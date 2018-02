Zeman? Hovado, promluvil mladý youtuber, podporovatel Drahoše

ROZHOVOR – Po výsledku prezidentských voleb uvažuje o přesídlení do Velké Británie. Vystoupení z EU mu vadit nebude, to by podle mladého youtubera Vita Vodvarky byla katastrofa jen pro Českou republiku... Nadšeného podporovatele Jiřího Drahoše, v jehož prospěch před volbami rozjížděl masivní kampaň, prý ‚nezklamal‘ Miloš Zeman hned v den vyhlášení výsledků voleb, a to mimo jiné svými „rudými bodyguardy“. „Má ve svém týmu stejná hovada, jako je on,“ dodává.

„Pokud vyhraje Zeman, stěhuju se do Londýna,“ řekl jste v minulém rozhovoru. Takže balíte kufry?

Do Londýna jsem odletěl na týdenní rozkoukání a určitě v nejbližších měsících budu uvažovat o hledání práce ve Velké Británii a poté i bydlení.

Je to v době rozjetého Brexitu dobrá volba?

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie je supervolba. Monarchie je monarchie a měla by zůstat samostatná a nezávislá. Je jasné, že to není úplně dokonalé, ale je to dobré.

A co Czexit...?

Pro nás tady v České republice by vystoupení z EU znamenalo katastrofu...

Vy jste v lednu rozjel masivní kampaň ve prospěch Jiřího Drahoše. Jak vnímáte výsledek, který nedopadl podle vašeho gusta?

Výsledek voleb vnímám velice negativně. Člověk si řekne, že to po volbách přejde, ale není to pravda. Je mi smutno z lidí na Moravě, kteří v jistých 80 procentech volili Miloše Zemana.

Co prvního vás napadlo, když zvítězil Miloš Zeman?

Jako první mě napadlo, jak bude probíhat oslava a proslov pana Zemana. Hned po vyhlášení jsem se styděl za „nového“ prezidenta a nezklamal mě: Opět dokázal to, za čím si stojím – jeho tým jsou stejná hovada jako on. Viz ti komunističtí „bodyguardi“ v hotelu.

Ovlivní výsledek prezidentské volby nějak váš život?

Prezidentské volby nepřímo ovlivní můj život, jelikož jsem člověk, který vše bere s nadhledem. Život mi nic nezmění.

Jiří Drahoš uvedl, že z veřejného života neodchází. Co má podle vás v plánu?

Jsem rád, že pan Drahoš bude aspoň vidět. Bude moci prosadit nějaké věci. Co má v plánu, bohužel nevím, myslím si, že to vše musí zvážit.

Tak kde byste ho rád viděl? Mělo by například smysl založit novou politickou stranu?

Kde bych ho rád viděl? Jistě že na Pražském hradě jako prezidenta, ale to bohužel zase na pár let nebude možné... Ehm, snad se dočkáme dřív.

Doufám, že se nesníží na úroveň Poslanecké sněmovny, rád bych ho viděl v Senátu nebo jako zakladatele „kvalitní“ strany.



Byli to zejména starší lidé a lidé s nižším vzděláním, kdo upřednostnil Miloše Zemana. Co se tedy musí změnit, aby to příště bylo podle vašeho „přání“?



Změnit se toho musí opravdu spousta... Přestat si například dělat názor na základě televizních debat.

Podle některých stačí, že starší ročníky vymřou... Publicistka Alvarová mluví o „zdrojích strachu“, kam patří jednak stáří a dále nemoci, dluhy, změny ve světě, nedůvěra v lidi. Nemělo by se změnit to, aby prostě lidé viděli svět nadějněji, a tedy víc „drahošovsky“?

O vymírání bych nemluvil – ozvala se mi spousta lidí starších 60 let, kteří podporovali pana Drahoše. A paní Alvarová? Má pravdu, souhlasím s ní.

