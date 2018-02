Zeman se za týden v Lánech sejde s Hamáčkem a Zimolou

Již ve středu odpoledne čeká Zemana schůzka s představiteli komunistů a Svobody a přímé demokracie. Dá se předpokládat, že se zástupci všech tří stran bude prezident mluvit zejména o sestavování vlády s hnutím ANO a o aktuální politické situaci.

Hamáček se Zimolou byli zvoleni do čela strany na nedělním stranickém sjezdu v Hradci Králové. Nový předseda strany dal vzápětí najevo, že by rád s hlavou státu udržoval co nejkorektnější vztahy a že by se s ním rád brzy setkal. Schůzku nevyloučil ani Zeman, který s částí vedení sociální demokracie ještě nedávno vedl otevřený boj.

Zeman při sestavování nové vlády pomáhá premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO), kterého již pověřil vytvořením nového kabinetu. Zatímco v minulosti prezident preferoval vládu tvořenou zástupci vítězného hnutí ANO a sociální demokracie za podpory KSČM, nyní se přiklání k tomu, aby ANO vytvořilo jednobarevnou vládu, která by se opírala o hlasy dalších stran. ČSSD doporučil, aby nepožadovala ve vládě posty ministrů, ale jen náměstků.

Ochotu k toleranci vlády za určitých okolností v minulosti vyjádřili předsedové KSČM Vojtěch Filip i SPD Tomio Okamura. Oba si na středu domluvili na Pražském hradě u Zemana audienci. Filip na Hrad zamíří na 14:00. „O setkání požádali páni předsedové, tudíž vyčkáme, s jakými tématy přijdou,“ řekl ČTK Ovčáček ohledně témat schůzky. „Jistě se ale bude debatovat o aktuálních otázkách, mezi které bezesporu patří jednání o nové vládě,“ dodal.

