Zelenskyj vzkazoval Putinovi: Už nezbývá moc času

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poprvé otevřeně naznačil, že se ukrajinská protiofenziva rozbíhá. Učinil tak v reakci na slova ruského prezidenta Vladimira Putina, který veřejně prohlásil, že ukrajinský útok již započal a hned od počátku se Ukrajincům nedaří plnit jejich cíle.

„Je zajímavé, co Putin řekl o naší protiofenzívě. Je důležité, aby to Rusko vždy cítilo: že jim podle mého názoru nezbývá mnoho času,“ řekl Zelenskyj. Dodal, že je v každodenním kontaktu s vojenskými veliteli včetně šéfa ozbrojených sil Valerije Zalužného a „všichni jsou nyní pozitivní. Řekněte to Putinovi!“ poslal vzkaz do Kremlu přes server Kyiv Post.

To, že se ukrajinská protiofenziva rozbíhá, potvrdil britské BBC Serhij Kuzan, spoluzakladatel a předseda Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci. „Nyní probíhá takzvaná ‚fáze bojového průzkumu‘ po celé délce fronty. To znamená, že probíhá sondáž ruské obrany,“ řekl Kuzan. „Někde se to děje úspěšněji s malými ztrátami. A někde méně úspěšně, kde se Rusové brání,“ dodal. Odmítl jmenovat konkrétní města, řekl pouze, že všechna se nacházejí v oblasti jižně od Záporoží. „Jde o to, že se fronta konečně pohnula,“ řekl Kuzan.

Vladimir Rogov, šéf veřejného záporožského hnutí „Jsme s Ruskem“, sdělil ruské státní agentuře RIA Novosti, že se Ukrajinci připravují k dalšímu útoku v Záporožské oblasti. „Ukrajinští ozbrojenci se připravují na nové útoky v záporožském směru. Jejich pokusy jsou na vzestupu. Večer provedli na našich pozicích masivní dělostřeleckou přípravu pomocí kouřové clony v oblasti Orechova, pravděpodobně pro krytí přesunu obrněných vozidel.“

Situace na pozicích a podél frontové linie přitom podle Rogova zůstává pod kontrolou. Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že při pokusech o útok ve směru Južnodoněck a Záporoží ztratily ozbrojené síly Ukrajiny čtyři Leopardy a pět Bradleyů. Ruské stíhačky odrazily nepřátelské útoky.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) napsal, že ukrajinské útoky probíhají v několika oblastech. U Bachmutu, v Záporoží a v Luhanské oblasti.

„Jeden z ruských proválečných blogerů tvrdil, že ruské obranné operace na jižní Ukrajině se opírají o tři hlavní složky: včasné odhalení a zničení ukrajinských útočných formací, masivní použití protitankových zbraní a zaminování území v blízkosti ruských obranných pozic. Bloger tvrdil, že minová pole mají dvojí účinek, neboť nejprve poškozují ukrajinská obrněná vozidla při pokusu o proražení minového pole a poté znovu při ústupu z oblasti. Ruské zprávy o ukrajinských útocích na jižní Ukrajině v posledních dnech naznačují vzorec, podle kterého ukrajinské síly provádějí omezené průlomy a dočasně obsazují nové pozice, než je ruské síly později znovu obsadí nebo vytlačí z těchto pozic. Tento taktický vzorec naznačuje, že ruské síly pravděpodobně udržují na jižní Ukrajině doktrinálně správné obranné operace,“ napsal ISW.

Ruští blogeři také tvrdí, že ruské jednotky jsou úspěšnější v elektronickém boji a úspěšně potírají aktivity ukrajinských dronů, zatímco když se o totéž pokoušejí Ukrajinci v případě dronů ruských, prý se jim nevede zdaleka tak dobře. A že Rusové tak mají mnohem lepší přehled o aktuální situaci na frontě. Na druhé straně prý Ukrajinci dosahují bojových úspěchů v noci, protože disponují lepším západním vybavením pro noční vidění.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

