Fico by měl respektovat celoevropská pravidla,“ prskal nad politikou Roberta Fica Zelenskyj.

A přišlo i obvinění, že slovenský premiér poslouchá příkazy ruského prezidenta Vladimira Putina. „Jakákoli svévolná rozhodnutí v Bratislavě nebo příkazy z Moskvy pro Fica týkající se elektřiny neodřežou Ukrajinu od dodávek elektřiny, ale určitě mohou vést k odloučení současné slovenské vlády od evropského společenství,“ vyjádřil svůj názor Zelenskyj.

K věci se vyjádřila i agentura Bloomberg. Ta konstatuje, že pokud se smlouva o tranzitu na poslední chvíli neprodlouží, zastaví se tok plynu do EU v hodnotách miliard krychlových metrů. Podle Bloombergu Slovensko a Maďarsko měly tři roky na to, aby se závislosti na ruském plynu zbavily. Ale neudělaly to.

Bloomberg informuje, že Zelenskyj obvinil Fica z toho, že v Moskvě uzavřel stínové dohody.

Volodymyr Zelenskyj navrhuje, že by plynovodem mohl proudit plyn z jiných zemí. Agentura varuje před tím, že plynovod vedoucí přes Ukrajinu byl poslední tři roky války chráněn oběma stranami konfliktu. To by se po skončení smlouvy a tranzitu ruského plynu mohlo změnit. Vojenským cílem by se mohl stát nejen plynovod samotný, ale také zásobníky plynu.

„Může to být pro Zelenského záchranné lano, pokud se rozhodne umožnit pokračování tranzitu,“ řekl Christian Egenhofer, vedoucí výzkumný pracovník think-tanku CEPS v Bruselu.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí agentuře Bloomberg potvrdilo, že jednání dále pokračují a že není zcela vyloučené, že k nějaké vzájemné dohodě na poslední chvíli dojde.

Kromě plynovodů na Slovensko a do Maďarska je ruský zkapalněný zemní plyn dodáván také do přístavů ve Francii, Belgii a Španělsku. To chce Evropská unie zastavit a zbavit se tak zcela ruského plynu.

„Hádka o ruský plyn zhorší klín mezi členy EU, což je v souladu se zájmem Ruska na tom, aby evropská podpora pro Ukrajinu praskla,“ řekl pro Bloomberg Bota Iliyas, hlavní analytik společnosti PRISM, strategické zpravodajské firmy.

Podle vyjádření Evropské komise pak platí, že úplné zastavení dodávek plynu ze strany Ruska nikterak zásadně nezvedne jeho ceny. Agentura Bloomberg přesto připomíná, že ceny plynu letos v Evropě stouply o 48 %.

Před invazí na Ukrajinu v únoru 2022 bylo Rusko hlavním dodavatelem plynu do EU a zajišťovalo více než 40 % dovozu bloku. Po vypuknutí války a omezení dodávek Evropa urychlila svůj odklon od ruské energetiky. V loňském roce tvořil ruský plyn přibližně 8 % dovozu do EU.

