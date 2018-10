Zeman vyvolal 28. říjnem ještě tři tyto zuřivé ohlasy. Všechny stojí za to

Janě Machalické ze všech Zemanových vyznamenaných nejvíce vadil básník Karel Sýs. Zemanův seznam oceněných označila za tragikomické čtení. Podle ní je Sýsovo vyznamenání i chybou Parlamentu, který schválil návrh komunistů. „Sýsův životopis je věčná story oportunisty, který počátkem normalizace, kdy z literatury zmizela řada skutečných spisovatelů, nasál svou šanci,“ vyjádřila se o básníkovi. Jeho tvorba byla prý vždy ideologická a ve službě strany. „Jako ochotný mouřenín byl vždy po ruce, když bylo třeba špinit ideové odpůrce režimu,“ přidala ještě na básníkovu adresu spolu s obviněním, že se vyvaloval na Dobříši a jezdil do zahraničí. Že Sýs považoval listopadový převrat za zločin, jí nepřipadá divné, pro něj to podle ní znamenalo, že rodná partaj už mu nemohla nic dát. Je to prý urážka pro desítky samizdatových literátů.

Jířího Krampola a Ivana Vyskočila Machalická na jednu stranu ocenila, Krampola za dabing a za hraní v Grossmannově éře v Divadle Na zábradlí, Vyskočila za „bijáky“ v šedesátých letech a divadelní tvorbu, ale oba prý dostali metál za to, že ve volbě podpořili prezidenta Zemana. „Za co asi dostává cenu Ondřej Hejma? Kdo ví, že by za nadstandardní vztahy k Václavu Klausovi?“ zakončila své úvahy Machalická.

Petr Bittner byl o dost ostřejší ve svých odsudcích a nemohla chybět slova o „xenofobní žumpě“, což jsou podle něj Parlamentní listy. Podle Bittnera se příjemci vyznamenání dělili na ty, kteří si vyznamenání zasloužili, na sporné kandidáty a „několik jedinců, jejichž vyznamenání nelze pokládat za nic jiného než urážku těch, kteří Československo před sto lety zakládali“.

„Nepoučitelný“ Miloš Zeman prý vyznamenáním těchto lidí degradoval ocenění skutečných osobností a hrdinů mezi přítomnými i v minulosti oceněnými. „Příbuzní padlých vojáků museli sedět na jednom pódiu vedle proruského trolla Erika Besta, konspiračních pološílenců v čele s kdysi schopnou novinářkou, dnes zcela popletenou dámou Janou Lorencovou nebo vedle provinčních bavičů Ivana Vyskočila, Jiřího Krampola a Ondřeje Hejmy,“ vyjádřil se Bittner o příjemcích ocenění z rukou hlavy státu.

„Všichni tři muži mají společné jedno: vytáhli v posledních letech do hlasitého boje proti migrantům, všichni tři se stali pravidelnými autoritami v xenofobních žumpách typu Parlamentních listů – což je suma sumárum bezpochyby to hlavní, co je nominovalo na podium,“ prohlásil „politický filosof“ a dodal, že dostali ocenění kvůli své politické angažovanosti, protože nad svými kolegy v oboru nevynikají. Všichni tři prý vyslovili před volbami zaklínadlo: „Miloše Zemana podporuji.“

Další, kdo Bittnerovi leží v žaludku, je Iva Kohoutová. „Tohle vyznamenání by nás mělo urážet ze všech nejvíc. Vyznamenání pedagožky za boj proti studentce je vyznamenáním silnějšího za to, jak si s podporou ještě silnějších podal toho nejslabšího. Takového aktu může být schopen jen politik, který ztratil jakýkoli morální kompas. Je to akt obludné zvůle, triumf nenávisti nad humanitou,“ hrozí se Bittner nad Zemanovým rozhodnutím.

Prý pokud oceňujeme porážku „osamocené somálské dívky“ (dívky se zastala Anna Šabatová a neziskové organizace a o jejím skutečném původu jsou pochybnosti), tak podle sloupkaře Referenda připomínáme Rakousko-Uhersko, kde se šlapalo národům na páteř, a v Zemanovi se údajně to nejhorší z habsburské monarchie vrátilo.

Miroslav Macek byl ve své kritice Zemanových vyznamenaných nekonkrétní a lakonický. Na svém webu Viditelný Macek prohlásil: „Seznam vyznamenaných by byl skvělou přílohou lékařského spisu Miloše Zemana.“ Dnes ještě zveřejnil jiné verbální škobrtnutí na Hradě: „Jak je to možné, že se neozval nikdo z těch, kteří jinak čekají na jakékoliv škobrtnutí současného nejvyššího státního úředníka? Ten totiž během projevu slíbil, že večer bude do Vladislavského sálu přinesen meč prvního ministra obrany, a místo toho jsme mohli v televizi vidět, že přinesli šavli prvního ministra vojenství! Že by nejvyšší velitel vojsk nerozeznal meč od šavle? A že by to nebylo divné ani veskrze univerzálně vzdělaným novinářům? Kroutím hlavou,“ zveřejnil Miroslav Macek pochyby nejmenovaného čtenáře.

