Zemanova ruka: Ovčáček má dobré zprávy. A je tu poděkování

Prezident Miloš Zeman si včera večer zlomil pažní kost a musel být operován. Do kosti mu byl podle informací kancléře Vratislava Mynáře implantován titanový čep. „Pan prezident se cítí velmi dobře, srší humorem a je mu nablízku jeho milovaná rodina. Ještě jednou děkuji všem, kdo na pana prezidenta myslíte, modlíte se za něj a projevujete starost,“ sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na Facebooku. Mynář nechtěl důvod zranění komentovat. Naplánovaný program prezidenta by neměl být ohrožen.

reklama

Prezident Miloš Zeman byl včera večer převezen do Ústřední vojenské nemocnice kvůli zlomenině paže, kde prodělal zákrok. Server Novinky informoval o tom, že lékaři implementovali prezidentu Zemanovi do paže titanový hřeb. Novinkám to prozradil hradní kancléř Vratislav Mynář. „Prezident se cítí dobře a je plný humoru,“ pověděl kancléř. Do domácího léčení by měl nastoupit o víkendu. Nepobývá už ani na jednotce intenzivní péče, přesunul se na běžný pokoj.

Celý článek ZDE:

Anketa Máte důvěru ve zdraví prezidenta Zemana? (Ptáme se od 26.8.2020) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 2419 lidí

Důvod zranění nechtěl Mynář komentovat. „Prostě se to stalo, pan prezident má právo na své soukromí, a pokud se rozhodl přemístit se ve vlastní vile bez ochranky, tak je to jeho právo,“ sdělil. Po šest až osm týdnů prý nebude moci používat v pravé ruce hůlku. Měl by mít tedy ortézu. „Po krátké rekonvalescenci mu to nebrání ve výkonu jeho povinností,“ uzavřel. Prozradil však, že prezident měl k obědu rybu s vařeným bramborem.

O operaci informoval i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na svém facebookovém profilu. Operace zlomené pažní kosti prý tedy proběhla hladce a byla hotova za necelou hodinu. „Panu prezidentovi byl do kosti implantován titanový hřeb. Při operaci, vše zlé je k něčemu dobré, lékaři zjistili, že pan prezident ve svém věku netrpí odvápněním kostí. A to je moc dobře pro hojení!“ pověděl Ovčáček.

Rekonvalescence prý tedy bude trvat šest až osm týdnů a záleží pouze na prezidentovi, kdy obnoví svůj pracovní program. Určitě však nebude zrušeno vystoupení Miloše Zemana 6. září v televizi. O víkendu by měl být propuštěn do domácího ošetřování do Lán.

Fotogalerie: - Umělecké dílo na Smetanově nábřeží

Psali jsme: Zeman vyzván k rezignaci. A přišla rada od Milionu chvilek

„Pan prezident se cítí velmi dobře, srší humorem a je mu nablízku jeho milovaná rodina. Ještě jednou děkuji všem, kdo na pana prezidenta myslíte, modlíte se za něj a projevujete starost. Jsme s vámi, buďte s námi! Váš Jiří Ovčáček,“ uzavřel mluvčí prezidenta příspěvek o stavu Miloše Zemana.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Máme nový bazén, hurá!“ Ale je zle: Kvůli Babišovi „Zchlastal se a bude dělat h*vno.“ Zeman čelí po zlámané ruce dalším ranám Možná zaplatíme dvakrát! Čunku, konec pofidérních dohod, zní od opozice na Zlínsku Prezident Petr Pavel? „Třídně uvědomělý. Alkoholické nápoje nepožívá.“ Naříkal na rok 68 a toto se šíří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.