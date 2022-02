Zeman? Kudla do zad západním spojencům, nadává Máca. A má toho víc

reklama

Prezident Miloš Zeman v květnu 2018 prohlašoval, že jed novičok, který byl použit proti Sergeji Skripalovi, se vyráběl a testoval už v Československu, čímž zpochybnil britské závěry, že za útokem na Sergeje Skripala na britské půdě stáli jednoznačně Rusové.

Stejně tak prezident Zeman v roce 2021 zpochybnil závěry české policie a Bezpečnostní informační služby, že za útokem ve Vrbětících z roku 2014, při kterém zemřeli dva čeští občané, stáli dva agenti ruské armádní rozvědky. Prezident do médií oznámil, že v kauze Vrbětice existuje více vyšetřovacích verzí a dal najevo, že má problém věřit BIS.

Teď podobně jasně ukázal, že má problémy věřit americké CIA.

„Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude. Protože Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď,“ pravil Miloš Zeman. „Nemohu vyloučit nějaký velmi lokální konflikt na hranicích Doněcké či Luhanské republiky. Ale to je něco úplně jiného než ruská agrese vůči Ukrajině. Když se mě ptáte, proč to Západ dělá, a generální tajemník NATO Stoltenberg – který by měl odstoupit kvůli stažení se z Afghánistánu – říká, že Rusové jsou připraveni a válka může začít každý okamžik, no, tak proti tomu mluví stahování ruských jednotek. Které začalo poté, co na svém vlastním území Rusové dokončili vojenské cvičení,“ dodal posléze.

Na sociální síti Twitter Miloš Zeman vlastně svými slovy příliš nepřekvapil.

„Zeman nezklamal, vše je blamáž CIA. ‚Nemohu vyloučit nějaký velmi lokální konflikt na hranicích Doněcké či Luhanské republiky. Ale to je něco úplně jiného než ruská agrese vůči Ukrajině,‘ řekl Zeman. Nepochopil ani to, že už toto je agrese vůči Ukrajině!“ poznamenal někdejší ředitel Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer.

Komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov naznačil, že se Zeman vlastně vyjádřil přesně tak, jak se od něj očekávalo. „Jistota je jistota,“ uvedl.

Analytik Roman Máca poukázal na to, jak velký pozitivní ohlas vyvolal Zeman svými slovy v ruských médiích.

„Tak některým chyběl Zeman, až ho tu mají. Po kudle do zad západním spojencům ho máte plná ruská média. V jeho případě je to teda spíš píchnutí komára, ale to ruský čtenář nevidí. Že to vyšlo teď a zrovna ve stranickém tisku pro mě vůbec není náhoda,“ poznamenal Roman Máca.

Politolog Jiří Pehe připomněl, že Zeman pracovníky BIS v minulosti označil za čučkaře a teď se asi podobně dívá na pracovníky CIA.

„Zeman si nemyslí, že Rusko zahájí ozbrojený útok na Ukrajinu, informace o ruské agresi je dle něj další blamáží amerických tajných služeb. Jsou to prostě čučkaři. Ne jako Hrad, kde se tajné informace raději rovnou skartují,“ připomněl Pehe s nádechem ironie poslední hradní kauzu politolog.

Na Hradě skartovali zprávu BIS k Vrběticím.

Marek Švehla z Respektu zhodnotil Zemanovu pozici stejně jako již zmíněný Petr Fischer.

„Putin zcela ovládne východ Ukrajiny, vláme se do ukr. vládní politiky, bude blokovat přístavy a ničit ukr. ekonomiku. A Zeman bude vykládat - válka není, všechno v pohodě,“ poznamenal Švehla.

