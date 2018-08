Zeman umře, hurá? Jaroslav Hutka označen za..., ale je tu další článek: Prezident je dement, řekl prý zasvěcený lékař. A na Hradě se má dít toto

Silně se ozval jeden ze zakladatelů ODS, Petr Paulczyňski. Ve svém příspěvku na Twitteru nejdříve Hutku celkem jednoduše odsoudil: „Jaroslav Hutka je blbé primitivní hovado.“ Pak upozornil na dvojí metr, kterým se měří umělcům a antisemitům: „Já vám nevím, ale jaký je rozdíl, když někdo přeje veřejně smrt prezidentovi (a nic se mu nestane), nebo když někdo přeje smrt například Židům (a dostane za to trest)? Tak buď máme absolutní svobodu slova (pro všechny), nebo nemáme, ale pak trestejme všechny stejně.“

Jaroslav Hutka je blbé primitivní hovado — Petr Paulczyňski (@paulczynski) August 2, 2018

Já vám nevím, ale jaký je rozdíl, když někdo přeje veřejně smrt prezidentovi (a nic se mu nestane), nebo když někdo přeje smrt například Židům (a dostane za to trest)?



Tak buď máme absolutní svobodu slova (pro všechny), nebo nemáme, ale pak trestejme všechny stejně. — Petr Paulczyňski (@paulczynski) August 2, 2018

K jeho slovům pak dodala srovnání aktivistka Lea Vojteková-Šofránková. Napsala na svém facebooku: „Když pominu, že to Hutkovo ‚veledílo‘ je tak na úrovni ZŠ, tak co by zpíval o Havlovi? Ten nekouřil? A nepil?“

Ozval se i blogger a spisovatel Ladislav Větvička: „Ubohost a zvrhlost ozývá se z mulťáckých kruhů. Ja se za něho stydím to doposlouchat do konce... Ale líbí se mi, jak se nakonec odkopou sami. Ovšem, kolik škody jsi do té doby narobil, že, Havlíčku, Havle?“

O problémech prezidenta ČR píše i Pavel Šafr na svém webu Forum24. Na záběrech ze setkání se slovenským prezidentem Kiskou se Zeman prý „kymácel, podivně se kroutil a měl nepřítomný pohled“. Šafr to nepokládá za následek opilosti, ale důkaz vadnoucího zdravotního stavu.

Podle důvěrných informací jeho deníku je prý Zemanův tým na Hradě zoufalý z toho, jak Zeman poslouchá Andreje Babiše, a naopak nenaslouchá svým bližním. A také z cyklického zhoršování jeho zdravotního stavu a stále absurdnějšího chování na veřejnosti. Nejvíce údajně trpí Vratislav Mynář s Martinem Nejedlým. Oba prý po Babišově jmenování ztratili vliv a vědí, že jimi Babiš pohrdá.

Nejmenovaný lékař má údajně podezření, že prezident trpí ischemicko-vaskulární demencí. Pokud by tomu tak bylo, prezidentův mozek by nebyl dostatečně okysličován a neměl by nad sebou úplnou kontrolu. Příznakem této ztráty kontroly je prý někdy i nepřiměřená hrubost, pak se hovoří o nemoci sprostých dědečků. Může docházet k poruchám komunikace, kontinence, myšlení a úsudku. Podle Šafra by toto mohlo vysvětlovat, proč je Zeman tak ochotný dát moc Babišovi.

