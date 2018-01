Zeman se bojí, je si jist kandidát Hilšer. Prezident by měl být "potrestán" prázdnou židlí

Prezident Miloš Zeman už 10. března, kdy oznámil svou opětovnou kandidaturu, uvedl, že nepovede žádnou kampaň a že se nebude účastnit televizních a rozhlasových debat, kde by útočil na protikandidáty, a také tak činí. Jenže to se nelíbí zbylým prezidentským kandidátům, kteří by naopak své síly s jeho rádi poměřili. Kandidát na prezidenta Marek Hilšer proto vyzval účastníky v boji o Hrad, aby v předvolebních debatách společně trvali na prázdné židli pro Miloše Zemana. „On se bojí konfrontace,“ je si jistý Hilšer.

„Vážení kolegové, myslím, že by bylo dobré, abychom trvali na prázdné židli pro Miloše Zemana ve všech diskusích, kam chodíme. On se bojí konfrontace. Co vy na to?“ ptal se Hilšer.

A není jediný z kandidátů, kdo současného prezidenta vyzýval, aby se debat účastnil. Například podle Michala Horáčka svým odmítáním Zeman narušuje demokratickou platformu, kde platí stejná pravidla pro všechny. Podle informací serveru Novinky.cz nejsou s prezidentovým přístupem spokojení ani kandidáti Jiří Drahoš a Mirek Topolánek.

Podle kandidáta Fischera by měl Zeman v debatách představit své plány a případné změny, které by udělal. „Miloši Zemanovi je dobré připomínat, že se vede kampaň. Pokud říká, že on ji nepovede, tak mně to připadá trochu nefér vůči občanům,“ doplnil v úterý Novinkám Fischer.

Prezident Miloš Zeman cestoval po krajích a byla založena i webová stránka Zeman znovu 2018. Na mnoha místech jsou k vidění jeho billboardy a občané obdrželi i letáky do schránek. Dokonce i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí tvrdí, že Zeman kampaň skutečně vede. „Pan prezident nebude nikomu bránit ve vyslovení podpory před přímou volbou za podmínky dodržení zákona,“ hájí ho jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

