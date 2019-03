Zeman a Čaputová: Halík se obává. Je to vážné

Kněz Tomáš Halík se na svém blogu na serveru Aktuálně.cz rozepsal o slovenských prezidentských volbách. Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič se včera setkal s českou hlavou státu Milošem Zemanem. A to právě Halíka přinutilo k otázce: Šefčovič učněm Zemana?

„Klement Gottwald jezdil do Moskvy se učit, jak oponentům ‚zakroutit krkem‘; pan Šefčovič přijel do Prahy se učit od Zemana, jak vést kampaň a vyhrát volby. To je znepokojující a varovný signál. Nezapomeňme, že k prvnímu vítězství Zemana nemálo přispěl podlý burcující inzerát, který v den voleb v největším bulvárním listu lživě očernil Karla Schwarzenberga. Už se mnohokrát ukázalo, že Ficovo vedení Smeru, které pan Šefčovič reprezentuje a které se právem bojí, že s volbou Zuzany Čaputové přijde na Slovensko kultura práva, je schopné čehokoliv,“ varuje Halík a věnuje se slovenské politice.

Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 13% Šefcovič 57% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 3994 lidí

Původní text ZDE

Všímá si například toho, jak z Šefčoviče je podle jeho slov dělán obránce křesťanských hodnot, kdežto z jeho protikandidátky Zuzany Čaputové „zlý Herodes“.

„Věřím, že Slováci před ‚katolicismem bez křesťanství‘ dají přednost skutečným hodnotám evangelia, jako je spravedlnost a milosrdenství, pravdivost, nenásilí, pomoc pronásledovaným a marginalizovaným, solidární láska a odpovědnost za sociální i přírodní prostředí,“ uzavřel.

Psali jsme: Herman (ANO): Odmítáme politické zásahy do rozhodování nezávislého úřadu Rosatom: V Novovoroněžské JE-II začalo tlouct srdce 3. bloku generace III+ v Rusku Autodrom Most: Autoshow a nový asfalt na dráze přilákaly tisíc motoristických nadšenců 12. týden na ČMKBK: Zemní plyn i elektřina zlevnily

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef